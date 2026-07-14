Vì sao Argentina xin FIFA được mặc trang phục phụ để đá bán kết với Anh?

TPO - Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đang gây chú ý bởi câu chuyện thú vị bên lề. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã gửi yêu cầu lên FIFA để được ra sân trong bộ trang phục sân khách màu xanh đen thay vì bộ cánh xanh nhạt quen thuộc.

Theo ban tổ chức, Argentina mặc định sẽ mặc áo sân khách. Tuy nhiên, đội tuyển Anh (được xếp đứng trước trong cặp đấu) vẫn có quyền yêu cầu đổi màu áo nếu muốn. Để loại bỏ mọi sự thay đổi của đối thủ và "khóa" lựa chọn của mình, Argentina đã chủ động gửi yêu cầu chính thức. FIFA sau đó đã chấp thuận: Anh sẽ mặc áo trắng truyền thống, trong khi Argentina ra sân với màu xanh đen.

Quyết định này không hề ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ yếu tố lịch sử. Đối với La Albiceleste, chiếc áo xanh đen là một "bùa hộ mệnh" mang ý nghĩa to lớn mỗi khi đối đầu với Tam sư tại sân chơi World Cup.

Mọi thứ bắt đầu từ tứ kết World Cup 1986. Trong trang phục xanh đen, huyền thoại Diego Maradona đã tỏa sáng với cú đúp để đời - bao gồm "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ" - để giúp Argentina thắng 2-1.

Argentina từng hạ Anh 2-1 tại Mexico 86

Đến vòng 16 đội World Cup 1998, chiếc áo này tiếp tục mang lại may mắn khi Argentina vượt qua Anh trên chấm luân lưu sau tỷ số hòa 2-2, trong một trận đấu ngập tràn kịch tính với chiếc thẻ đỏ của David Beckham.

Đáng chú ý, lịch sử chỉ ra rằng mỗi khi Argentina mặc áo sọc xanh trắng truyền thống chạm trán tuyển Anh tại World Cup, họ đều thất bại (thua 0-1 năm 1966 và 0-1 năm 2002). Có nghĩa là trước Tam sư, Argentina sẽ cảm thấy may mắn và tự tin hơn nếu dùng áo phụ.

Dẫu vậy, tuyển Anh vẫn có một điểm tựa tinh thần. Lần gần nhất Tam sư đối đầu với một Argentina mặc áo xanh đen là ở trận giao hữu tháng 11/2005. Khi đó, dù Argentina dẫn 2-1 đến những phút cuối, Michael Owen đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng muộn ở phút 86 và thời gian bù giờ, mang về chiến thắng ngược dòng 3-2. Đó chính là gần nhất 2 nền bóng đá này so tài với nhau ở sân chơi cấp đội tuyển.