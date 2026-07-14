Bốn kịch bản có thể xảy ra ở chung kết World Cup 2026

TPO - Sau khi Argentina, Pháp, Tây Ban Nha và Anh giành quyền vào bán kết, World Cup 2026 chỉ còn lại bốn ứng viên cho chức vô địch. Điều đó cũng đồng nghĩa kỳ World Cup thứ 23 sẽ không xuất hiện nhà vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Chiếc cúp vàng có thể thuộc về Anh hoặc Tây Ban Nha - hai đội đang hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai; Pháp - đội đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới ba lần; hoặc Argentina - đội có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương lần đầu tiên kể từ Brazil năm 1962, đồng thời giành chức vô địch World Cup thứ tư trong lịch sử.

Trước mắt, cả bốn đội đều phải vượt qua thử thách ở bán kết để giành quyền góp mặt trong trận chung kết diễn ra trên sân New York New Jersey vào ngày 19/7.

Hiện có bốn kịch bản cho trận chung kết. Đó là cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh, Pháp và Argentina, Tây Ban Nha và Anh, hoặc Tây Ban Nha và Argentina. Mỗi khả năng đều mang theo những câu chuyện và những cột mốc lịch sử đáng chờ đợi.

Pháp - Anh: Chung kết World Cup đầu tiên giữa hai cường quốc

Nếu Kylian Mbappé cùng tuyển Pháp vượt qua Tây Ban Nha, còn tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đánh bại Argentina, sân New York New Jersey sẽ chứng kiến trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử giữa hai đội tuyển này.

Đây mới là lần thứ hai tuyển Anh góp mặt ở một trận chung kết World Cup. Lần duy nhất trước đó diễn ra vào năm 1966, khi "Tam sư" đánh bại Tây Đức 4-2 sau hiệp phụ để đăng quang ngay trên sân nhà.

Đội tuyển Pháp.

Trong khi đó, Pháp đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp sau các kỳ World Cup 2018 và 2022, thành tích chỉ rất ít đội tuyển từng làm được.

Trận đấu cũng hứa hẹn nhiều màn đối đầu hấp dẫn giữa các đồng đội ở cấp CLB. Kylian Mbappé và Jude Bellingham, hai ngôi sao của Real Madrid, có thể đối đầu trực tiếp trong cuộc đua tới cúp vàng. Harry Kane và Michael Olise, những đồng đội tại Bayern Munich, cũng sẽ đứng ở hai chiến tuyến.

Bên cạnh đó, tuyển Anh còn mang theo động lực phục hận sau thất bại trước Pháp ở tứ kết World Cup 2022.

Pháp - Argentina: Tái hiện trận chung kết kinh điển năm 2022

Nếu cả Pháp và Argentina cùng giành chiến thắng ở bán kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn tái hiện trận chung kết World Cup 2022, một trong những trận đấu hấp dẫn và giàu cảm xúc nhất trong lịch sử giải đấu.

Gần 4 năm trước tại Lusail, Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu sau trận hòa 3-3 để lên ngôi vô địch thế giới.

Lần tái ngộ này, Pháp hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ năm 2022, còn Argentina muốn trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962.

Đương kim vô địch Argentina.

Một điểm nhấn đặc biệt khác là cuộc cạnh tranh giữa Lionel Messi và Kylian Mbappé, hai cầu thủ hiện cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn thắng.

Nếu nhìn rộng hơn, đây cũng sẽ là chương tiếp theo trong chuỗi đối đầu đầy duyên nợ giữa hai đội. Tại World Cup 2018, Pháp đánh bại Argentina 4-3 ở vòng 16 đội trên hành trình đăng quang.

Bốn năm sau, Argentina vượt qua Pháp trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu. Nếu gặp lại ở chung kết năm 2026, hai đội sẽ có cơ hội tạo nên màn phân định sau khi mỗi bên đều đã giành một chiến thắng.

Tây Ban Nha - Anh: Tái hiện chung kết EURO 2024

Nếu Tây Ban Nha vượt qua Pháp còn Anh đánh bại Argentina, trận chung kết World Cup 2026 sẽ tái hiện trận chung kết EURO 2024.

Khi đó, La Roja đánh bại Tam sư 2-1 để bước lên ngôi vô địch châu Âu. Hai năm sau, Harry Kane cùng các đồng đội sẽ có cơ hội đòi lại món nợ ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Những chú "sư tử" Anh.

Đây cũng là cặp đấu rất hiếm gặp tại World Cup. Trong lịch sử, Anh và Tây Ban Nha mới chỉ chạm trán hai lần ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại World Cup 1950, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 ở vòng bảng. Đến World Cup 1982, hai đội hòa 0-0 tại vòng bảng thứ hai.

Sau 44 năm, hai đội hoàn toàn có thể tái ngộ, nhưng lần này là ở trận đấu quyết định ngôi vô địch thế giới.

Tây Ban Nha - Argentina: Cuộc chiến giữa nhà vô địch châu Âu và nhà đương kim vô địch thế giới

Nếu Tây Ban Nha và Argentina cùng vượt qua vòng bán kết, đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại World Cup kể từ vòng bảng năm 1966, khi Argentina giành chiến thắng 2-1.

Đây cũng sẽ là trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử giữa nhà vô địch châu Âu và nhà đương kim vô địch thế giới.

Nếu Tây Ban Nha đăng quang, La Roja sẽ có chức vô địch World Cup thứ hai, cân bằng thành tích của Pháp và Uruguay.

Đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngược lại, nếu Argentina bảo vệ thành công ngôi vương, La Albiceleste sẽ giành danh hiệu World Cup thứ tư, cân bằng thành tích của Đức và Italy, đồng thời chỉ còn kém kỷ lục năm lần vô địch của Brazil đúng một chức vô địch.

Một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất của trận đấu sẽ là màn so tài giữa Lionel Messi, biểu tượng của một thế hệ huyền thoại, và Lamine Yamal, gương mặt tiêu biểu của thế hệ ngôi sao mới, trong cuộc cạnh tranh cho danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới.