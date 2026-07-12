Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam Châu Á Open 2026

TPO - Lý Hoàng Nam đã giành chức vô địch đơn nam Open tại giải Châu Á mở rộng 2026 sau 3 set đầy căng thẳng trong trận chung kết với Phúc Huỳnh.

Lý Hoàng Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên sân pickleball

Không ngoài dự đoán, trận đấu giữa Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh diễn ra đầy gay cấn. Sau khi để mất lợi thế ở set đầu tiên (5-11), Hoàng Nam nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu, điều chỉnh chiến thuật và trở lại mạnh mẽ trong set 2 (11-1).

Bước vào set quyết định, bản lĩnh và sự tỉnh táo của Lý Hoàng Nam tiếp tục được thể hiện rõ. Anh kiểm soát tốt nhịp bóng, tận dụng cơ hội ở những điểm số quan trọng và khép lại trận đấu một cách đầy thuyết phục(11-05). Chiến thắng này giúp Lý Hoàng Nam chính thức lên ngôi vô địch nội dung đơn nam Open, mở màn ngày chung kết bằng một danh hiệu quan trọng.

Ở trận chung kết đôi nam giữa Quang Dương/Harsh Mehta và Lý Hoàng Nam/Nick Khamphi diễn ra sau đó, chiến thắng nghiêng về phía tay vợt nhà Wika và bạn đánh với tỷ số 2-0. Trong set 1, Quang Dương/Harsh Mehta kiểm soát nhịp bóng tốt, liên tục tạo sức ép và khép lại set đấu với tỷ số 11-4.

Sang set 2, thế trận tiếp tục nghiêng hẳn về Quang Dương/Harsh Mehta khi họ duy trì tốc độ, sự chính xác và khả năng kết thúc điểm cực gọn gàng để dứt điểm trận đấu.Chiến thắng này giúp Quang Dương/Harsh Mehta lên ngôi vô địch đôi nam Open, đồng thời khép lại tham vọng Triple Crown của Lý Hoàng Nam trong ngày chung kết.