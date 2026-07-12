Golfer Thái Lan vô địch Vietnam Junior Open ở mùa giải đặc biệt

TPO - Sau ba ngày tranh tài tại Silk Path Dong Trieu Golf & Country Club, Giải Hanwha Life - The 10th Vietnam Junior Open chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về nữ golfer Thái Lan Vichayada Raemmuang.

Nữ golfer Thái Lan Vichayada Raemmuang

Chiến thắng thuyết phục của Vichayada khép lại mùa giải đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm của giải golf trẻ danh giá nhất Việt Nam.

Bước vào vòng đấu cuối với khoảng cách 7 gậy so với nhóm bám đuổi, Vichayada Raemmuang tiếp tục thể hiện đẳng cấp. Dù mắc ba bogey, golfer người Thái Lan vẫn ghi bốn birdie để hoàn thành vòng đấu với 71 gậy (-1).

Sau 54 hố, cô đạt tổng điểm 204 gậy (63-70-71, -12), qua đó đăng quang đầy thuyết phục ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Trong khi cuộc đua đến ngôi vô địch sớm an bài, cuộc cạnh tranh cho vị trí Á quân diễn ra hấp dẫn giữa Lưu Đào Huy Nam, Nguyễn Văn Hòa (Việt Nam) và Pasit Ratakua (Thái Lan).

Bảng xếp hạng liên tục xáo trộn trước khi Lưu Đào Huy Nam giữ được sự ổn định để khép lại giải đấu với tổng điểm 213 gậy (71-70-72, -3), qua đó giành ngôi Á quân.

Đồng hạng Ba là Pasit Ratakua và Nguyễn Văn Hòa với cùng tổng điểm 214 gậy (-2). Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hòa tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi duy trì phong độ ấn tượng sau hai chức vô địch liên tiếp tại các chặng của VGA Junior Tour 2026.

Lưu Đào Huy Nam giành ngôi Á quân.

Khép lại mùa giải thứ 10, Hanwha Life - Vietnam Junior Open tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi golf trẻ uy tín hàng đầu Việt Nam. Giải đấu không chỉ quy tụ nhiều tài năng trẻ trong nước và quốc tế mà còn đánh dấu chặng đường một thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của golf trẻ Việt Nam.

Những màn so tài chất lượng, các kỷ lục mới cùng sự trưởng thành của nhiều gương mặt trẻ đã tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, tiếp tục nối dài hành trình "10 năm - Một hành trình kiến tạo thế hệ golf trẻ Việt Nam".