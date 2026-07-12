Messi tiếp tục xô đổ những giới hạn ở World Cup

TPO - Chuỗi ghi bàn liên tiếp của Lionel Messi tại World Cup 2026 đã khép lại trước Thụy Sĩ, nhưng siêu sao 39 tuổi vẫn kịp tạo nên dấu ấn lịch sử. Với một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Argentina, Messi chính thức trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử World Cup.

Phá kỷ lục của huyền thoại Maradona

Dù không thể nối dài chuỗi ghi bàn tại World Cup 2026 trong trận gặp Thuỵ Sỹ ở tứ kết, Lionel Messi vẫn biết cách tạo nên khác biệt.

Ngay phút thứ 10, đội trưởng Argentina xử lý khéo léo mang về quả phạt góc trước khi thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Đó là pha kiến tạo thứ 10 của Messi tại các vòng chung kết World Cup, giúp anh chính thức vượt qua huyền thoại Diego Maradona (8 kiến tạo) để trở thành cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất lịch sử giải đấu.

Xếp sau Messi và Maradona là Pierre Littbarski (Đức) cùng Grzegorz Lato (Ba Lan), những người đều sở hữu 7 pha kiến tạo. Kỷ lục của Maradona đã tồn tại suốt 32 năm, kể từ World Cup 1994, trước khi bị người đội trưởng hiện tại của Argentina xô đổ.

Không dừng lại ở đó, Messi còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có kiến tạo ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Anh đều ghi dấu ấn bằng đường chuyền thành bàn tại các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026, thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Dẫu vậy, Thụy Sĩ đã hoàn thành một phần mục tiêu khi chặn đứng chuỗi ghi bàn ấn tượng của Messi. Trước trận, HLV Murat Yakin được hỏi làm thế nào để khóa chân ngôi sao đã ghi bàn ở 9 trận World Cup liên tiếp, trong đó có 6 trận knock-out.

"Đó là một câu hỏi rất thú vị. Có rất nhiều cách và chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra phương án tốt nhất. Cuối cùng mọi thứ phải được thể hiện trên sân và chúng tôi có những giải pháp của mình", HLV Yakin trả lời.

Thực tế, hàng thủ Thụy Sĩ đã khiến Messi không thể ghi bàn. Tuy nhiên, họ vẫn không thể ngăn cản Argentina giành quyền đi tiếp.

Sau khi Mac Allister mở tỷ số, Thụy Sĩ gỡ hòa ở phút 67, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ. Đến phút 112, Julian Alvarez tung cú sút không thể cản phá vào góc cao khung thành, trước khi Lautaro Martinez ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Cơ hội nối dài lịch sử

Chiến thắng trước Thuỵ Sĩ đưa Argentina vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Anh tại Atlanta. Messi vẫn còn hai trận đấu nữa tại World Cup 2026 nếu Argentina góp mặt ở chung kết hoặc tranh hạng ba.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc siêu sao 39 tuổi vẫn có cơ hội tiếp tục gia tăng khoảng cách ở hàng loạt kỷ lục World Cup mà anh đang nắm giữ.

Messi hiện đang giữ nhiều kỷ lục World Cup, như cầu thủ thi đấu nhiều kỳ giải nhất (6), thi đấu nhiều trận nhất (32), ghi nhiều bàn thắng nhất (21), cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick (38 tuổi 357 ngày), ghi bàn nhiều trận liên tiếp nhất (9) hay sút hỏng phạt đền nhiều nhất (4).

World Cup 2026 đang tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của Messi. Sau cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận mở màn, anh liên tục tỏa sáng để đưa Argentina tiến sâu.

Dù từng đá hỏng phạt đền trước Áo và Ai Cập, Messi vẫn góp công lớn trong màn ngược dòng trước đại diện châu Phi với một pha kiến tạo và một bàn thắng, trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định giúp Argentina vào tứ kết.

HLV Lionel Scaloni không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho học trò.

"Cậu ấy giống như một cỗ máy. Nhiều người nghĩ ở tuổi 39, Messi sẽ không còn đủ khả năng đáp ứng những thử thách như thế này. Nhưng tôi luôn tin rằng, miễn là cậu ấy vẫn còn khát khao trở thành người giỏi nhất, Messi sẽ vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất", chiến lược gia của Argentina khẳng định.