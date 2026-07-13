VCK U21 Quốc gia 2026: Loạt ứng viên vô địch chưa thắng ở trận ra quân

Lượt trận đầu tiên của Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 đã diễn ra chiều 12/7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đáng chú ý, các ứng viên cho ngôi vô địch như Hà Nội, PVF-CAND và Sông Lam Nghệ An đều không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Tâm điểm của bảng A là cuộc đối đầu giữa chủ nhà PVF-CAND và Hà Nội. Đội bóng Thủ đô sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9 khi Đình Thịnh tận dụng pha bóng bật ra từ cú dứt điểm của Thiên Phú để đá bồi cận thành thành công.

Sau bàn thua, PVF-CAND đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 33 nhờ pha dứt điểm chính xác của Long Vũ. Trong hiệp hai, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Phút 70, Thắng Long đưa được bóng vào lưới Hà Nội sau tình huống đá phạt của Thái Bá Đạt, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, TP.HCM có khởi đầu thuận lợi trước An Giang. Nhạc Minh mở tỷ số bằng pha đánh đầu chính xác ở phút 10. Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, chính tiền đạo này hoàn tất cú đúp với bàn thắng ở phút 90+3, ấn định chiến thắng 2-0 cho TP.HCM. Đây cũng là đội duy nhất giành trọn 3 điểm sau lượt trận đầu tiên của bảng A.

Trước đó, tại bảng B, Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel hòa nhau 1-1 trong cuộc so tài cân bằng, trong khi LPBank Hoàng Anh Gia Lai vượt qua Tây Ninh với tỷ số 2-0 để có khởi đầu thuận lợi tại giải.

Kết quả lượt trận đầu cho thấy cuộc đua tại VCK U21 Quốc gia 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi nhiều ứng viên vô địch chưa thể tạo lợi thế ngay từ những trận đấu mở màn.