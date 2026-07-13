Bán kết World Cup: Đỉnh cao châu Âu và cuộc tái ngộ lịch sử giữa hai lục địa

TPO - World Cup 2026 đã đi đến bán kết. Bốn đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh đang mang theo niềm tự hào dân tộc và khát khao chạm tay vào ngai vàng. Vòng bán kết năm nay hứa hẹn sẽ là một trong những vòng đấu bùng nổ nhất lịch sử khi người hâm mộ túc cầu giáo được chứng kiến 2 cặp đấu giàu bản sắc, đầy duyên nợ.

Ở cặp đấu đầu tiên, hai thế lực hùng mạnh nhất bóng đá châu Âu là Pháp và Tây Ban Nha sẽ quyết đấu để khẳng định vị thế bá chủ lục địa già. Đây là hai trong số những đội hình sở hữu chiều sâu và sức mạnh đáng gờm nhất thế giới. Trận đấu này hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một tác phẩm kinh điển của làng túc cầu.

Nhưng các "yếu tố" của 2 đội dường như không giống nhau. Pháp đang vận hành dựa trên hàng công bùng nổ, có cảm giác như trận nào họ cũng sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Người dẫn đầu hàng công ấy chắc chắn là Kylian Mbappe.

Anh luôn in dấu giày vào 2 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) ở mọi trận đấu tại VCK năm nay. Tiền đạo sinh năm 1998 vừa nâng tổng số bàn thắng của mình tại giải đấu năm nay lên con số 8. Anh hiện chỉ còn kém Lionel Messi đúng 1 bàn (20 và 21) ở cuộc đua trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất của đội tuyển Pháp không chỉ nằm ở một cá nhân xuất chúng mà là chất lượng đồng đều trải dài trên toàn bộ mặt sân. Ousmane Dembele là người đã trực tiếp kết liễu trận tứ kết và tự mình nâng tổng số bàn thắng cá nhân lên con số 5.

Pháp có rất nhiều ngôi sao trên hàng công

Cùng với đó, không thể không nhắc đến Michael Olise, người đang đóng vai trò là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho đoàn quân của Didier Deschamps. Olise hiện dẫn đầu toàn giải đấu với 5 đường kiến tạo thành bàn.

Chiều sâu đội hình vô song này có thể sẽ là chìa khóa mang tính sống còn để đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới vượt qua Tây Ban Nha - đối thủ đã từng gieo sầu cho họ với chiến thắng 2-1 ở bán kết trên hành trình xưng vương EURO 2024.

Ở bên kia chiến tuyến, giới chuyên môn đều có chung một nhận định: Những gì tinh túy nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha vẫn chưa thực sự bộc lộ hết. Ngôi sao được kỳ vọng nhất của họ, thần đồng Lamine Yamal, dường như vẫn chưa thể hiện được toàn bộ đẳng cấp thực sự của mình tại kỳ World Cup lần này.

Ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Barcelona mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng (trận vòng bảng gặp Saudi Arabia). Trong khi đó, chân sút Mikel Oyarzabal, người đã có 4 pha lập công, lại bất ngờ "tịt ngòi" ở 2 trận đấu gần nhất.

Chính sự bế tắc của các nhân tố đá chính đã buộc đoàn quân của HLV Luis de la Fuente phải nhờ cậy đến những khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng từ băng ghế dự bị. Tiền vệ Mikel Merino đã trở thành "gà son" khi liên tục can thiệp và ghi những bàn thắng quyết định, giúp Tây Ban Nha nhọc nhằn vượt qua cả Bồ Đào Nha và Bỉ trong các vòng knock-out đầy nghẹt thở.

Tây Ban Nha đi tiếp nhờ tình huống có phần sai sót của Lammens

Như vậy, nếu như Pháp đang thẳng tiến với 2 mũi tên Mbappe, Dembele thì Tây Ban Nha khó khăn hơn, phải vận dụng tất cả những quân bài trong tay áo thì mới có thể đạt được kết quả như ý. Một bên bùng nổ, bên kia lại chật vật, liệu những hình ảnh ấy có được tái hiện ở trận đấu vào sáng thứ Tư tới?

Đây mới chỉ là lần thứ 2 hai đội gặp nhau ở World Cup. Lần trước, Pháp đã lội ngược dòng thắng 3-1 tại vòng 16 đội năm 2006.

Trận bán kết hai lại mang một bản sắc khác. Đó là màn so tài giữa 2 nền bóng đá chẳng mấy ưa nhau. Anh cùng Argentina từng tạo nên trận bán kết đỉnh cao tại Mexico 86.

Bây giờ, 2 đội đang tiến xa nhờ cùng một “công thức”: Các nhạc trưởng mang áo số 10 tỏa sáng. Argentina dĩ nhiên là đang sống nhờ niềm cảm hứng từ Lionel Messi, người đã ghi 8 bàn ở VCK năm nay.



Bên kia chiến tuyến, người Anh cũng có một "số 10" mang tính biểu tượng của riêng mình. Có thể không mĩ miều, không truyền cảm hứng bằng Messi nhưng tính hiệu quả và sự toàn diện đang được Bellingham thể hiện triệt để. Anh ghi cú đúp trong cả 2 trận knock-out gần nhất. Bellingham chính là cầu thủ đầu tiên trên thế giới làm được điều kỳ diệu này kể từ sau thời của chính Diego Maradona năm 1986. Cùng Harry Kane, Bellingham mang trên vai niềm hy vọng của cả xứ sương mù.



Khác một chút với Pháp, Anh và Argentina đều chưa thực sự bộc lộ thứ bóng đá tấn công cống hiến, mượt mà nhất của mình. Hành trình tiến vào bán kết của họ là một chuỗi những trận đấu mang tính chiến đấu cao, tranh giành từng lợi thế và giành chiến thắng nhọc nhằn.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cuộc đụng độ vào rạng sáng thứ Năm tới tiếp tục như vậy. Trận đấu sẽ nặng tính thực dụng, bị biến thành một màn "so găng" thiên về thể lực và ý chí thép. Từng mét vuông trên sân sẽ bị “cày xới” vì các pha vào bóng quyết liệt của cả 2 bên. Và bất kể kết quả có như thế nào đi nữa thì có một điều chắc chắn là sự kình địch giữa 2 nền bóng đá Argentina và Anh vẫn sẽ được nối dài.