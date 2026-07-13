MU công bố tân binh 50 triệu bảng, phá hợp đồng đội trưởng tuyển Bỉ

TPO - Tối 13/7 (giờ Hà Nội), MU công bố thương vụ chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea. Ngay lúc này, "Quỷ đỏ" hoàn tất những thủ tục cuối để tiếp tục đón về Youri Tielemans.

MU khiến truyền thông Anh ngỡ ngàng vì chiêu mộ Santos. Trước đó, giới báo chí xứ sở sương mù đưa tin "Quỷ đỏ" chốt thương vụ Ederson từ Atalanta, đã hoàn tất thỏa thuận cá nhân. Vụ Ederson bất ngờ đổ bể vì MU tổ chức kiểm tra y tế chuyên sâu và xác định tiền vệ Brazil có mầm mống chấn thương nghiêm trọng.

Đội chủ sân Old Trafford âm thầm liên hệ Chelsea để hỏi mua Santos. Quá trình đàm phán của MU với "The Blues" diễn ra cực nhanh và truyền thông Anh không kịp đưa tin, trước khi mọi thứ hoàn tất. Santos - một tiền vệ Brazil khác - đặt bút ký hợp đồng tới tháng 6/2031 cùng MU, kèm điều khoản "Quỷ đỏ" được quyền kích hoạt gia hạn thêm một năm.

Santos từng là thủ quân đội U23 Brazil. Ở mùa giải 2025/26, anh ra sân 43 trận cho Chelsea, đa phần từ ghế dự bị để thay thế cho Moses Caicedo hoặc Enzo Fernandez. Trang chủ MU giới thiệu Santos là tiền vệ có tổng đường chuyền tịnh tiến cao nhất trong những tiền vệ dưới 22 tuổi ở Premier League.

Chỉ vài tiếng trước khi MU công bố Santos, chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đọc câu "thần chú" nổi tiếng "Here We Go" cho vụ Youri Tielemans gia nhập sân Old Trafford. Thông tin gây rúng động truyền thông Anh, vì không xuất hiện bất kỳ tin đồn nào cho biết Tielemans cập bến MU. Khi truyền thông đưa tin về Tielemans, đó cũng là lúc MU chốt xong tiền vệ này.

"Quỷ đỏ" chi 35 triệu bảng để phá hợp đồng của Tielemans tại Aston Villa. HLV Unai Emery muốn giữ thủ quân tuyển Bỉ ở lại nhưng anh quyết tâm chuyển tới Manchester. Aston Villa không còn lựa chọn nào ngoài việc nhận về 35 triệu bảng và buông tay tiền vệ trụ cột.

Santos và Tielemans là 2 phương án rẻ, đã có kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League cho MU. Các nguồn tin của Sky Sports, Telegraph khẳng định "Quỷ đỏ" sẽ bạo chi để đưa về sân Old Trafford thêm một bom tấn, đủ sức đá chính ngay lập tức.

MU đã bỏ qua Sandro Tonali, Mateus Fernandes vì phí chuyển nhượng và mức lương quá cao. Tchouameni đã gia hạn hợp đồng với MU. Các thương vụ "bom tấn" cho tuyến giữa MU, giờ khả dĩ nhất chỉ còn Alex Scott và Carlos Baleba.