Những người gác cổng của giấc mơ Anh

TPO - Harry Kane và Jude Bellingham đang kéo đội tuyển Anh tiến về phía trước bằng những bàn thắng và khoảnh khắc thiên tài. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, còn phải nhắc đến hai người hùng đang lặng lẽ giữ cho giấc mơ vô địch của Tam sư tiếp tục tồn tại: John Stones và Marc Guehi.

“Đá tảng” Stones và “lá chắn thép” Guehi

Nói đến hành trình vào bán kết World Cup 2026 của đội tuyển Anh, người ta thường nhớ đến những bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, có những pha cứu thua, những tình huống phòng ngự xuất sắc mang ý nghĩa chẳng kém gì các bàn thắng.

Thế nên, dù Kane cùng Bellingham là những người kéo đội tuyển Anh tiến lên phía trước, thì John Stones và Marc Guehi cũng xứng đáng được ngợi khen không kém. Vì họ là những người bảo đảm rằng, Tam sư sẽ không bị kéo ngược trở lại.

"Siêu nhân" Haaland đã bị các trung vệ đội tuyển Anh khóa chặt.

Chiến thắng trước Na Uy ở tứ kết là minh chứng rõ ràng nhất. Sau tiếng còi mãn cuộc tại Miami, phần lớn sự chú ý đổ dồn về Bellingham, người hùng đã lập cú đúp. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào diễn biến của trận đấu, có thể thấy đội tuyển Anh đã trải qua những thời điểm rất mong manh. Họ thậm chí có thể đã gục ngã trước khi Bellingham kịp lên tiếng, nếu không có sự vững vàng của cặp trung vệ.

Điều ấy thể hiện rõ nhất sau khi tiền vệ phòng ngự Declan Rice phải rời sân vì vấn đề thể lực. Khi tuyến giữa Tam sư suy giảm khả năng đánh chặn và kiểm soát tình hình, “nhạc trưởng” Martin Odegaard của Na Uy liên tục tìm ra những khoảng trống để tổ chức tấn công.

Trong phần lớn hiệp hai, thế trận nghiêng về phía Na Uy nhiều hơn, và hàng phòng ngự của Tam sư liên tục phải chịu áp lực cực lớn. Chính ở hoàn cảnh ấy, bộ đôi Stones - Guehi đã cho thấy giá trị của mình.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất thậm chí đến ngay từ cuối hiệp một, thời điểm tuyến giữa của Anh bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Khi ấy, Alexander Sorloth có bóng trong tình huống phản công với Erling Haaland đang băng xuống ở vị trí cực kỳ thuận lợi.

Về lý thuyết, đây là tình huống mà hàng thủ Anh có rất ít cơ hội thoát hiểm. Stones phải đối mặt với lựa chọn gần như không có đáp án hoàn hảo: hoặc lao vào Sorloth và mở ra khoảng trống cho Haaland, hoặc theo sát Haaland và để tiền đạo Atletico Madrid có cơ hội dứt điểm.

Kinh nghiệm của một trung vệ từng chinh chiến hơn một thập kỷ trong màu áo đội tuyển Anh đã lên tiếng. Stones không vội vàng lao vào. Anh thu hẹp góc xử lý, tạo cảm giác rằng cả hai phương án đều không thật sự khả thi. Chỉ một nhịp chần chừ do Stones tạo ra như thế cũng đủ khiến Sorloth đánh mất thời cơ vàng. Cú dứt điểm sau đó bị chặn lại và cơ hội trôi qua.

Với giới chuyên môn, đó là một ví dụ điển hình cho nghệ thuật phòng ngự đỉnh cao: đọc tình huống, điều khiển quyết định của đối phương và chiến thắng mà không cần phải thực hiện một pha tắc bóng ngoạn mục.

Stones bật cao nhất để đánh đầu hóa giải một tình huống nhồi bóng bổng mà Na Uy liên tục tạo ra ở trận tứ kết.

Nếu Stones đại diện cho kinh nghiệm, thì Marc Guehi mang đến nguồn năng lượng của thế hệ mới. Đối đầu với Haaland chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Tiền đạo Na Uy bước vào trận đấu với phong độ rất cao, sở hữu sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm thuộc hàng đáng sợ nhất thế giới. Tuy nhiên, Guehi không hề tỏ ra lép vế.

Những pha tranh chấp tay đôi giữa hai cầu thủ giống như cuộc đấu sức của các võ sĩ hạng nặng. Haaland nhiều lần cố gắng tận dụng ưu thế thể hình để tạo khoảng trống, nhưng Guehi luôn đáp trả bằng sự quyết liệt và khả năng chọn vị trí chính xác. Trung vệ này không bị rê bóng qua dù chỉ một lần trong trận đấu, đồng thời thực hiện hàng loạt pha can thiệp quan trọng khi sức ép từ Na Uy gia tăng.

Con số mà Opta công bố càng làm nổi bật giá trị của cầu thủ đang khoác áo Man City. Guehi hiện là trung vệ có tỷ lệ thắng tranh chấp cao nhất World Cup 2026 với 79%, giành chiến thắng trong 23 trên tổng số 29 pha đối đầu tay đôi. Đó không chỉ là thành tích dẫn đầu giải đấu mà còn phản ánh sự ổn định đáng kinh ngạc của anh xuyên suốt hành trình của đội tuyển Anh.

