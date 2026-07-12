Bellingham đi vào lịch sử World Cup cùng Pele

TPO - Jude Bellingham tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi từ hai bàn thắng trở lên ở hai trận đấu liên tiếp thuộc vòng loại trực tiếp, thành tích trước đó chỉ thuộc về huyền thoại Pele.

Ở tuổi 23 và 12 ngày, tiền vệ của đội tuyển Anh vừa thiết lập một cột mốc đáng chú ý sau màn trình diễn chói sáng trước Na Uy tại tứ kết World Cup 2026. Bellingham ghi cả hai bàn thắng giúp “Tam sư” đánh bại đối thủ 2-1 để giành vé vào bán kết.

Đây là trận đấu knock-out thứ hai liên tiếp Bellingham lập cú đúp. Trước đó, ngôi sao của Real Madrid cũng ghi hai bàn trong chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Anh trước Mexico trên sân Azteca. Với chuỗi phong độ ấn tượng này, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử World Cup ghi ít nhất hai bàn ở hai trận knock-out liên tiếp.

Bellingham ăn mừng sau khi lập cú đúp giúp Anh đánh bại Na Uy.

Người duy nhất từng làm được điều tương tự ở độ tuổi trẻ hơn là Pele tại World Cup 1958. Khi đó, huyền thoại bóng đá Brazil mới 17 tuổi 249 ngày. Thành tích của Pele đã tồn tại gần 7 thập kỷ trước khi được nhắc lại bởi một cầu thủ trẻ khác tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Không chỉ ghi tên mình bên cạnh Pele, Bellingham còn đang trải qua kỳ World Cup hiệu quả nhất trong sự nghiệp. Sau cú đúp vào lưới Na Uy, anh đã có 6 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Đây là con số đáng chú ý với một tiền vệ trung tâm, vị trí vốn không được xem là nguồn cung cấp bàn thắng chủ lực.

Nếu chỉ tính các tiền vệ tham dự World Cup 2026, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn Bellingham. Ngay cả khi loại bỏ các pha lập công từ chấm phạt đền, ngôi sao người Anh vẫn dẫn đầu danh sách các tiền vệ ghi bàn tại giải với 5 bàn thắng.

Phong độ săn bàn của Bellingham cũng giúp anh sánh ngang người đồng đội Harry Kane. Cả hai hiện cùng sở hữu 6 bàn thắng tại World Cup 2026. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, đội tuyển Anh có hai cầu thủ cùng ghi được ít nhất 6 bàn trong một giải đấu.

Dấu ấn của Bellingham càng trở nên đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh lịch sử bóng đá Anh. Trong các giải đấu lớn gồm World Cup và EURO, chỉ Gary Lineker từng ghi nhiều bàn thắng không phải từ phạt đền hơn Bellingham. Tại World Cup 1986, Lineker có 6 bàn từ bóng sống, trong khi Bellingham hiện đã sở hữu 5 bàn theo cách tương tự và vẫn còn ít nhất một trận đấu phía trước.

Tại World Cup 2026, Bellingham không chỉ hoàn thành vai trò tổ chức lối chơi ở tuyến giữa mà còn liên tục xuất hiện đúng thời điểm để tạo ra khác biệt. Trước Mexico, anh giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng bằng cú đúp trên sân Azteca. Đến cuộc đối đầu với Na Uy, tiền vệ 23 tuổi tiếp tục trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn thắng quyết định.

Trong bối cảnh những tiền đạo hàng đầu như Kylian Mbappe, Lionel Messi hay Harry Kane đang cạnh tranh quyết liệt cho các danh hiệu cá nhân, Bellingham vẫn tạo nên dấu ấn riêng bằng hiệu suất ghi bàn hiếm thấy của một tiền vệ.

Với 6 pha lập công sau 6 trận, cùng những kỷ lục liên tiếp được thiết lập, cầu thủ của Real Madrid đang trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại World Cup 2026. Và sau gần 70 năm, cái tên đầu tiên khiến người hâm mộ nhớ đến khi nhắc về thành tích của Pele ở vòng loại trực tiếp World Cup giờ đã có thêm Jude Bellingham.