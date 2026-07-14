Chỉ Argentina sử dụng 100% số cầu thủ tại World Cup 2026: 'Tắc kè hoa' Lionel Scaloni

TPO - Trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là ở những giải đấu cúp ngắn ngày khắc nghiệt như World Cup, việc HLV đóng khung một đội hình đá chính và hạn chế tối đa việc xáo trộn là điều dễ hiểu. Thế nhưng, Argentina và HLV Scaloni lại tạo ra sự tương phản rõ rệt so với cách vận hành thông dụng đó.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định nhất. 4 cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện, sẵn sàng cho những cuộc thư hùng nảy lửa: Pháp chạm trán Tây Ban Nha tại Dallas và Anh đối đầu Argentina tại Atlanta. Ở giai đoạn căng thẳng này, khi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả một chiến dịch, sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại đôi khi không chỉ nằm ở những ngôi sao trên sân, mà còn ở cách các vị thuyền trưởng quản trị nhân sự trên băng ghế dự bị.

Một thống kê thú vị vừa được chỉ ra trước thềm bán kết: Có tới 18 cầu thủ thuộc biên chế 4 đội tuyển mạnh nhất vẫn chưa ra sân dù chỉ một phút tại vòng chung kết năm nay. Trong số này có 8 thủ môn và 10 cầu thủ. Tuy nhiên, khi phân tích bản danh sách những "người thừa" này, NHM càng nhận ra khả năng dùng quân cực kỳ linh hoạt và biến ảo của HLV Lionel Scaloni tại đội tuyển Argentina.

Tại tuyển Tây Ban Nha, ngoài 2 thủ môn dự bị, có tới 4 cầu thủ tuyến trên chưa một lần được hít thở bầu không khí thi đấu chính thức. Đó không phải là những cái tên vô danh. Eric Garcia (Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal), Alejandro Grimaldo (vừa gia nhập Atletico Madrid) và tân binh của Liverpool - Victor Munoz đều đang mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha chưa thi đấu phút nào từ đầu World Cup 2026

Đội bóng xứ đấu bò dường như đã tìm ra một công thức tối ưu và vị thuyền trưởng của họ không muốn mạo hiểm phá vỡ nhịp độ đó. Hai thủ môn dự bị David Raya (Arsenal) và Joan Garcia (Barcelona) dĩ nhiên chưa có cơ hội ra sân. Nhưng việc những trụ cột ở các CLB lớn như Garcia và Zubimendi chưa thi đấu phút nào thực sự là một bất ngờ.

Câu chuyện tương tự diễn ra ở Pháp và Anh. Didier Deschamps - một người nổi tiếng với sự thực dụng và bảo thủ - đã bỏ quên những biểu tượng một thời như N’Golo Kante hay Lucas Hernandez. Với "Gà trống Gaulois", sự phân cấp giữa đá chính và dự bị đang được thể hiện rất rạch ròi (bên cạnh hai thủ môn Brice Samba và Robin Risser chưa bắt phút nào).

Trong khi đó, dưới triều đại của Thomas Tuchel, đội tuyển Anh cũng chứng kiến tới 4 ngôi sao phải ngồi ngoài hoàn toàn xuyên suốt 6 trận đã qua: Trevoh Chalobah (Chelsea), Kobbie Mainoo (Man United), Jordan Henderson (Brentford) và tiền đạo Ivan Toney (Al Ahli), chưa kể hai thủ thành James Trafford và Dean Henderson.

Và rồi chúng ta nhìn sang Argentina. Trong số 18 cầu thủ chưa thi đấu của nhóm 4 đội mạnh nhất, Argentina chỉ đóng góp đúng 2 cái tên. Quan trọng hơn, cả hai đều là những người gác đền dự bị: Geronimo Rulli (Marseille) và Juan Musso (Atletico). Điều này đồng nghĩa với việc mọi cầu thủ tuyến trên của La Albiceleste đều đã được HLV Lionel Scaloni tung vào sân thi đấu.

Trong số 8 đội tuyển dự tứ kết, chỉ Argentina và Na Uy là làm được điều này. Không có một ai bị bỏ lại phía sau. Từ những ngôi sao trụ cột cho đến những cầu thủ trẻ hay các nhân tố đa năng, tất cả đều đã đổ mồ hôi trên thảm cỏ Bắc Mỹ.

Chỉ Argentina và Na Uy ở tứ kết là dùng tất cả các cầu thủ

Đây là một sự khác biệt lớn tại bán kết. Trong khi Anh, Pháp, Tây Ban Nha có xu hướng thu hẹp nhóm cầu thủ tin cậy khi giải đấu càng trôi về cuối, Scaloni lại biến Argentina thành một tập thể mà bất cứ mắt xích nào cũng có thể được lắp ghép vào cỗ máy chiến thắng.

Nhiều cầu thủ dự bị với tiếng tăm khiêm tốn vẫn có 2-3 trận thi đấu từ đầu giải. Argentina cho thấy họ theo đuổi rất quyết liệt phương châm không có "khách du lịch" trong đội hình, mọi cầu thủ đều là một phương án chiến thuật có chủ đích.

Việc sử dụng triệt để nguồn tài nguyên nhân sự (ngoại trừ vị trí thủ môn) của Lionel Scaloni không phải là một sự ngẫu nhiên hay hành động xoay tua để "chiều lòng" các cầu thủ. Đây là kết quả của một bài toán chiến thuật phức tạp, kết hợp giữa tài năng ứng biến thiên bẩm của vị HLV sinh năm 1978 và cả những yêu cầu bắt buộc xuất phát từ thực tế thể trạng của đội tuyển Argentina.

Thứ nhất, nó khẳng định tài năng và sự dũng cảm của Scaloni. Có thể nói Scaloni là một "tắc kè hoa" thực thụ trên băng ghế chỉ đạo. Kể từ khi nắm quyền, ông đã xây dựng Argentina không dựa trên một hệ thống cứng nhắc nào.

Tùy thuộc vào đối thủ là ai, thi đấu với khối đội hình lùi sâu hay pressing tầm cao, Scaloni sẽ có những nhân sự tương ứng. Việc sử dụng toàn bộ cầu thủ tuyến trên cho thấy vị chiến lược gia này đã chuẩn bị vô số kịch bản cho World Cup 2026.

Khi cần sự cơ động ở biên, ông dùng người này; khi cần khả năng kiểm soát tuyến giữa để kìm hãm nhịp độ trận đấu, ông lập tức trao cơ hội cho một cái tên khác. Sự tin tưởng tuyệt đối của Scaloni dành cho học trò giúp tâm lý toàn đội luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đó là lý do ngoài một vài vị trí bất di bất dịch như Messi, Mac Allister, Emilliano Martinez, Romero… ông vẫn luân phiên dùng Lautaro Martinez/Julian Alvarez, Molina/Montiel, Tagliafico/Medina.

Đối thủ của Argentina - điển hình là tuyển Anh trong trận bán kết sắp tới tại Atlanta - sẽ cực kỳ khó bắt bài bởi họ không thể đoán chắc Scaloni sẽ tung ra những quân bài nào.

Thứ hai là góc nhìn thực tế hơn. Vì đội hình Argentina tham dự World Cup luống tuổi hơn đối thủ. Khoảng cách giữa họ và nhóm 3 đội tuyển còn lại lên tới gần 3 tuổi. Tây Ban Nha, Anh và Pháp xê dịch từ 26,73 đến 27,19 tuổi trung bình/đội, trong khi Argentina lên tới 29,04, trong nhóm 10 đội già nhất VCK.

So với dàn sao trẻ trung và sung mãn của Pháp, Tây Ban Nha hay Anh, nòng cốt của đội tuyển Argentina tại kỳ World Cup này già cỗi hơn đáng kể nên việc duy trì thể lực cho một hành trình kéo dài 1 tháng với họ là bài toán khó. Cộng thêm yếu tố di chuyển liên tục qua nhiều múi giờ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ, HLV Scaloni đã và đang đối diện với một thách thức khổng lồ.

Nếu Scaloni chỉ cày ải một nhóm 11 đến 14 cầu thủ như cách Deschamps hay Tuchel đang làm, hệ thống của Argentina rất dễ sụp đổ vì quá tải ở những thời khắc quyết định. Những đôi chân kỳ cựu cần được nghỉ ngơi, cần được phân phối sức lực hợp lý.

Bằng cách luân phiên sử dụng toàn bộ các cầu thủ tuyến trên, Scaloni không chỉ tạo ra sự đa dạng về mặt chiến thuật mà còn đang thực hiện một "liệu pháp phục hồi chủ động" cực kỳ khôn ngoan ngay trong lúc thi đấu.

Ông chấp nhận rủi ro khi thay đổi nhân sự để giữ cho những trụ cột quan trọng nhất có được trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào hiệp phụ hoặc những trận đấu sống còn. Một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của Argentina không chỉ mang theo nhiệm vụ chiến thuật mới, mà còn gánh vác trách nhiệm chạy thay, tranh chấp thay cho những đồng đội đã lớn tuổi.

Có thể nói, trận bán kết giữa Argentina và Anh sẽ là một cuộc va chạm đỉnh cao giữa hai triết lý dùng người hoàn toàn trái ngược. Một Thomas Tuchel thiên về những sự lựa chọn an toàn sẽ phải đối đầu với một Lionel Scaloni biến ảo, người đã biến toàn bộ cầu thủ trong danh sách (trừ thủ môn) thành những chiến binh thực thụ. Liệu phương án linh hoạt của Scaloni hay sự khoa học của Tuchel sẽ mang về chiến thắng?