HLV Tuchel chê tuyển Anh chơi tệ, Bellingham phản ứng: 'Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ'

TPO - HLV Thomas Tuchel thừa nhận ông không hài lòng với màn trình diễn của tuyển Anh dù "Tam sư" lội ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Chiến lược gia người Đức cho rằng đội bóng của ông chơi dưới sức, mắc quá nhiều sai sót và phải nhờ đến sự may mắn mới có thể vượt qua Na Uy.

"Kết quả thật tuyệt vời, chúng tôi đã vào bán kết. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn. Chúng tôi đã tự khiến mọi thứ trở nên rất, rất khó khăn", HLV Tuchel nói sau trận.

Nhà cầm quân 52 tuổi đánh giá tuyển Anh chơi không đạt yêu cầu ở hầu hết các khía cạnh chuyên môn.

"Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ tốt, nhưng cách chúng tôi chơi lại khiến trận đấu trở nên phức tạp. Chúng tôi xử lý bóng cẩu thả, mắc sai lầm về chiến thuật, triển khai bóng thiếu tốc độ và không duy trì được sự ổn định trong cách vận hành. Chúng tôi đã gặp may".

HLV Tuchel nhấn mạnh tuyển Anh sẽ phải cải thiện đáng kể nếu muốn chinh phục chức vô địch.

"Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và buộc phải chơi tốt hơn. Bây giờ là lúc tận hưởng chiến thắng, nhưng sau đó cả đội phải làm mọi thứ để có màn trình diễn tốt hơn ở trận tiếp theo".

Trái với quan điểm của HLV trưởng, người hùng Jude Bellingham tỏ ra không đồng tình với những lời chỉ trích. Khi được hỏi về phát biểu của HLV Tuchel, tiền vệ 23 tuổi chỉ đáp ngắn gọn: "Tùy mọi người nghĩ gì thì nghĩ"

Trận đấu diễn ra tại Miami, nơi nhiệt độ được ghi nhận vượt mốc 40 độ C, khiến thể lực của cả hai đội bị bào mòn đáng kể. Bellingham cho rằng tuyển Anh xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

"Thi đấu trong điều kiện như vậy thực sự rất khó khăn. Tất cả đều đã cống hiến hết sức. Tôi chỉ muốn dành sự ghi nhận và trân trọng cho những người đã chiến đấu hết mình trên sân".

Đội trưởng Harry Kane cũng tiết lộ thông điệp của HLV Tuchel trong phòng thay đồ sau trận đấu: "Ông ấy chúc mừng toàn đội, bảo chúng tôi hãy tận hưởng và ăn mừng chiến thắng. Nhưng tôi nghĩ vẫn có một phần trong ông ấy tin rằng đội bóng còn có thể chơi tốt hơn".



Theo Kane, đó là tín hiệu tích cực đối với tuyển Anh trước chặng đường còn lại của giải đấu" "Nếu đã vào đến bán kết World Cup mà vẫn còn nhiều điều để cải thiện, chúng tôi hoàn toàn có thể nhìn nhận điều đó theo hướng lạc quan".

Tiền đạo đội trưởng cũng cho rằng điều quan trọng nhất mà tuyển Anh thể hiện trước Na Uy là bản lĩnh vượt khó. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu vô địch, "Tam sư" cần kiểm soát bóng tốt hơn, triển khai lối chơi mạch lạc hơn và nâng cao chất lượng chuyên môn để tiến tới hai trận đấu cuối cùng.