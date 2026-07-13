World Cup 2026 lập kỷ lục khán giả, hơn cả 2 VCK 2018 và 2022 cộng lại

TPO - Bất chấp những lo ngại về mức giá tăng phi mã và điều kiện nhập cảnh khó khăn với một số quốc gia thì VCK World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico vẫn ghi nhận số lượng khán giả khổng lồ. Sau 100 trận đấu đã qua, số lượng NHM trên khán đài đã vượt qua tổng số người xem trực tiếp 2 kỳ World Cup trước đó cộng lại.

Dù giải đấu vẫn còn 4 trận đấu quan trọng nhất chưa diễn ra, song ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này đã thiết lập một cột mốc lịch sử mới về số lượng khán giả. Theo số liệu chính thức vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đã có tổng cộng 6.527.410 lượt người đến các sân vận động để theo dõi trực tiếp 100 trận đấu từ đầu VCK đến nay.

Nên nhớ 2 kỳ World Cup gần nhất là Nga 2018 và Qatar 2022 cộng lại cũng chỉ đạt mức 6.436.020 người. 2 kỳ trước chỉ có 64 trận mỗi giải do áp dụng thể thức cũ nên tổng số trận của 2 VCK này là 128 trong khi năm nay mới trôi qua 100 trận. Có nghĩa là trung bình mỗi trận ở Bắc Mỹ 2026 đón lượng khán giả vượt trội so với Qatar 2022 và Nga 2018.

Cột mốc ngoạn mục này của World Cup 2026 vẫn chứng minh được sức hấp dẫn và thành công rực rỡ của phiên bản giải đấu mở rộng. Và con số chắc chắn sẽ còn tăng vọt trong những ngày tới. Phía trước người hâm mộ vẫn còn hai trận bán kết siêu kinh điển (Argentina đối đầu với Anh, và Tây Ban Nha chạm trán Pháp), một trận tranh hạng ba và trận chung kết được mong chờ nhất.

Một hình ảnh tiêu biểu cho thấy sức hút của World Cup 2026

Báo cáo của FIFA chỉ ra tỷ lệ lấp đầy tại các sân vận động duy trì ở mức gần như tuyệt đối là 99,7%, trung bình đón hơn 65.000 cổ động viên mỗi trận. Sức nóng của giải đấu còn lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài các khán đài khi khu vực sự kiện FIFA Fan Festivals trải khắp 3 quốc gia đã thu hút hơn 7,7 triệu lượt khách ghé thăm.

Bên cạnh thành công ở đời thực, trên nền tảng kỹ thuật số World Cup 2026 cũng ghi nhận một "cơn bão" truyền thông chưa từng có. Giải đấu đã tích lũy được hơn 20 tỷ lượt xem video, 30 tỷ lượt hiển thị và 1,7 tỷ lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội, vượt xa cùng kỳ ở giải đấu tại Qatar.

Các nội dung lan truyền mạnh mẽ nhất bao gồm màn ăn mừng chèo thuyền Viking độc đáo của Na Uy (đạt 174 triệu lượt xem trên TikTok) hay phần trình diễn lễ khai mạc hoành tráng của Shakira.

Bất kể đối diện với nhiều hoài nghi thì giải đấu năm nay vẫn để lại một di sản khổng lồ về cả doanh thu lẫn quy mô trong lịch sử bóng đá thế giới. Hàng triệu người hâm mộ đang lấp đầy các sân bóng ở Mỹ, mang đến thành công đáng kể về mọi mặt cho quốc gia đồng chủ nhà.