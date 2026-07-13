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Thể thao

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 'bén duyên' cùng HLV á quân World Cup

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển UAE đã chọn được HLV mới. Người sắp nhận ghế thuyền trưởng của đội tuyển này là Zlatko Dalic. Truyền thông Trung Đông khẳng định LĐBĐ UAE sẽ sớm tổ chức họp báo để ra mắt Zlatko Dalic.

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HLV Dalic và Croatia đã về thứ 2 ở World Cup 2018 và thứ 3 ở World Cup 2022

Zlatko Dalic - người vừa rời ghế HLV trưởng đội tuyển Croatia sau vòng chung kết World Cup 2026 - quyết định chọn đội tuyển UAE làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Nhiệm vụ của ông trước mắt là giúp UAE thi đấu thành công ở Asian Cup 2027, nơi mà UAE cùng bảng Việt Nam.

Theo các nguồn tin thể thao Serbia và Trung Đông, Liên đoàn Bóng đá UAE đã đưa ra một lời đề nghị có sức nặng tài chính vượt trội mà không một quốc gia nào khác có thể cạnh tranh được. Cụ thể, ông Dalic đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng dài hạn kéo dài đến năm 2030 với mức lương lên tới 5 triệu euro (khoảng 150 tỷ đồng) mỗi năm.

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UAE (áo trắng) và Hàn Quốc chung bảng Việt Nam tại Asian Cup 2027

Con số này cao gấp hơn 3 lần so với mức thù lao 1,5 triệu euro mà ông từng nhận khi dẫn dắt tuyển Croatia. Ngoài ra, việc từng có kinh nghiệm làm việc thành công tại khu vực Trung Đông từ năm 2010 cũng là yếu tố quan trọng khiến Zlatko Dalic nhanh chóng gật đầu với UAE.

Trước đó, ông đã từ chức HLV trưởng tuyển Croatia, khép lại triều đại huy hoàng kéo dài gần 9 năm cùng Croatia với những kỳ tích như á quân World Cup 2018 và hạng 3 World Cup 2022. Những ngày qua, HLV Dalic đã trở thành cái tên được cực kỳ săn đón. Nhiều liên đoàn bóng đá lớn như Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar và Colombia đều đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của ông.

Tuy nhiên, Dalic chọn UAE, nơi cho ông mức hậu đãi tốt nhất và “môi trường làm việc thoải mái nhất”, trích tờ Chosun. Quyết định quay lưng của Dalic buộc Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch nhân sự cho chiếc ghế nóng. Đội tuyển Hàn Quốc hiện vẫn bỏ trống vị trí HLV trưởng sau khi ông Hong Myung-bo từ chức vì thành tích bết bát, bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Đặng Lai
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