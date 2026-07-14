Jude Bellingham: Nguồn cảm hứng của tuyển Anh tại World Cup 2026

TPO - Sáu bàn thắng sau 5 trận, hai pha lập công ở tứ kết và vai trò đầu tàu trong lối chơi, Jude Bellingham đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

Khi tuyển Anh cần, Bellingham luôn xuất hiện

Jude Bellingham tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi ghi cả hai bàn thắng giúp tuyển Anh ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau hiệp phụ, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Khi các đồng đội còn ôm nhau ăn mừng ở góc sân, Bellingham đã lập tức quay về phần sân nhà, siết chặt nắm tay hướng về khán đài và hét lớn: "Come on!" (Tiến lên). Với tiền vệ 23 tuổi, bàn thắng chỉ có ý nghĩa khi đội tuyển giành chiến thắng. Điều anh nghĩ đến là đưa trận đấu trở lại càng nhanh càng tốt để tiếp tục cuộc chiến.

Đó là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần thi đấu của ngôi sao Real Madrid - luôn khẩn trương, quyết liệt và khát khao chiến thắng.

Trước Na Uy, tuyển Anh trải qua trận đấu đầy nhọc nhằn. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel bị dẫn trước, nhiều thời điểm lép vế trước đối thủ và chỉ giành chiến thắng nhờ bàn quyết định ở hiệp phụ, khi trận đấu tưởng như sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu.

Trong thế trận khó khăn ấy, Bellingham một lần nữa trở thành điểm tựa lớn nhất. Không chỉ ghi hai bàn thắng, anh còn hoạt động gần như không biết mệt. Khi tuyển Anh kiểm soát bóng, Bellingham liên tục di chuyển để tạo khoảng trống.

Khi đội nhà gặp khó khăn, Bellingham lùi sâu nhận bóng, kéo bóng vượt tuyến và thúc đẩy nhịp độ tấn công. Anh luôn là người chủ động nhận trách nhiệm trong những thời điểm áp lực nhất.

Sau 6 bàn thắng tại World Cup 2026, Bellingham cùng Harry Kane đã đóng góp 12 trong tổng số 13 pha lập công của tuyển Anh tại giải đấu.

Sau trận đấu, tiền vệ sinh năm 2003 không nói về bản thân. Anh nhấn mạnh yếu tố tinh thần là chìa khóa giúp "Tam sư" vượt qua thử thách: "Một trận đấu được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố như kỹ thuật hay chiến thuật. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là tâm lý, là cách bạn vượt qua nghịch cảnh. Đội tuyển này một lần nữa cho thấy chúng tôi làm được điều đó và đó là phẩm chất vô cùng quý giá".

Ngôi sao của những thời khắc quyết định

Lối chơi chuyển trạng thái nhanh là dấu ấn của HLV Thomas Tuchel, trong đó Kane và Bellingham thường là hai mũi nhọn kết thúc các pha phản công. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự hai lớp kín kẽ của Na Uy, Anh gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên.

Điều đó buộc Bellingham phải liên tục lùi sâu nhận bóng. Nhiều lần anh quay lưng với khung thành đối phương rồi tự mình kéo bóng vượt qua tuyến giữa để mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Sau khi Eberechi Eze vào sân thay Declan Rice trong hiệp hai, Bellingham chủ động chơi thấp hơn nhằm giúp tuyển Anh kiểm soát khu trung tuyến, còn Eze đảm nhận vai trò hỗ trợ tấn công. Dẫu vậy, thế bế tắc vẫn kéo dài.

Đúng vào thời điểm đội bóng cần một ngôi sao tạo khác biệt, Bellingham lên tiếng. Đầu tiên là pha xâm nhập vòng cấm tốc độ rồi dứt điểm tung lưới Na Uy để gỡ hòa. Đến hiệp phụ, anh có mặt đúng lúc để đá bồi sau cú sút của Harry Kane bị thủ môn Orjan Nyland cản phá, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Ngay cả khi hiệp một khép lại, Bellingham cũng là người đầu tiên chạy thẳng vào đường hầm thay vì thong thả bước về phòng thay đồ. Nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn của anh phản ánh rõ khát khao chiến thắng trong từng khoảnh khắc.

HLV Thomas Tuchel dành những lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng cho học trò: "Không cần phải nói nhiều nữa. Cậu ấy làm điều đó trong mọi trận đấu. Đó là đẳng cấp thế giới".

Suốt 120 phút trên sân, các cổ động viên Anh liên tục hô vang: "Jude! Jude! Jude!". Và Bellingham đáp lại bằng màn trình diễn của mình.

Anh không ngừng pressing, chủ động nhận bóng, rê dắt vượt qua đối thủ, giữ bóng để kiếm những tình huống cố định, dùng sức mạnh và khả năng càn lướt để phá vỡ hàng thủ Na Uy. Quan trọng hơn cả, anh luôn xuất hiện đúng lúc ở những thời điểm quyết định.

Đội trưởng Harry Kane khẳng định: "Những bàn thắng của Jude một lần nữa tạo nên sự khác biệt. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Bàn đầu tiên rất đẳng cấp, còn bàn thứ hai là bản năng của một tiền đạo thực thụ."

Một lần nữa, Bellingham chứng minh vì sao anh đang là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Anh trên hành trình chinh phục World Cup 2026.