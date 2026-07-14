Điểm nóng đại chiến Tây Ban Nha - Pháp: Ai ngăn nổi 'cơn cuồng phong' Mbappe?

TPO - Pau Curbasi sẽ đương đầu trực tiếp với Kylian Mbappe. Đây là điểm nóng định đoạt nhiều phần cho kết quả trận Tây Ban Nha đại chiến Pháp.

Tây Ban Nha và Pháp lại đụng độ nhau ở trận bán kết một giải đấu lớn. Tại EURO 2024, 2 đội tuyển chạm mặt ở bán kết, Tây Ban Nha thắng Pháp với tỷ số 2-1. Sau đó, "La Roja" tiếp tục đánh bại "Les Bleus" ở bán kết Nations League 2025. Họ tái đấu ở World Cup 2026 với vị thế là 2 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Nhìn vào sức mạnh tổng thể của 2 đội tuyển, Pháp cho thấy chất lượng tấn công vượt trội, với Mbappe là đầu tàu, bên cạnh Michael Olise và Ousmane Dembele. Tây Ban Nha lần lượt vượt ải Bồ Đào Nha và Bỉ bằng lối chơi cầm bóng áp đảo nhưng không sắc bén ở mặt trận tấn công. Đội bóng xứ bò tót phải nhờ đến 2 khoảnh khắc nhạy bén của Mikel Merino ở những phút cuối để liên tiếp kết liễu đối thủ.

Chờ xem hàng thủ Tây Ban Nha làm cách nào để phong tỏa Mbappe. Ngược lại, Pháp cũng phải tìm giải pháp ngăn chặn sự bùng nổ từ Yamal. Bên cạnh Mbappe và Yamal, còn nhiều điểm nhấn để làm nên trận bán kết thật sự hấp dẫn của World Cup 2026.

Pau Cubarsi - Kylian Mbappe

Bộ đôi trung vệ Cubarsi và Laporte chưa tạo nên yên tâm tuyệt đối tại World Cup 2026. Trong trận gặp Bỉ, Cubarsi để sổng De Ketelaere trong tình huống đối thủ gỡ hòa 1-1. Cả 2 chuẩn bị đương đầu với Mbappe và cả những pha xâm nhập bất ngờ từ Olise, Dembele. Sức ép tấn công của Pháp sẽ khác biệt rõ so với Bỉ hay Tây Ban Nha.

Biểu đồ nhiệt của Sofascore chỉ ra Mbappe hoạt động chủ yếu ở cánh trái, sau đó xâm nhập bất ngờ vào khu vực cấm địa. Số 10 của Pháp sẽ tạo áp lực cực lớn ở vị trí giữa trung vệ lệch trái và hậu vệ phải. Tài năng trẻ Cubarsi của Tây Ban Nha sẽ gánh vác trọng trách theo kèm Mbappe ở những bước xử lý bóng quyết định.

Trung bình mỗi trận, Mbappe chạm bóng 11 lần ở khu vực cấm địa. Trong tổng 28 cú sút của tiền đạo sinh năm 1998 từ đầu World Cup, có 20 lần Mbappe vung chân ở vòng 16,5m. Cubarsi sẽ cần sự hỗ trợ đắc lực từ hậu vệ phải Kounde và Rodri để ngăn không gian chơi bóng của Mbappe.

Một khi Mbappe có khoảng trống để dứt điểm, tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của anh đang ở mức 26%, con số đủ để đe dọa hàng thủ đối phương. Olise, Dembele và Doue cũng nguy hiểm nhưng Mbappe rõ ràng là sự khác biệt.

Lamine Yamal - Lucas Digne

Lucas Digne đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phong tỏa Miguel Almiron (Paraguay) và Ibrahim Diaz (Morocco). Đến trận Tây Ban Nha, Digne chạm trán Yamal là thử thách cực đại ở hành lang trái tuyển Pháp. Yamal tốc độ, lắt léo và đưa ra các quyết định xử lý biến ảo hơn nhiều. Đây chính là vị trí định đoạt cơ hội giữ sạch lưới của Tây Ban Nha trước Pháp.

