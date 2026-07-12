Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ, 08h00 ngày 12/7: Nhà vua vượt bẫy 'ngựa ô'?

TPO - Sau hai màn ngược dòng đầy cảm xúc liên tiếp, Argentina sẽ đối đầu thử thách hoàn toàn khác mang tên Thụy Sĩ ở tứ kết. Đại diện châu Âu chưa từng bị dẫn bàn tại World Cup 2026 và sẵn sàng tạo nên cú sốc trước nhà đương kim vô địch.

report Argentina giữ nguyên đội hình HLV Lionel Scaloni quyết định không thay đổi đội hình xuất phát của Argentina ở trận tứ kết, tiếp tục đặt niềm tin vào 11 cầu thủ đã ra sân trong màn ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập ở vòng 1/8. Dù các học trò từng đứng trước nguy cơ bị loại khi bị Ai Cập dẫn trước hai bàn, chiến lược gia 48 tuổi vẫn giữ nguyên bộ khung, thay vì trao cơ hội cho những nhân tố tạo khác biệt từ ghế dự bị. Vì vậy, tiền đạo Lautaro Martinez và hậu vệ Gonzalo Montiel tiếp tục phải chờ cơ hội, dù cả hai đều ghi dấu ấn với một pha kiến tạo sau khi được tung vào sân ở trận đấu trước. Trên hàng công, đội trưởng Lionel Messi vẫn là đầu tàu của nhà đương kim vô địch, hướng đến mục tiêu đưa Argentina tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. report Đội hình xuất phát Thuỵ Sĩ Thuỵ Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Sow, Rieder; Embolo. report Đội hình xuất phát Argentina Argentina: Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Parades, Mac Allister, Fernandez; De Paul, Messi, Alvarez.

Sức mạnh của đội tuyển Argentina vẫn xoay quanh một Lionel Messi bền bỉ và xuất chúng. Ở kỳ World Cup này, cựu binh 39 tuổi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng và vừa đi vào lịch sử khi chạm mốc 31 lần ra sân ở các vòng chung kết thế giới. Dưới bàn tay của HLV Lionel Scaloni, sức mạnh tấn công của La Albiceleste mang tính cảm xúc cao, phụ thuộc nhiều vào khoảnh khắc ngẫu hứng và khả năng tỏa sáng cá nhân trong các tình huống sinh tử.

Trong khi đó, Thụy Sĩ lại là một cỗ máy được tổ chức chặt chẽ. Thụy Sĩ chơi thứ bóng đá khoa học, hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân và lấy hàng phòng ngự làm điểm tựa. Việc họ bước vào vòng tứ kết với những chuỗi trận giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy tính đồng điệu và tinh thần đồng đội cực cao.

Nếu nhìn vào những con số thống kê, Argentina đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Xuyên suốt lịch sử đối đầu trên mọi mặt trận, Thụy Sĩ chưa bao giờ biết đến mùi chiến thắng trước đại diện Nam Mỹ, phải nhận tới 15 bàn thua và chỉ 3 lần chọc thủng lưới Argentina.

Hơn nữa, trong khi Argentina ra sân để bảo vệ di sản của những nhà đương kim vô địch thế giới, thì đây lại là trận tứ kết World Cup đầu tiên của đội tuyển Thụy Sĩ sau 72 năm ròng rã chờ đợi (kể từ kỳ World Cup trên sân nhà vào năm 1954). Vị thế giữa 2 đội là chênh lệch thấy rõ. Nhưng Thụy Sĩ cho thấy họ không phải cái tên "dễ bảo", trong khi Argentina cũng tỏ ra mong manh trước Cape Verde hay Ai Cập...

Liệu ngọn lửa Nam Mỹ sẽ tiếp tục bùng cháy, hay "chất thép" của Thụy Sĩ sẽ hóa giải lời nguyền lịch sử? Câu trả lời sẽ có vào rạng sáng mai?