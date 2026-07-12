HLV tuyển Thụy Sĩ phẫn nộ với tấm thẻ đỏ của học trò ở trận thua Argentina: 'Luật lệ đó đã phá hỏng trận đấu'

TPO - Sau thất bại 1-3 trước tuyển Argentina trong hiệp phụ tại tứ kết World Cup 2026, HLV tuyển Thụy Sĩ - ông Murat Yakin, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sự can thiệp của VAR dẫn đến chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Breel Embolo. Ông cho rằng chính quyết định này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện màn so tài.

Bước ngoặt gây tranh cãi diễn ra chỉ vài phút sau khi Thụy Sĩ có bàn gỡ hòa ở hiệp 2. Trong một pha tranh chấp sát đường biên, Embolo đã có pha ngã vờ, khiến trọng tài ban đầu rút thẻ vàng cảnh cáo Leandro Paredes dù tiền vệ người Argentina chưa ngáng vào chân đối phương.

Tuy nhiên, sau khi được VAR gọi đối chiếu, trọng tài đã thu lại thẻ của Paredes và phạt thẻ vàng Embolo. Do đã nhận một thẻ vàng từ trước, tiền đạo Thụy Sĩ lập tức bị truất quyền thi đấu. Theo luật mới được FIFA áp dụng ở World Cup 2026, VAR có quyền can thiệp nếu trọng tài rút thẻ vàng nhầm cầu thủ. Ở trường hợp này, trọng tài đã cảnh cáo nhầm Paredes nên việc sửa lại người phải nhận thẻ vàng là quy định bắt buộc.

Nhưng nó không giúp tuyển Thụy Sĩ bình tĩnh. Trong buổi họp báo, HLV Yakin không giấu nổi sự bức xúc: "Thật là một luật lệ không thể chấp nhận được khi chúng tôi bị loại theo cách như vậy. Không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, trọng tài đã làm gì. Luật lệ đó đã phá hỏng trận đấu. Tôi xin nhắc lại, không có lý do gì để rút ra chiếc thẻ vàng đó. Tình huống đó lẽ ra cứ để pha bóng được tiếp tục là xong".

Khoảnh khắc Paredes va chạm với Embolo

Chia sẻ về tình trạng của học trò trong phòng thay đồ, vị thuyền trưởng Thụy Sĩ ngậm ngùi: "Tôi không trách cậu ấy (Embolo). Đó là một cầu thủ luôn cống hiến vì tập thể, cậu ấy đang cảm thấy rất tồi tệ. Cậu ấy hoàn toàn suy sụp. Sai lầm của trọng tài đã trừng phạt tất cả chúng tôi".

Bất chấp sự tức giận, Yakin vẫn tự hào về màn trình diễn của toàn đội. Ông khẳng định Thụy Sĩ đã chơi xuất sắc, áp đảo ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân và hoàn toàn có thể tiến xa hơn. HLV Yakin cũng tiết lộ cuộc trò chuyện ngắn với người đồng nghiệp Lionel Scaloni: "Ông ấy (Scaloni) nói với tôi rằng ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Chúng tôi đã tạo ra vô số tình huống nguy hiểm cho họ".

Cuối cùng, HLV Yakin gác lại nỗi buồn bị loại. Ông vẫn thể hiện sự cao thượng khi gửi lời chúc tới đối thủ: "Tôi xin gửi lời chúc may mắn nhất đến Messi và toàn thể đội tuyển Argentina. Bất kỳ đội nào trong số bốn đội lọt vào bán kết cũng đều xứng đáng trở thành nhà vô địch".