Sự kết hợp mà Tuchel mong chờ

Điều đáng mừng hơn cho các fan Tam sư là cách Stones và Guehi bổ sung cho nhau gần như hoàn hảo. Trong nhiều năm, đội tuyển Anh luôn đau đầu với câu chuyện tìm kiếm một cặp trung vệ đủ cân bằng. Có thời điểm họ sở hữu những cá nhân xuất sắc nhưng lại thiếu sự hòa hợp. Có giai đoạn hàng thủ quá phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Tại World Cup 2026, Tuchel dường như đã tìm thấy công thức phù hợp.

Stones không còn ở đỉnh cao thể lực như thời kỳ sung mãn nhất dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Những chấn thương liên tiếp khiến anh chỉ ra sân rất hạn chế trong mùa giải vừa qua. Thậm chí, trước khi World Cup khởi tranh, không ít ý kiến nghi ngờ liệu trung vệ 32 tuổi có còn đủ khả năng trở thành trụ cột ở cấp độ cao nhất hay không.

Nhưng các giải đấu lớn luôn có cách để những cầu thủ đặc biệt khẳng định giá trị. Thứ khiến Stones khác biệt chưa bao giờ chỉ là tốc độ hay sức mạnh. Đó là tư duy phòng ngự. Là khả năng đọc trận đấu nhanh hơn đối thủ vài giây. Là cảm giác về không gian và thời điểm xuất hiện ở đúng nơi cần thiết.

Trước Na Uy, không cầu thủ nào vượt qua được Stones trong các tình huống đối mặt trực tiếp. Anh thực hiện 6 pha giải nguy bằng đầu, đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh Na Uy liên tục khai thác những tình huống bóng bổng. Khi đội tuyển Anh mất kiểm soát khu trung tuyến, Stones trở thành người chỉ huy thực sự của cả hệ thống phòng ngự.

Stones và Guehi đang cho thấy một sợi dây liên kết rất quý giá.

Tuy nhiên, nếu chỉ nói về Stones, bức tranh sẽ chưa đầy đủ. Một trong những thành công lớn nhất của Tuchel tại World Cup lần này là xây dựng được môi trường để Guehi phát triển thành thủ lĩnh mới của hàng phòng ngự. Ở tuổi 26, trung vệ này đang bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Anh không còn là cầu thủ tiềm năng, mà đã trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu châu Âu.

Sự trưởng thành ấy mang ý nghĩa đặc biệt với đội tuyển Anh. Bởi dù Stones vẫn đang chơi xuất sắc, không ai có thể chống lại quy luật thời gian. World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh với tư cách nhân tố chủ chốt. Việc Guehi vươn lên đúng thời điểm giúp tuyển Anh vừa có được chất lượng hiện tại, vừa tạo ra sự bảo đảm cho tương lai.

Bệ phóng chiến thắng và thử thách cực đại

Những trận đấu đã qua cho thấy, vai trò của bộ đôi trung vệ này không chỉ dừng lại ở khía cạnh phòng ngự thuần túy.

Stones từ lâu nổi tiếng với khả năng thoát pressing và phát động tấn công. Guehi cũng sở hữu kỹ năng xử lý bóng ngày càng hoàn thiện. Nhờ đó, tuyển Anh có thể xây dựng lối chơi từ phần sân nhà thay vì chỉ phụ thuộc vào những đường chuyền dài hoặc các pha phản công trực diện.

Đây chính là nền tảng để Kane và Bellingham tỏa sáng. Khi hàng thủ đủ chắc chắn để giành lại bóng và đủ bình tĩnh để triển khai bóng, các ngôi sao tấn công mới có điều kiện phát huy tối đa phẩm chất của mình.

Guehi nổi bật ở khả năng càn lướt và tranh chấp tay đôi.

Lịch sử World Cup cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý. Những nhà vô địch thường được nhớ đến nhờ các chân sút xuất sắc, nhưng nền tảng của họ luôn là hàng phòng ngự đáng tin cậy. Italy năm 2006 có Cannavaro. Tây Ban Nha năm 2010 có Puyol và Pique. Đức năm 2014 có Hummels cùng Boateng. Argentina năm 2022 có Romero và Otamendi. Đội tuyển Anh hiện tại cũng đang sở hữu một cặp trung vệ mang dáng dấp đó.

Tất nhiên, để thực sự xứng đáng với đánh giá ấy, Stones và Guehi phải giúp đội tuyển Anh đứng vững trước đối thủ tiếp theo ở bán kết. Argentina, với Lionel Messi trên tuyến đầu, sẽ là thử thách lớn hơn bất cứ điều gì mà bộ đôi trung vệ này từng đối diện từ đầu giải.

Nếu không thể ngăn được ngôi sao vĩ đại bên phía Argentina và các đồng đội của anh ghi bàn, mọi nỗ lực trước đó của cặp Stones - Guehi có thể cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng trong trường hợp ngược lại, nếu bảo vệ thành công mành lưới, Stones và Guehi có thể đi vào lịch sử như những người hùng quan trọng nhất đưa đội tuyển Anh tới trận chung kết World Cup, lần đầu tiên sau 6 thập kỷ mòn mỏi đợi chờ.