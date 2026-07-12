Lần đầu trong lịch sử: Top 4 FIFA cùng góp mặt ở bán kết World Cup

TPO - World Cup 2026 đã bước vào giai đoạn quyết định với kịch bản hiếm có trong lịch sử: bốn đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt ở vòng bán kết. Sau khi 44 đội tuyển lần lượt rời cuộc chơi, chỉ còn Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh tiếp tục cuộc đua đến chiếc cúp vàng trên đất Bắc Mỹ.

Đội tuyển Pháp.

Sau khi khép lại vòng tứ kết rạng sáng nay, các cặp đấu bán kết World Cup 2026 đã chính thức được xác định. Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha để tranh tấm vé đầu tiên vào chung kết, trong khi nhà đương kim vô địch Argentina đối đầu tuyển Anh ở nhánh đấu còn lại.

Điểm đặc biệt của kỳ World Cup năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử, cả bốn đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất.

Theo bảng xếp hạng FIFA sau vòng tứ kết, Pháp vươn lên vị trí số một thế giới với 1.948,97 điểm sau khi được cộng thêm 78,27 điểm từ hành trình tại World Cup. "Les Bleus" tăng hai bậc để chiếm ngôi đầu.

Argentina.

Đương kim vô địch Argentina xếp ngay phía sau với 1.943,47 điểm. Dù tụt xuống vị trí thứ hai, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vẫn tích lũy thêm 66,2 điểm nhờ thành tích lọt vào bán kết.

Tây Ban Nha đứng thứ ba với 1.934,79 điểm. Nhà vô địch EURO tiếp tục duy trì mốc trên 1.900 điểm sau khi được cộng thêm 60,08 điểm.

Trong khi đó, tuyển Anh vẫn giữ vị trí thứ tư với 1.889,42 điểm. "Tam sư" được cộng thêm 61,4 điểm sau chiến thắng ở tứ kết, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với ba đội xếp trên.

Bốn ứng viên vô địch đều vượt qua thử thách

Ở vòng tứ kết, Pháp đánh bại Morocco 2-0 bằng màn trình diễn thuyết phục để trở thành đội đầu tiên ghi tên vào bán kết.

Đối thủ của họ là Tây Ban Nha, đội vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 sau trận đấu giàu tốc độ và chất lượng chuyên môn cao. Hai đội sẽ đối đầu để tranh suất đầu tiên góp mặt ở trận chung kết.

Tây Ban Nha.

Ở nhánh còn lại, tuyển Anh phải trải qua cuộc chiến đầy khó khăn trước Na Uy. Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng khi ghi cả bàn gỡ hòa lẫn bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, giúp "Tam sư" ngược dòng thắng 2-1 và lần đầu trở lại bán kết World Cup kể từ năm 2018.

Argentina cũng phải trải qua 120 phút nghẹt thở trước Thụy Sĩ. Alexis Mac Allister mở tỷ số ngay phút 10, nhưng đại diện châu Âu gỡ hòa trong hiệp hai để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 112 khi Julián Álvarez tung cú cứa lòng đẹp mắt bằng chân phải đưa Argentina vượt lên. Đến thời gian bù giờ hiệp phụ thứ hai, Lautaro Martínez ấn định chiến thắng 3-1, giúp nhà đương kim vô địch lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup.

Cuộc đua trong mơ giữa bốn ông lớn

Dù World Cup 2026 chứng kiến nhiều thay đổi về thể thức và không ít bất ngờ từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp, bốn đội tuyển góp mặt ở bán kết vẫn là những cường quốc hàng đầu của bóng đá thế giới.

Việc cả bốn đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA cùng tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất đã phản ánh khá chính xác sức mạnh và sự ổn định của họ trong suốt những năm gần đây.

Tuyển Anh.

Pháp và Argentina là hai đội góp mặt trong trận chung kết hai kỳ World Cup gần nhất. Tây Ban Nha đang hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử sau khi đăng quang EURO, còn tuyển Anh nuôi tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu World Cup kéo dài từ năm 1966.

"Đó là trận cầu trong mơ mà bất kỳ đứa trẻ yêu bóng đá nào cũng khao khát được góp mặt, tiền vệ Leandro Paredes của Argentina chia sẻ trước cuộc đối đầu với tuyển Anh.

Với sự góp mặt của bốn đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất, vòng bán kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc đối đầu đỉnh cao. Và chỉ một đội tuyển có thể khẳng định vị thế số một của bóng đá thế giới bằng chiếc cúp vàng danh giá.