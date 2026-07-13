Phản ứng của VFF khi FIFA muốn tăng số đội dự World Cup lên 64

TPO - Kế hoạch tăng số đội dự World Cup lên 64 theo tuyên bố của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang tạo nên những quan điểm khác nhau, dù mở ra cơ hội lớn hơn cho các đội tuyển.

"Chúng tôi cũng mới nhận được thông tin trên qua truyền thông, đấy là kế hoạch thú vị. Tuy nhiên từ ý tưởng đến việc triển khai trên thực tế còn rất nhiều vấn đề cần xem xét, đánh giá kỹ hơn. Ở góc độ của đội tuyển Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, nếu FIFA mở rộng số đội tham dự đương nhiên chúng ta có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên tôi cho rằng vấn đề tiên quyết vẫn là sự chuẩn bị về nội lực của chúng ta"-Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ hôm nay cho biết.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới đây đã gây chú ý khi cho biết FIFA có thể tăng thêm số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64. Theo ông Infantino, điều này xuất phát từ việc World Cup 2026 đang rất thành công. Bên cạnh đó, việc tổ chức World Cup cũng phải "nghĩ đến cả thế giới chứ không chỉ châu Âu hay Nam Mỹ".

Trên thực tế việc FIFA nâng số đội dự World Cup 2026 lên 48 đã gây nhiều quan điểm trái chiều, gồm không ít ý kiến chỉ trích. Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam từ sớm đã đặt ra các mục tiêu ở tầm khu vực, châu lục và World Cup. Trong thời gian qua, các đội tuyển bóng đá quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu, gồm cả nam và nữ, futsal...

Có thể kể đến tấm vé dự World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ, 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp gần đây, hay U23 Việt Nam cũng vừa thi đấu rất hay tại VCK U23 châu Á, U17 Việt Nam giành vé dự World Cup.

"Ở đấu trường SEA Games nếu trước đây chúng ta mơ mãi để có tấm HCV thì gần đây trong 4 kỳ SEA Games, chúng ta 3 lần vô địch. Thành tích các đội tuyển trẻ có sự cải thiện đáng kể cả ở khu vực và châu lục. Đây là tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam nghĩ đến các mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên tôi cần nhấn mạnh World Cup là sân chơi rất khác, đòi hỏi chiến lược và kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phối hợp đồng bộ và kiên định của cả bộ máy"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

Quan hệ hợp tác quốc tế là một lĩnh vực được VFF đang đẩy mạnh nhằm tăng nguồn lực cho bóng đá Việt Nam phát triển. Trong ảnh, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú và đại diện Hiệp hội bóng đá Incheon (Hàn Quốc)

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Vũ, không chỉ đội tuyển Việt Nam mà các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia...chắc chắn đều sẽ nỗ lực để nắm bắt cơ hội nếu thực sự kế hoạch của FIFA được thực hiện. Mức độ cạnh tranh vì vậy sẽ rất lớn.

Thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam đến thời điểm hiện tại là vào tới Vòng loại cuối World Cup 2022, đạt được dưới thời HLV Park Hang-seo.