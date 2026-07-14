Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Sông Lam Nghệ An lần thứ 11 vô địch Giải U13 toàn quốc 2026

PV

Chiều 13/7, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã diễn ra, khép lại mùa giải thứ 30 của sân chơi giàu truyền thống dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

a1.jpg

Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng - Trưởng Ban tổ chức Giải, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của mùa giải năm nay khi Giải U13 toàn quốc tròn 30 năm hình thành và phát triển.

Ông khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sự tổ chức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng sự đồng hành bền bỉ của nhà tài trợ và các địa phương, trung tâm đào tạo, câu lạc bộ trên cả nước, giải đấu đã trở thành một trong những sân chơi uy tín và giàu truyền thống nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

"Không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho các đội tuyển quốc gia, giải đấu còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thể thao, giáo dục nhân cách, ý chí, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến cho hàng vạn thiếu niên Việt Nam. Đó chính là giá trị bền vững để Giải U13 toàn quốc luôn giữ được sức sống và vị thế trong suốt ba thập kỷ qua", ông Nguyễn Phan Khuê nói.

a1-5714.jpg
a2-450.jpg

Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 quy tụ 16 đội bóng, chia thành bốn bảng đấu. Sau các trận vòng bảng, tứ kết và bán kết, giải đã mang đến nhiều cuộc so tài hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và nhiều bàn thắng đẹp.

Ngay sau lễ bế mạc là trận chung kết giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel. Với bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy chủ động và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội trưởng Lô Bá Duẩn khai thông thế bế tắc ở những phút cuối hiệp một bằng pha dứt điểm hiểm hóc, đưa Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Bá Duẩn tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng ở các phút 48 và 55 để hoàn tất cú hat-trick. Đến phút 60+2, Đức Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, giúp Sông Lam Nghệ An đăng quang thuyết phục và nâng tổng số lần vô địch lên con số 11.

Với ba bàn thắng trong trận chung kết, Lô Bá Duẩn cũng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải với 7 pha lập công.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

a2.jpg
a3.jpg
a4.jpg
a5.jpg
PV
#giải nữ VĐQG #Phong Phú Hà Nam #bóng đá nữ #thắng đậm #vòng 5

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe