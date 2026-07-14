Sông Lam Nghệ An lần thứ 11 vô địch Giải U13 toàn quốc 2026

Chiều 13/7, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã diễn ra, khép lại mùa giải thứ 30 của sân chơi giàu truyền thống dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng - Trưởng Ban tổ chức Giải, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của mùa giải năm nay khi Giải U13 toàn quốc tròn 30 năm hình thành và phát triển.

Ông khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sự tổ chức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng sự đồng hành bền bỉ của nhà tài trợ và các địa phương, trung tâm đào tạo, câu lạc bộ trên cả nước, giải đấu đã trở thành một trong những sân chơi uy tín và giàu truyền thống nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

"Không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho các đội tuyển quốc gia, giải đấu còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thể thao, giáo dục nhân cách, ý chí, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến cho hàng vạn thiếu niên Việt Nam. Đó chính là giá trị bền vững để Giải U13 toàn quốc luôn giữ được sức sống và vị thế trong suốt ba thập kỷ qua", ông Nguyễn Phan Khuê nói.

Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 quy tụ 16 đội bóng, chia thành bốn bảng đấu. Sau các trận vòng bảng, tứ kết và bán kết, giải đã mang đến nhiều cuộc so tài hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và nhiều bàn thắng đẹp.

Ngay sau lễ bế mạc là trận chung kết giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel. Với bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy chủ động và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội trưởng Lô Bá Duẩn khai thông thế bế tắc ở những phút cuối hiệp một bằng pha dứt điểm hiểm hóc, đưa Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Bá Duẩn tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng ở các phút 48 và 55 để hoàn tất cú hat-trick. Đến phút 60+2, Đức Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, giúp Sông Lam Nghệ An đăng quang thuyết phục và nâng tổng số lần vô địch lên con số 11.

Với ba bàn thắng trong trận chung kết, Lô Bá Duẩn cũng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải với 7 pha lập công.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải: