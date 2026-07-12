Erling Haaland: Nhà vô địch trong lòng nước Mỹ

TPO - Giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Na Uy vừa khép lại. Tại tứ kết, những nỗ lực phi thường của Erling Haaland và các đồng đội đã không thể giúp họ vượt qua một đội tuyển Anh đầy bản lĩnh. Nhưng dường như với người Mỹ, cá nhân Erling Haaland từ lâu đã trở thành một nhà vô địch không ngai. BBC chỉ ra sự thật đó trong bài viết dưới đây.

Ở một quốc gia nơi bóng bầu dục, bóng rổ hay bóng chày mới là tôn giáo, Haaland dường như đang mang đến những nét đột phá. Anh đang trở thành một hiện tượng mạng xã hội đầy gần gũi. Anh nổi tiếng rần rần trên Internet nhờ những câu chuyện vô tri đến buồn cười, những cuộc phỏng vấn không hề có sự chắt lọc hay màu mè, và nhiều vlog chân thực đến khó tin.

Người Mỹ đã cười nghiêng ngả khi thấy một chàng trai cao 1m95 đăng bức ảnh selfie với bộ lọc khuôn mặt của nhân vật hoạt hình Shrek kèm theo dòng chú thích tỉnh bơ: "Bức ảnh selfie với người anh em sinh đôi của tôi".

Anh tương tác trực tiếp với người hâm mộ trên mạng xã hội, thường xuyên trả lời họ bằng những biểu tượng cảm xúc vừa khóc vừa cười. Có lần, anh vô tình viết sai chính tả tên thành phố Orlando của Mỹ thành "Ornaldo", để rồi sau đó quay một video xin lỗi tất cả "những người anh em trai và chị em gái hoàn hảo ngoài kia" về lỗi lầm của mình - trong khi khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm vô hồn, lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào ống kính một cách đầy hài hước.

Rất hiếm có một cầu thủ bóng đá tầm cỡ nào của thế giới lại có thể hòa mình vào dòng chảy văn hóa giới trẻ một cách tự nhiên và độc đáo như cái cách mà Haaland đã và đang làm.

Trước khi giải đấu khởi tranh, nhiều người Mỹ có lẽ chỉ biết đến anh đơn thuần là một tay săn bàn cự phách, hoặc nếu có, thì là qua những bức ảnh chế mang dòng chữ: "Hãy tưởng tượng gã Viking này đang chạy thục mạng về phía bạn với tốc độ tối đa". Khí chất đáng sợ đó trên sân cỏ hóa ra lại hoàn toàn trái ngược với tính cách đời thực của anh. Giờ đây, anh đang thu hút thêm một lượng người hâm mộ khổng lồ hoàn toàn mới.

Haaland đã cười rạng rỡ khi dẫn dắt đội tuyển Na Uy thực hiện màn ăn mừng theo kiểu chèo thuyền "Ro!" mang đậm phong cách chiến binh Viking sau chiến thắng vang dội trước Brazil ở vòng 1/8. Khoảnh khắc đó đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

"Trước đây tôi hoàn toàn không biết anh ấy là ai”, Juliana Hofmann, một người dân sống tại Millington, New Jersey, chia sẻ. Cô chỉ mới tình cờ phát hiện ra ngôi sao này sau khi những người Na Uy đánh bại Brazil, và giờ đây, toàn bộ các trang mạng xã hội của cô đều ngập tràn nội dung về Haaland.

"Cách anh ấy thể hiện bản thân thật tuyệt vời, bởi vì dù là một trong những ngôi sao lớn nhất, vĩ đại nhất trong thế giới bóng đá, anh ấy lại khiêm tốn và thân thiện”, Hofmann nhận xét.

Sức hút mãnh liệt ấy đã được minh chứng bằng những con số biết nói: lượng người theo dõi trên nền tảng Instagram của anh đã tăng vọt từ 40 triệu lên 60 triệu chỉ trong thời gian diễn ra giải đấu. Nếu Vozinha là nhân vật có lượng NHM theo dõi tăng nhanh nhất thì Haaland là người có số lượng fan theo dõi tăng khủng khiếp nhất.

BBC nhấn mạnh rằng với Haaland, NHM Mỹ đã hiểu rõ rằng football là như thế nào chứ không phải football mà họ vẫn thường biết (ở Mỹ, football được dành cho bóng bầu dục).

Những đoạn vlog mà Haaland tự tay ghi lại để làm tài liệu về các chuyến phiêu lưu của mình trên đất Mỹ đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Trong một video nổi bật, anh ghé thăm cửa hàng đồ cao bồi Wild Bill's Western nổi tiếng ở Dallas, Texas để tậu cho mình một chiếc mũ và đôi bốt cao bồi đích thực.

"Tôi đang rất mong chờ được bước ra đường phố và làm hành động này”, anh nói, vừa nói vừa làm động tác chạm tay nghiêng chiếc mũ cao bồi chào mọi người. Trong phần lớn thời lượng của video đó, anh diện một chiếc áo phông đậm chất Mỹ.

"Tôi nghĩ chúng ta nên giữ anh chàng này lại đây luôn!" một người dân Texas đã bình luận một cách đầy phấn khích trên Instagram. "Trang phục thực sự rất hợp với cậu đấy!" một người khác hùa theo.

Từ Texas đến Florida, "cơn sốt Haaland" lan tỏa mạnh mẽ. "Tất cả chúng tôi đều đang cổ vũ hết mình cho Erling Haaland”, Marie, một phụ nữ người Mỹ tham dự lễ kỷ niệm của cộng đồng người Na Uy ở Florida cho biết. "Tất cả chúng tôi đều đã phải lòng anh ấy”, cô nói với BBC.

"Anh ấy ngốc nghếch một cách đáng yêu nhưng lại là một con quái vật thực sự trên sân cỏ", Robert, một cư dân Miami khác, chia sẻ thêm với BBC: "Tôi bị ngài Haaland hớp hồn rồi. Gã đó đúng là một cỗ máy. Kẻ hủy diệt xin hãy tránh sang một bên".

Quá hâm mộ thần tượng, Robert thậm chí đã tổ chức một màn chèo thuyền "Ro!" kiểu Na Uy với 10 người bạn chơi pickleball của mình ở bãi biển Miami Beach vào một buổi sáng thứ Sáu. Tất cả đều được truyền cảm hứng từ những đoạn clip của đội tuyển Na Uy trên mạng xã hội. "Đối với những người Mỹ không biết quá nhiều về môn bóng đá như chúng tôi... điều này thật tuyệt vời, anh ấy thật kinh ngạc”, Robert khẳng định.

Và điều đáng quý nhất là, bản thân tiền đạo người Na Uy cũng tỏ ra yêu mến nước Mỹ. "Mọi người ở đây thực sự quá tốt bụng”, Haaland tâm sự chân thành trong một vlog của mình. "Họ rất tích cực. Tôi không biết chính xác điều đó đến từ đâu, nhưng dường như họ chỉ đang tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất".

Cái tên Haaland lan truyền mạnh mẽ ở những góc bất ngờ nhất của không gian mạng. Nữ nghị sĩ bang Florida, Anna Paulina Luna, thậm chí đã hỏi những người theo dõi mình trên mạng xã hội rằng họ sẽ ủng hộ Na Uy hay Anh trong trận tứ kết chứ? Ngay sau đó, chính trị gia này tự mình đăng đoạn video về Haaland kèm theo biểu tượng lá cờ Na Uy. Sức mạnh của Haaland đã vượt ra khỏi giới hạn của thể thao, chạm đến cả giới chính trị và văn hóa đại chúng.

NHM tụ tập ở quảng trường Thời đại để cổ vũ cho Haaland và đội tuyển Na Uy

Nhưng rồi, như mọi câu chuyện cổ tích, những chương đẹp đẽ nhất trên sân cỏ cũng phải đi đến hồi kết. Trận đấu tứ kết nghẹt thở giữa Na Uy và Anh đã khép lại với thất bại nghiệt ngã dành cho Haaland và các đồng đội. Đối đầu với người đồng đội cũ và cũng là người bạn thân thiết Jude Bellingham, Haaland đã chiến đấu bằng tất cả sức lực. Nhưng anh không thể tỏa sáng bằng Bellingham, ngôi sao của trận đấu với một cú đúp bàn thắng.

Na Uy đã thua tuyển Anh. Hành trình của những chiến binh Viking tại World Cup 2026 trên đất Mỹ chính thức dừng lại. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của "cỗ máy ghi bàn" Haaland khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhưng ngay tại giây phút đó, trên các khán đài ở nước Mỹ, không có những tiếng la ó, chỉ có những tràng pháo tay vang dội dành cho anh.

Haaland có thể không mang về cho đất nước Na Uy một cột mốc vĩ đại, nhưng chuyến phiêu lưu trên đất Mỹ của anh chắc chắn là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Anh đã kéo hàng triệu người Mỹ, những người vốn xa lạ với bóng đá, ngồi trước màn hình TV, cùng khóc, cùng cười và cùng hô vang điệu "Ro!".

Chàng trai với mái tóc vàng rực rỡ, vẻ mặt có nét ngốc nghếch nhưng chân thành, đã thực sự biến nước Mỹ thành "sân nhà" của mình. Dù Na Uy thua nhưng nếu bạn hỏi bất kỳ một người Mỹ nào trên đường phố lúc này, câu trả lời sẽ luôn giống nhau: Erling Haaland đã là một người chiến thắng.