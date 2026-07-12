Đội tuyển Argentina chinh phục kỷ lục vĩ đại của World Cup

TPO - Argentina đã xuất sắc đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 trong trận tứ kết World Cup 2026. Chiến thắng này giúp họ phá vỡ một kỷ lục đã tồn tại suốt 72 năm qua trong lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh.

Argentina là đội đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi được 2 bàn trở lên/trận ở 12 trận liên tiếp tại các vòng chung kết. Mạch trận thăng hoa ấy được họ thiết lập từ sau thất bại 1-2 trước Saudi Arabia ở VCK 2022. Sau đó, Argentina đả bại Mexico 2-0, Ba Lan 2-0... rồi một mạch đi đến trận chung kết, nơi họ hòa Pháp 2-2 trước khi thắng ở loạt luân lưu.

Tại giải năm nay, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni duy trì phong độ hủy diệt với chuỗi 6 trận toàn thắng. Tại vòng bảng, họ đè bẹp Algeria 3-0, vượt qua Áo 2-0 và thắng thuyết phục Jordan 3-1.

Bước vào vòng loại trực tiếp, Argentina tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi đánh bại Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16, hạ Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 và mới nhất là vượt qua Thụy Sĩ 3-1. Chuỗi trận ghi bàn ấn tượng này đã giúp La Albiceleste xô đổ cột mốc lịch sử từng tồn tại hơn 7 thập kỷ ở đấu trường World Cup. Đội trước đó làm được điều này là Uruguay với chuỗi 11 trận ghi 2 bàn trở lên.

Tại World Cup 2026 Argentina luôn ghi tối thiểu 2 bàn/trận

Dù không trực tiếp ghi bàn ở trận tứ kết vừa qua, đội trưởng Lionel Messi vẫn kịp tạo nên dấu ấn riêng khi vượt qua các thông số kiến tạo của huyền thoại Diego Maradona. Tuy nhiên, kỷ lục ghi bàn liên tiếp của Messi tại các VCK World Cup đã dừng lại ở con số 9 trận, trong khi chuỗi ghi bàn ở các vòng knock-out cũng khép lại ở con số 6.

Với phong độ thăng hoa, Argentina còn nhiều cơ hội để nâng cao thêm kỷ lục của chính mình. Thử thách tiếp theo ở trận bán kết sẽ là tuyển Anh - đội bóng đang giữ hạng 4 thế giới. Trận thư hùng này diễn ra vào sáng 16/7 trên sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta).

Nếu đánh bại Anh, đối thủ của đội bóng xứ Tango ở trận chung kết sẽ là Pháp hoặc Tây Ban Nha. Với vị thế đang giữ hạng nhất thế giới, Argentina hoàn toàn có thể tiếp tục ghi từ 2 bàn trở lên trong những trận đấu tới để bảo vệ thành công ngôi vương.