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Thể thao

Hơn 100 ngàn người chào đón, đội tuyển Na Uy về nước như những nhà vô địch World Cup

Đặng Lai

TPO - Dù chỉ tiến đến tứ kết World Cup 2026 nhưng đội tuyển Na Uy vẫn được chào đón như những nhà vô địch thực thụ khi đặt chân trở lại quê nhà. Một bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt chưa từng có bao trùm thủ đô Oslo đã diễn ra vào hôm qua (13/7).

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Theo ghi nhận, một đám đông khổng lồ với hơn 100.000 người hâm mộ đã đổ ra các con phố chính tại Oslo để chào đón thầy trò HLV Stale Solbakken. Nhiều người hâm mộ đã có mặt từ tờ mờ sáng, chọn cho mình những vị trí đẹp nhất dọc theo tuyến đường chỉ để được tận mắt nhìn thấy các thần tượng.

Những lá cờ Na Uy tung bay hòa cùng tiếng ca hát và pháo sáng rực rỡ, tạo nên một "biển đỏ" đầy cảm xúc. Việc Na Uy có mặt tại World Cup và để lại dấu ấn rõ nét đã khơi dậy niềm tự hào to lớn, làm nức lòng hàng triệu khán giả nhà.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành trên chiếc xe bus mui trần, đưa các tuyển thủ đi qua những đại lộ sầm uất nhất của thủ đô. Đứng ở vị trí trung tâm, tiền đạo Erling Haaland - biểu tượng và niềm hy vọng số một của đội tuyển Na Uy - liên tục vẫy tay tri ân sự ủng hộ không mệt mỏi từ người hâm mộ.

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Tiếng hô vang "Haaland! Haaland!" vang vọng khắp các quảng trường, xen lẫn cùng những bài hát truyền thống. Sự xuất hiện của anh và các đồng đội đã làm bùng nổ những tràng pháo tay vang dội suốt dọc đường đi.

Sự tri ân không chỉ dừng lại ở người hâm mộ. Ngay sau lễ diễu hành, toàn đội đã di chuyển đến tham dự buổi lễ tiếp đón trang trọng do Hoàng gia Na Uy tổ chức. Đây là một vinh dự hiếm có, minh chứng cho sức ảnh hưởng và giá trị tinh thần to lớn mà đội tuyển mang lại cho quốc gia sau chiến dịch tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Haaland không thể tham dự buổi lễ này. Anh có mặt ít phút khi diễu hành trên xe bus rồi rời đi ngay sau đó.

Dù phải dừng bước tại World Cup 2026, chiến dịch năm nay đã đánh dấu một bước chuyển mình của bóng đá Na Uy trên bản đồ thế giới. Ngày trở về của Erling Haaland và các đồng đội đem theo lời khẳng định mạnh mẽ: Bóng đá Na Uy đã sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Đặng Lai
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