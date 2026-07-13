Lộ diện bằng chứng cho thấy FIFA ưu ái chủ nhà Mỹ ở vụ hoãn thẻ đỏ cho Balogun

TPO - Quyết định hoãn thi hành án phạt thẻ đỏ đối với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ đang làm dấy lên những hoài nghi sâu sắc về tính minh bạch của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Đằng sau sự can thiệp của yếu tố bên ngoài, quy trình xét xử của FIFA cũng bộc lộ nhiều điều khó hiểu.

Balogun hưởng lợi nhờ quyết định của FIFA﻿

Sự việc xuất hiện ở vòng 32 đội. Trong một pha tranh chấp, Folarin Balogun đã bị đuổi khỏi sân do lỗi dùng gầm giày đạp vào bắp chân Tarik Muharemovic bên phía Bosnia & Herzegovina. Tấm thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa Balogun bị treo giò ít nhất 1 trận và án phạt được áp dụng ngay trận kế tiếp (gặp Bỉ ở vòng 16 đội).

Nhưng sau khi có can thiệp từ nước đồng chủ nhà Mỹ, FIFA đã đình chỉ án phạt. Balogun vẫn bị treo giò 1 trận nhưng anh có “đặc quyền” thực hiện nó ở một dịp khác chứ không phải là trận đấu ở vòng 16 đội. Tiền đạo này sau đó đá chính trước Bỉ.

Những ngày qua, FIFA đã bị chỉ trích rất nhiều vì quyết định được coi là “thiên vị trắng trợn” dành cho đội tuyển Mỹ. Theo tờ The Times thì về mặt nguyên tắc, những vụ việc mang tính chất tạo tiền lệ như thế này luôn được đưa ra xem xét bởi một hội đồng gồm nhiều thành viên. Nhưng ở vụ Balogun, trong tổng số 18 thành viên Ủy ban Kỷ luật FIFA, chỉ có 1 người ra quyết định (chủ tịch Al-Kamali). Và ông cũng không hỏi ý kiến các thành viên còn lại.

Trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Balogun nhưng FIFA sau đó lại ưu ái tiền đạo tuyển Mỹ

Việc đích thân chủ tịch Al-Kamali xử lý vụ việc một mình đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính khách quan của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới sau đó khẳng định quyết định này “mang tính độc lập”, nhưng dư luận vẫn phản ứng dữ dội. Những nghi vấn càng xuất hiện nhiều hơn khi mới đây, BBC đề nghị FIFA bình luận về quyết định của mình nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

BBC cho rằng FIFA đã đối xử bất công với các đội tuyển khác, đặc biệt với Anh. Trong trận thắng Mexico 3-2, Jarell Quansah bị đuổi khỏi sân vì vào bóng ác ý. Hậu vệ này sau đó bị nâng án treo giò lên 2 trận và FIFA khẳng định Liên đoàn Bóng đá Anh không có quyền kháng cáo.

BBC phản biện rằng trường hợp của Balogun cũng có thể áp dụng y hệt cho vụ Quansah nhưng cách FIFA đối xử với 2 cầu thủ này là hoàn toàn khác nhau. Hệ quả là Quansah phải ngồi ngoài trong chiến thắng của Tam sư trước Na Uy ở tứ kết. Anh sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận bán kết với Argentina, chỉ được phép trở lại sân cỏ trong trận chung kết hoặc trận tranh hạng ba.