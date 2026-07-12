Messi 'chỉnh’ thái độ của trọng tài giữa trận tứ kết

TPO - Trong chiến thắng của Argentina trước Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026, một tình huống ngoài chuyên môn đã thu hút sự chú ý không kém những diễn biến trên sân. Đó là cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa Lionel Messi và trọng tài người Bồ Đào Nha João Pedro Pinheiro.

Sự việc xảy ra trong hiệp 1, thời điểm Thụy Sĩ được hưởng một quả đá phạt. Messi đứng trong hàng rào phòng ngự của Argentina khi trọng tài Pinheiro yêu cầu anh lùi về đúng khoảng cách theo quy định. Tuy nhiên, cách giao tiếp và cử chỉ của vị trọng tài 38 tuổi dường như khiến siêu sao người Argentina không hài lòng.

Theo hình ảnh truyền hình ghi lại, Messi lập tức phản ứng và yêu cầu trọng tài thay đổi cách nói chuyện. Đội trưởng của Albiceleste được cho là đã nói: “Hãy nói chuyện với tôi cho đúng mực”.

Những hình ảnh đang viral cho thấy Messi yêu cầu trọng tài Pinheiro "nói chuyện một cách lịch sự".

Căng thẳng chưa dừng lại sau tình huống đá phạt. Ít phút sau, máy quay tiếp tục bắt được cảnh Messi tiến lại gần trọng tài Pinheiro để trao đổi thêm. Dựa trên phần đọc khẩu hình được nhiều hãng truyền thông quốc tế đăng tải, ngôi sao sinh năm 1987 nhấn mạnh: “Hãy nói chuyện với tôi một cách tôn trọng. Đừng thiếu tôn trọng tôi. Tôi đã nói chuyện với ông một cách lịch sự”.

Dù tỏ rõ sự không hài lòng, Messi vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong suốt cuộc trao đổi. Anh không có những hành động quá khích, luôn giữ hai tay phía sau lưng và không tạo ra bất kỳ phản ứng nào có thể khiến tình huống leo thang.

Trọng tài Pinheiro cũng không đưa ra bất cứ hình thức kỷ luật nào đối với thủ quân Argentina. Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra bình thường, nhưng đoạn video ghi lại màn đối đáp giữa hai người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất của trận tứ kết.

João Pedro Pinheiro hiện là một trong những trọng tài được đánh giá cao của bóng đá châu Âu. Sinh ra tại Vila Nova de Famalicão (Bồ Đào Nha), ông bắt chính ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha từ năm 2015 và nhận chứng chỉ trọng tài FIFA chỉ một năm sau đó.

Trước khi được lựa chọn điều hành các trận đấu tại World Cup 2026, Pinheiro từng làm nhiệm vụ ở nhiều sân chơi lớn như UEFA Champions League, Europa League và Siêu cúp châu Âu 2025.

Dù kinh nghiệm như vậy, ông Pinheiro vẫn vướng vào một tình huống dẫn đến bị cầu thủ “chỉnh” ngược lại. Điều đó cho thấy áp lực khủng khiếp của một trận đấu loại trực tiếp World Cup, nơi từng chi tiết nhỏ trên sân, thậm chí một thái độ bị xem là thiếu điềm đạm cũng có thể tạo ra phản ứng gay gắt đến không ngờ.