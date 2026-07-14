Trước trận bán kết, Enzo Fernandez nhận tin khó xử từ Chelsea

TPO - Trong lúc đang cùng Argentina chuẩn bị cho trận bán kết World Cup với Anh, Enzo Fernandez nhận được thông điệp không biết nên vui hay buồn từ Chelsea. Đó là việc tân HLV trưởng Xabi Alonso cho biết ông muốn thuyết phục anh ở lại đội bóng thay vì kiên quyết ra đi trong hè này.

Xabi Alonso vừa có buổi họp báo đầu tiên kể từ khi chính thức ngồi vào ghế HLV trưởng Chelsea hồi tháng 5. Tại đây, cựu danh thủ người Tây Ban Nha đã chia sẻ tham vọng tái thiết mạnh mẽ đội bóng thành London, đồng thời để ngỏ khả năng níu chân Enzo Fernandez.

Khi được hỏi liệu ông đã trao đổi với tiền vệ người Argentina hay chưa, chiến lược gia 44 tuổi xác nhận: "Chúng tôi đã nói chuyện. Nhưng như các bạn có thể hiểu, những gì chúng tôi trao đổi sẽ được giữ kín." Ông cũng không ngần ngại trả lời "có" khi được hỏi thẳng liệu có muốn Enzo Fernandez ở lại Stamford Bridge mùa tới hay không.

Tân HLV trưởng Chelsea, Xabi Alonso.

Câu chuyện tương lai của Enzo Fernandez tại Chelsea đã âm ỉ suốt nhiều tuần qua. Người đại diện của anh từng xác nhận tiền vệ 25 tuổi đang cân nhắc các lựa chọn ra đi trong mùa hè này, dù Real Madrid - đội bóng được xem là bến đỗ trong mơ của anh - đã phủ nhận việc theo đuổi ngôi sao Argentina. Về phần mình, Chelsea đưa ra mức giá 120 triệu bảng cho Enzo Fernandez, một con số cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không dễ dàng để anh ra đi.

Trong khi những đồn đoán về tương lai vẫn chưa ngã ngũ, phong độ của Enzo Fernandez trong màu áo Argentina tại World Cup 2026 lại đang ở mức rất cao. Anh chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8, trước khi góp công trong trận thắng Thụy Sĩ để giành vé vào bán kết.

Đội đương kim vô địch thế giới sẽ đối đầu Anh trong trận bán kết diễn ra vào thứ Tư tới, và Enzo Fernandez được dự đoán tiếp tục là một trong những mắt xích quan trọng nhất của Albiceleste. Đây có lẽ không phải thời điểm thích hợp để tiền vệ này nghĩ tới những vấn đề tại Chelsea.

Enzo Fernandez đang là nhân tố không thể thiếu ở hàng tiền vệ Argentina tại World Cup 2026.

Theo nguồn tin của ESPN, hiện tại Chelsea vẫn đang lên kế hoạch đón Enzo Fernandez trở lại tập trung cho mùa giải mới như bình thường, sau khi anh có một kỳ nghỉ ngắn hậu World Cup. Bên cạnh vấn đề của Enzo Fernandez, HLV Xabi Alonso cũng chia sẻ về mục tiêu đưa Chelsea trở lại đấu trường châu Âu mùa tới.

"Đó là mục tiêu, nhưng để đạt được nó, chúng tôi cần làm đúng nhiều thứ", ông nói, đồng thời nhấn mạnh sau một mùa giải không như ý, Chelsea đang "bắt đầu lại từ số 0". Alonso cũng dành lời khen cho Cole Palmer, người đã có mặt trong nhóm cầu thủ đầu tiên trở lại tập luyện trước mùa giải, gọi tiền vệ người Anh là "một tài năng đặc biệt" và khẳng định Palmer sẽ là quân bài quan trọng trong lối chơi tấn công mà ông xây dựng.