Hy hữu: Tiền đạo Thụy Sĩ khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ

TPO - Tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina trên sân Kansas City sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ.

Phút 72, trọng tài Joao Pinheiro đã rút thẻ vàng dành cho tiền vệ Leandro Paredes của Argentina vì cho rằng anh phạm lỗi với Embolo sau va chạm ở hành lang cánh phải.

Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, vị vua áo đen người Bồ Đào Nha ra màn hình xem lại tình huống. Các góc quay chậm cho thấy Embolo đã chủ động ngã xuống trước khi có bất kỳ va chạm nào từ Paredes, với mục đích kiếm quả đá phạt.

Sau khi xem lại băng hình, trọng tài Pinheiro hủy thẻ vàng dành cho Paredes, đồng thời rút thẻ vàng với Embolo vì hành vi ăn vạ.

Đây là thẻ vàng thứ hai của tiền đạo 29 tuổi trong trận đấu. Trước đó, ở phút 44, Embolo đã bị cảnh cáo sau pha vào bóng nguy hiểm với chính Paredes.

Với hai thẻ vàng, chân sút của Thụy Sĩ phải rời sân, khiến đội bóng châu Âu chỉ còn thi đấu với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Ngay sau khi trọng tài Pinheiro rút thẻ vàng thứ hai, Embolo ôm mặt bật khóc. Tiền đạo 29 tuổi tỏ ra thất thần, dường như không thể tin mình bị truất quyền thi đấu sau tình huống được VAR xem xét. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, tổ VAR can thiệp thay đổi quyết định phạt thẻ và biến 2 thẻ vàng thành 1 thẻ đỏ trong trận đấu.

Sau vài phút, Embolo lặng lẽ rời sân trong sự động viên của các đồng đội.