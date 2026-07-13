Cựu thủ tướng Tây Ban Nha bị chỉ trích vì phát ngôn tranh cãi về tuyển Pháp

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Laurent Nunez, vừa chỉ trích gay gắt, gọi những bình luận của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy về đội tuyển Pháp là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cuộc khẩu chiến nổ ra sau khi Tây Ban Nha lọt vào bán kết World Cup và họ sẽ gặp Pháp. Trong bài viết nhắc đến đối thủ, ông Rajoy đã nhấn mạnh rằng Pháp là đội tuyển "sở hữu một đẳng cấp rất cao, nhưng đúng là không có người Pháp nào ở đội tuyển Pháp cả".

Đây có lẽ là cách phóng đại của ông Rajoy để nhắc tới xuất xứ châu Phi của nhiều tuyển thủ Les Bleus. Thực tế, bình luận của ông Rajoy đi ngược lại số liệu khi 23/26 cầu thủ do HLV Didier Deschamps triệu tập đều sinh ra tại lãnh thổ Pháp (chỉ trừ Michael Olise, Marcus Thuram và Brice Samba).

Nhưng đúng là rất nhiều tuyển thủ Les Bleus mang trong mình dòng máu nước ngoài. Ví dụ như Mbappe mang dòng máu Cameroon, Desire Doue gốc Bờ Biển Ngà, Ryan Cherky gốc Algeria…

Kounde có dòng máu Benin, còn Mbappe gốc Cameroon

Phía Pháp lập tức phản ứng gay gắt. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BMF TV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp - ông Nunez - bức xúc: "Nếu những gì ông ấy đưa ra là chính xác, thì nó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó hoàn toàn không phản ánh đúng đất nước Pháp là như thế nào".

Ông Nunez thậm chí cho rằng những lời lẽ này đang dung túng cho nạn tấn công phân biệt chủng tộc nhắm vào các tuyển thủ, đặc biệt là đội trưởng Kylian Mbappe. Ông khẳng định: "Tôi cho rằng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tất cả có thể chung sống gắn kết. Pháp là nơi mọi người đều có chỗ đứng của mình, bất kể nguồn gốc, tín ngưỡng hay tôn giáo, miễn là họ tôn trọng các quy tắc chung".

Cùng chung quan điểm bảo vệ đội tuyển, thành viên Đảng Xã hội Pháp (PS), Olivier Faure cũng phản bác mạnh mẽ ông Rajoy. Trên mạng xã hội, ông Faure khẳng định: "Đội tuyển Pháp được hình thành chỉ bởi những người Pháp. Đây không phải là một quốc gia dựa trên sắc tộc. Quốc gia này không phân biệt màu da hay tôn giáo”.