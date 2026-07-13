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Thể thao

Những CLB nào lo lắng nhất hậu World Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - Giai đoạn bán kết World Cup 2026 chứng kiến màn so tài đỉnh cao của 4 cường quốc Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Việc những đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới góp mặt ở giai đoạn cuối cùng này cũng kéo theo một hệ quả tất yếu: Các CLB sở hữu cầu thủ sẽ càng thêm lo vì các cầu thủ của họ đang phải thi đấu tối đa số trận tại VCK.

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Có tới 10 thành viên Barcelona sẽ phải thi đấu tới trận cuối cùng của World Cup 2026

Đứng đầu danh sách chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Barcelona với 10 cầu thủ vẫn đang phải cày ải. Cảm giác xem tuyển Tây Ban Nha thi đấu lúc này chẳng khác nào đang chứng kiến một "Barca thu nhỏ", với những cái tên giữ vai trò xương sống như thần đồng Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí hay Dani Olmo.

Ngoài ra, Jules Kounde (Pháp) và tân binh Anthony Gordon (Anh) cũng đang dốc toàn lực cho đội tuyển của họ. Việc phải thi đấu đến những ngày cuối cùng của giải đấu (chung kết/tranh hạng 3) đồng nghĩa với việc các ngôi sao này sẽ bị tước đi một kỳ nghỉ hè trọn vẹn để phục hồi.

Nguy cơ "hết pin" hoặc chấn thương vì quá tải là rõ ràng, đặc biệt với những tài năng trẻ đang trong độ tuổi cần được bảo vệ về mặt sinh học. Bài học nhãn tiền về việc vắt kiệt sức Pedri trong quá khứ vẫn còn đó. Và giờ đây, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan chắc chắn đang rất đau đầu tìm lời giải cho bài toán xoay tua trong giai đoạn đầu mùa.

Atletico Madrid mang đến World Cup 2026 hơn 10 đại diện và sau hàng loạt vòng loại khắc nghiệt, lúc này vẫn còn 9 thành viên Atletico Madrid tranh tài. Thậm chí con số sẽ là 10 nếu tính cả cầu thủ vừa hết hạn hợp đồng Nico Gonzalez.

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Dưới thời HLV Diego Simeone, các cầu thủ Atletico Madrid luôn nổi tiếng với lối chơi rực lửa, pressing cường độ cao và không ngại va chạm. Tinh thần ấy đang được họ thể hiện trọn vẹn tại tuyển Argentina với 5 cái tên và tại Tây Ban Nha (4). Với một đội bóng không quá dày về lực lượng như Atletico Madrid, chắc chắn họ chẳng mấy vui mừng khi 1/3 lực lượng sẽ phải thi đấu 2 trận nữa tại World Cup 2026.

Arsenal cũng rơi vào tình cảnh "đứng ngồi không yên" khi đóng góp tới 8 cầu thủ. Những cái tên như Declan Rice và Bukayo Saka không chỉ là "trái tim và buồng phổi" của tuyển Anh, mà còn là không thể thay thế trong hệ thống của HLV Mikel Arteta tại London.

Bên cạnh đó, William Saliba là hòn đá tảng phòng ngự của tuyển Pháp, còn Mikel Merino liên tục tỏa sáng cho Tây Ban Nha. Việc dàn trụ cột này phải cày ải tối đa trên đất Bắc Mỹ chắc chắn sẽ làm suy giảm sức rướn và sự thanh thoát. Nếu Pháo thủ muốn duy trì tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh, nguy cơ có một khởi đầu chệch choạc là rất lớn khi những đôi chân đã trở nên nặng trĩu.

Nỗi lo này cũng lan rộng tới PSG (6 cầu thủ) và Man City (5 cầu thủ). PSG đóng góp hàng loạt hảo thủ như Ousmane Dembele, Bradley Barcola... Về phía Man City, phong độ chói sáng của Rodri tại tuyển Tây Ban Nha có thể làm người hâm mộ nức lòng, nhưng lại là tin "sét đánh" với ban huấn luyện mới của Maresca.

Rodri vốn đã phải vắt kiệt sức trong nhiều mùa giải liên tiếp, và việc khuyết đi quãng nghỉ hồi phục thiết yếu có thể làm suy yếu trực tiếp khả năng kiểm soát tuyến giữa của The Citizens. Tương tự là vấn đề thể lực của Marc Guehi. Rất may là James Trafford và Rayan Cherki chỉ ngồi dự bị ở đội tuyển, gần như không tốn thể lực vì World Cup 2026.

Đặng Lai
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