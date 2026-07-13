Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Cựu thủ tướng Tây Ban Nha bị chỉ trích vì phát ngôn tranh cãi về tuyển Pháp

Đặng Lai

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Laurent Nunez, vừa chỉ trích gay gắt, gọi những bình luận của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy về đội tuyển Pháp là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

phap-thuy-dien-1.jpg

Cuộc khẩu chiến nổ ra sau khi Tây Ban Nha lọt vào bán kết World Cup và họ sẽ gặp Pháp. Trong bài viết nhắc đến đối thủ, ông Rajoy đã nhấn mạnh rằng Pháp là đội tuyển "sở hữu một đẳng cấp rất cao, nhưng đúng là không có người Pháp nào ở đội tuyển Pháp cả".

Đây có lẽ là cách phóng đại của ông Rajoy để nhắc tới xuất xứ châu Phi của nhiều tuyển thủ Les Bleus. Thực tế, bình luận của ông Rajoy đi ngược lại số liệu khi 23/26 cầu thủ do HLV Didier Deschamps triệu tập đều sinh ra tại lãnh thổ Pháp (chỉ trừ Michael Olise, Marcus Thuram và Brice Samba).

Nhưng đúng là rất nhiều tuyển thủ Les Bleus mang trong mình dòng máu nước ngoài. Ví dụ như Mbappe mang dòng máu Cameroon, Desire Doue gốc Bờ Biển Ngà, Ryan Cherky gốc Algeria…

phap-1-307.jpg
Kounde có dòng máu Benin, còn Mbappe gốc Cameroon

Phía Pháp lập tức phản ứng gay gắt. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BMF TV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp - ông Nunez - bức xúc: "Nếu những gì ông ấy đưa ra là chính xác, thì nó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó hoàn toàn không phản ánh đúng đất nước Pháp là như thế nào".

Ông Nunez thậm chí cho rằng những lời lẽ này đang dung túng cho nạn tấn công phân biệt chủng tộc nhắm vào các tuyển thủ, đặc biệt là đội trưởng Kylian Mbappe. Ông khẳng định: "Tôi cho rằng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tất cả có thể chung sống gắn kết. Pháp là nơi mọi người đều có chỗ đứng của mình, bất kể nguồn gốc, tín ngưỡng hay tôn giáo, miễn là họ tôn trọng các quy tắc chung".

Cùng chung quan điểm bảo vệ đội tuyển, thành viên Đảng Xã hội Pháp (PS), Olivier Faure cũng phản bác mạnh mẽ ông Rajoy. Trên mạng xã hội, ông Faure khẳng định: "Đội tuyển Pháp được hình thành chỉ bởi những người Pháp. Đây không phải là một quốc gia dựa trên sắc tộc. Quốc gia này không phân biệt màu da hay tôn giáo”.

Đặng Lai
#Tây Ban Nha #tuyển Pháp #bình luận tranh cãi #Mariano Rajoy #Mbappe #Tin tức World Cup #World Cup 2026 #tin WC #World Cup #kết quả World Cup #Anh #Pháp #Argentina

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe