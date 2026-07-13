VCK Giải U21 Quốc gia: SHB Đà Nẵng khởi đầu thuận lợi, PVF thắng đậm ở bảng C

Chiều 13/7, lượt trận mở màn bảng C Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF với hai cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Công an Hà Nội và chủ nhà PVF đối đầu Đồng Nai.

Ở trận đấu đầu tiên, SHB Đà Nẵng và Công an Hà Nội tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp một. Hai đội nhập cuộc thận trọng, chơi chặt chẽ và chưa tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn. Phút 63, SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp nhanh. Từ đường chuyền vượt tuyến, Văn Lành thoát xuống nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Bóng bật ra đúng vị trí để Ngô Duy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 79. Tận dụng tình huống mất bóng của đối phương bên phần sân nhà, đội bóng ngành Công an tổ chức phản công nhanh, tạo điều kiện để Khánh Hoàng dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối, SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt tình huống cố định để định đoạt kết quả. Phút 88, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Thọ bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện miền Trung.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà PVF khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên cho chức vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Đồng Nai. Với thế trận lấn lướt, PVF lần lượt có các bàn thắng do công của Phùng Quang Tú, Bùi Duy Đăng, Trần Quang Khanh và Vũ Kỳ, qua đó giành trọn 3 điểm để tạm vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.