The Grand Esports Gala 2026 khép lại lễ hội thể thao điện tử lớn nhất năm

Sau bốn ngày tranh tài sôi động, The Grand Esports Gala 2026 diễn ra tối 11/7 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), khép lại chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 với lễ vinh danh các nhà vô địch cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu cộng đồng.

Vinh danh VĐV Việt Nam và VĐV Quốc tế bộ môn Audition

Đây là lần đầu tiên một sự kiện Esports quy mô quốc gia được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa thi đấu chuyên nghiệp, lễ hội cộng đồng và các hoạt động văn hóa, giải trí. Chương trình do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ đạo, phối hợp cùng Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức.

Tại Gala, Ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các nội dung đã hoàn thành thi đấu. Tuyển thủ Bell (Thái Lan) giành chức vô địch Street Fighter 6; WisadelxT đăng quang bộ môn Epic Seven; đội MHK vô địch Au Mobile. Một số nội dung như Audition và Au Mobile Quốc tế sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất các trận đấu cuối cùng.

Bên cạnh lễ trao giải, Ban tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương cho các đoàn vận động viên quốc tế tham dự giải, ghi nhận sự đồng hành của các đội tuyển trong hoạt động giao lưu và phát triển thể thao điện tử khu vực.

Không chỉ dừng ở hoạt động thi đấu, The Grand Esports 2026 còn hướng đến xây dựng mô hình Esports+, mở rộng không gian của thể thao điện tử sang các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và công nghệ.

Trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện, bên cạnh các giải đấu thuộc Cúp Thể thao điện tử Quốc gia (VENC) và Esports Grand Championship (EGC), người hâm mộ còn được tham gia chuỗi hoạt động tại Grand Esports Festival với nhiều không gian trải nghiệm.

Khu vực cosplay thu hút đông đảo bạn trẻ với sự góp mặt của các cosplayer nổi tiếng như Haruko, Trang Annie và Vũ Hải Yến (Týt). Cuộc thi King & Queen Cosplay cũng tạo sân chơi để các bạn trẻ thể hiện khả năng thiết kế, hóa thân nhân vật và trình diễn sáng tạo.

Sự kiện còn có các khu trải nghiệm game, công nghệ, giao lưu cùng tuyển thủ chuyên nghiệp, streamer, KOL và các nhà sáng tạo nội dung. Những hoạt động này giúp người tham dự không chỉ theo dõi các trận đấu mà còn trực tiếp tương tác với cộng đồng Esports.

Một trong những điểm nhấn của Gala là chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của ca sĩ Trang Pháp. Các tiết mục được dàn dựng kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ sân khấu, mang đến bầu không khí sôi động trong đêm bế mạc.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Leslie Gilliams - gương mặt được cộng đồng mạng Việt Nam biết đến với biệt danh "Thánh Liêm" - cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Những chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê và vượt qua định kiến của anh tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động giao lưu tại lễ hội.

Theo Ban tổ chức, mô hình Esports+ được xây dựng nhằm mở rộng giá trị của thể thao điện tử, kết nối với các lĩnh vực văn hóa, công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Qua đó, The Grand Esports không chỉ là nơi tìm ra những nhà vô địch mà còn hướng tới trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng Esports Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế của thể thao điện tử trong nước.

Khép lại mùa giải 2026, The Grand Esports ghi dấu bằng quy mô tổ chức, sự tham gia của các đoàn vận động viên quốc tế cùng chuỗi hoạt động dành cho cộng đồng. Đây cũng được xem là bước đi tiếp theo trong nỗ lực đưa Esports phát triển theo hướng chuyên nghiệp, gắn với các giá trị văn hóa và kinh tế sáng tạo.