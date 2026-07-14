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Thể thao

Cơn thịnh nộ của NHM Na Uy ở World Cup 2026: Sorloth bị dọa giết vì không chuyền bóng cho Haaland

Đặng Lai

TPO - Việc Na Uy bị loại tại vòng tứ kết World Cup 2026 đang châm ngòi cho một làn sóng bạo lực mạng nghiêm trọng. Tiền đạo Alexander Sorloth đang trở thành tâm điểm chỉ trích và là nạn nhân của những lời đe dọa lấy đi mạng sống sau một pha bóng được cho là bước ngoặt khiến Na Uy mất vé vào bán kết.

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Sự việc bắt nguồn từ tình huống diễn ra ở phút thứ 44, khi Na Uy đang dẫn trước Tam sư với tỷ số 1-0. Từ đường chọc khe tinh tế của Martin Odegaard, Na Uy tổ chức phản công nhanh tạo thế phản công áp đảo.

Sorloth băng xuống cùng Erling Haaland trong bối cảnh hàng thủ Anh chỉ còn duy nhất John Stones cố gắng lùi về. Khi đó, Haaland ở vị trí cực kỳ trống trải và gần như đối mặt với thủ thành Jordan Pickford. Ai cũng nghĩ một đường chuyền ngang sẽ giúp Haaland dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, thay vì chuyền bóng ngay, chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid lại xử lý chậm, cố gắng tự mình đi bóng vượt qua Stones. Cú dứt điểm sau đó của anh bị chặn lại. Haaland đi bên cạnh tỏ rõ vẻ bực mình. Anh buông thõng 2 tay, nhìn về đồng đội với vẻ mặt bất lực.

Cay đắng hơn, chỉ 3 phút sau sai lầm này, Jude Bellingham đã ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Anh, đảo ngược hoàn toàn thế trận và gián tiếp khiến Na Uy bị loại.

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Sau trận đấu, Sorloth phân trần rằng anh cố đợi Stones di chuyển để mở góc chuyền cho Haaland nhưng không kịp và buộc phải dứt điểm khi nhận ra lối chuyền đã bị chặn. Dù vậy, cựu danh thủ Alan Shearer vẫn thẳng thắn chỉ trích trên sóng BBC rằng Sorloth đã quá ích kỷ và thiếu quyết đoán.

Hệ quả từ thất bại này đã vượt qua giới hạn của bóng đá. Không dừng lại ở những lời phê bình chuyên môn, một bộ phận người hâm mộ quá khích đã điên cuồng tấn công gia đình anh. Lena Selnes - bạn gái của Sorloth - phải công khai trên trang Instagram cá nhân những tin nhắn đe dọa mà cô nhận được.

Nhiều kẻ ẩn danh đã ép buộc Sorloth phải "tự sát" hoặc "nhảy xuống từ vách đá". Trước tình trạng nghiêm trọng này, Lena Selnes tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để khởi kiện những kẻ gửi tin nhắn thù hận. Cô chia sẻ: "World Cup mang lại niềm vui lớn, nhưng cũng kéo theo quá nhiều sự thù hận. Tôi không muốn bận tâm, nhưng những tin nhắn thế này buộc tôi phải lên tiếng. Mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết ra những lời cay độc như vậy".

HLV trưởng tuyển Na Uy, ông Stale Solbakken, cũng lên án gay gắt những lời lẽ từ NHM và gọi đây là một "bi kịch" đối với bóng đá hiện đại. Câu chuyện của Sorloth tại World Cup 2026 một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về sự phấn khích của NHM. Trước đó, hậu vệ Colombia là Jaminton Campaz cũng bị đối xử tương tự. Anh đang phải ở ẩn tại Mỹ, chưa dám về quê nhà vì sợ bị “xử”.

Đặng Lai
#Tin tức World Cup #World Cup 2026 #tin WC #World Cup #kết quả World Cup #Anh #Tây Ban Nha #Pháp #Argentina #Haaland #Sorloth

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