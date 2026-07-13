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Thông tin mới nhất về đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026

Tiểu Phùng

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với Gangwon FC, sẵn sàng hướng đến cuộc đua ở ASEAN Cup 2026.

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Nguyễn Xuân Son tiếp tục ghi bàn trong đợt tập huấn của đội tuyển Việt Nam

Chiều 13/7, đội tuyển Việt Nam đã ngược dòng thắng Gangwon FC 2-1 ở trận giao hữu thứ 3 tại Hàn Quốc. Đây cũng là trận đấu cuối trước HLV Kim Sang-sik và các học trò trở về Việt Nam.

Đáng chú ý ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng đội hình chính gồm đa số các trụ cột và chỉ điều chỉnh nhân sự khi bước vào hiệp 2. Gangwon FC vươn lên dẫn bàn nhờ quả phạt 11m phút 14. Tuy nhiên vào các phút 21 và 65, lần lượt Nguyễn Xuân Son và Phạm Gia Hưng ghi bàn, đem về chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

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Ngoài 2 bàn thắng kể trên, các chân sút khác của đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tài Lộc đều có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết chuyến tập huấn tại Hàn Quốc diễn ra đúng kế hoạch, đội tuyển Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu về chuyên môn. Tinh thần và thể lực, sức khoẻ các cầu thủ đều đảm bảo tốt, sẵn sàng cho cuộc đua ở ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch ngày mai 14/7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về Việt Nam. Đội sẽ có trận giao hữu với Myanmar tại Thái Nguyên vào ngày 18/7. Đây là dịp cuối để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ trước khi chốt danh sách chính thức tham dự ASEAN Cup 2026.

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Liên quan trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo kế hoạch bán vé với 3 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. VFF mới đây thông báo toàn bộ lượng vé mệnh giá 300.000 đồng bán qua kênh online đã hết hàng. Vé mệnh giá 200.000 đồng cũng còn số lượng hạn chế.

Tiểu Phùng
#Đội tuyển Việt Nam #ASEAN Cup 2026 #Myanmar #Nguyễn Xuân Son #Hàn Quốc

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