Từ đầu World Cup 2026, phong độ của Yamal không ấn tượng. Tài năng 19 tuổi chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Yamal thiếu hỗ trợ từ hậu vệ phải Tây Ban Nha và cả sự bất ổn của vị trí tiền vệ trung tâm lệch phải (Olmo và Ruiz đều chơi bất ổn).

Yamal chỉ có trung bình 3,5 pha rê bóng từ đầu World Cup 2026, thấp hơn gần nửa so với chiến dịch vòng loại của giải đấu. Anh đóng góp một bàn, chưa có kiến tạo và mỗi trận chỉ thực hiện 0,8 đường chuyền tạo cơ hội. Đây là thông tin tích cực cho Pháp khi ngòi nổ nguy hiểm nhất của "La Roja" chưa có phong độ tốt.

Nhưng cá nhân Digne và tuyển Pháp cần đề phòng Yamal. Họ đã ôm hận 2 trận liên tiếp ở bán kết EURO và Nations League vì Yamal chơi quá hay bên cánh phải. Digne là hậu vệ dạn dày kinh nghiệm nhưng đã 32 tuổi, sẽ gặp vấn đề về tốc độ và sức mạnh khi theo kèm với Yamal.

Rodri - Michael Olise

Michael Olise cùng Dembele, Mbappe và Doue tạo nên bộ tứ tấn công hủy diệt. Cá nhân Olise không bùng nổ như Mbappe hay Dembele nhưng đang tỏa sáng theo cách riêng. Anh đóng góp 5 kiến tạo, có 2 đường chuyền mở cơ hội mỗi trận. Olise thực hiện 54 đường chuyền và đạt tỷ lệ chuẩn xác trên 90%.

Theo cách vận hành của Pháp hiện tại, Olise hoạt động chủ yếu trong vai trò số 10. Sau đó, xu hướng của Olise hướng ra biên phải để hoán đổi vai trò với Dembele. Bên cạnh 2 vị trí "nóng" ở hành lang biên, Tây Ban Nha phải cẩn trọng với khu vực ở giữa trung vệ và tiền vệ phòng ngự (zone 14).

Rodri trong vai trò tiền vệ phòng ngự sẽ chạm mặt Olise nhiều nhất. Và cũng không còn ai ở đội hình Tây Ban Nha phù hợp hơn Rodri để nhận nhiệm vụ hạn chế không gian chơi bóng của Olise. Trước Bồ Đào Nha, Rodri hoàn thành vai trò "phong tỏa" Bruno Fernandes. Sau đó, Rodri góp công lớn để Tây Ban Nha khóa chặt khả năng sáng tạo của Kevin De Bruyne.

Tiền vệ thuộc biên chế Man City đã lấy lại phong độ tốt nhất ở World Cup 2026. Hai trận gần nhất, Rodri được chấm trên 7,5 điểm. Anh phát huy đúng phong độ trong khả năng cầm bóng và chia bài. Sau đó, Rodri là chốt chặn quan trọng nhất để bảo vệ khu vực zone 14 của Tây Ban Nha.

Mikel Oyarzabal - William Saliba

Bộ đôi trung vệ của Pháp chơi nhàn hạ từ đầu giải đấu vì chưa chạm trán tiền đạo thật sự đáng sợ. Tại vòng bảng, họ đối đầu Na Uy nhưng Haaland không ra sân. Tiền đạo cắm của Paraguay và Morocco không phải là mối đe dọa đủ lớn đối với Saliba và Upamecano. Trước Tây Ban Nha, họ mới gặp thử thách khó nhằn mang tên Oyarzabal.

Oyarzabal chơi trận hay trận dở tại World Cup 2026. Nhưng một khi Oyarzabal chơi hay, đó là trận đấu anh tỏa sáng rực rỡ. Tây Ban Nha hiện không còn phương án phù hợp hơn Oyarzabal để đảm đương vị trí tiền đạo cắm. Đây cũng là bất lợi của "La Roja" khi đối thủ dễ dàng đoán được đội hình xuất phát.

Chờ xem Oyarzabal sẽ luồn lách thế nào trước cặp trung vệ cao to bên phía "Les Bleus". Ngược lại chính sự nguy hiểm trong những pha chạy chỗ, băng cắt cũng là mối nguy cho Saliba - Upamecano nếu họ không giữ tập trung.