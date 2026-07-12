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Thể thao

Phát sốt trước nữ người mẫu Nga có ngoại hình giống hệt Erling Haaland

Đặng Lai

TPO - Gần đây, cộng đồng mạng toàn cầu đã được một phen xôn xao và không khỏi ngỡ ngàng trước một đoạn video ngắn của một nữ người mẫu mang quốc tịch Nga. Cô nàng này có vẻ ngoài và thần thái giống hệt một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay: Erling Haaland.

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Theo trang tin NDTV, nữ người mẫu đang "gây bão" có tên là Anastasia Kostromitina. Mọi chuyện bắt đầu khi Anastasia quyết định chia sẻ một đoạn video ngắn mang tính chất hài hước và châm biếm nhẹ nhàng lên trang cá nhân của mình.

Trong video, cô nàng không ngần ngại bắt chước lại những biểu cảm khuôn mặt đặc trưng, ánh mắt sắc lẹm và cả những động tác ăn mừng bàn thắng vốn đã trở thành thương hiệu mang tính biểu tượng của chân sút người Na Uy.

Sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa Anastasia và Haaland, từ đường nét khuôn mặt, nụ cười cho đến mái tóc vàng rực rỡ, đã khiến người xem không khỏi giật mình. Dù về ngoại hình thì Anastasia có vẻ mảnh mai hơn chứ không "đồ sộ" như Haaland.

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Anastasia nhìn mảnh mai hơn Haaland

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng loạt bình luận đã được để lại, nhiều người hâm mộ bóng đá thậm chí còn hài hước đùa rằng tiền đạo của Man City đang có một "người em gái sinh đôi" thất lạc ở nước Nga, hoặc giả như chính anh chàng đang đội tóc giả để đi làm người mẫu ảnh trong thời gian rảnh rỗi.

Haaland hiện đang là một trong những tiền đạo xuất sắc và nổi tiếng nhất thế giới. Anh không chỉ là trụ cột của Man City mà còn đang là tâm điểm chú ý khi cùng đội tuyển quốc gia Na Uy thi đấu xuất sắc ở World Cup 2026 khi tiến tới tứ kết. Với sức hút khổng lồ vốn có của Haaland, việc xuất hiện một "bản sao" nữ hoàn hảo càng khiến tên tuổi của anh liên tục được réo gọi trên khắp các diễn đàn.

Trong các video, Anastasia Kostromitina nhận được "cơn mưa" lời khen vì sự hài hước và nét duyên dáng. Khả năng nhập vai và bắt chước thần thái tự nhiên đã giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng. Đoạn video hiện vẫn đang nhận được lượng tương tác khủng, với hàng triệu lượt xem và con số đang tăng phi mã.

Đặng Lai
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