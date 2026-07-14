Nhận định bán kết World Cup Pháp vs Tây Ban Nha, 02h00 ngày 15/7: Long tranh hổ đấu

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Tây Ban Nha, 02h00 ngày 15/7, bán kết World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một bên đang hướng đến kỳ tích vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, bên kia là nhà vô địch châu Âu với chuỗi trận bất bại đáng nể. Cuộc đọ sức giữa họ tại Dallas hứa hẹn sẽ là trận thư hùng hay nhất giải.

Nhận định trước trận Pháp vs Tây Ban Nha

Ngay từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Pháp và Tây Ban Nha đã được xem là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Giờ đây, sau hành trình gần một tháng tranh tài trên đất Bắc Mỹ, cả hai đều giữ nguyên được vị thế ấy và chỉ còn cách trận đấu cuối cùng đúng một chiến thắng.

Với đội tuyển Pháp, đây là cơ hội để họ viết tiếp một chương lịch sử. Sau khi vào chung kết các kỳ World Cup 2018 và 2022, Les Bleus đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử, sau Đức và Brazil, góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup liên tiếp.

Pháp đang có hỏa lực rất đa dạng và đã ghi được 16 bàn tại World Cup 2026.

Đội quân của HLV Didier Deschamps cũng đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục. 6 chiến thắng liên tiếp, 16 bàn thắng ghi được cùng 3 trận liền giữ sạch lưới ở vòng knock-out cho thấy uy lực cân bằng đáng sợ giữa tấn công và phòng ngự của đội bóng áo lam.

Trung tâm của mọi sự chú ý bên phía Les Bleus dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe. Tiền đạo thủ quân đội tuyển Pháp đã có 8 bàn thắng tại giải, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng và chỉ còn kém M10 vỏn vẹn 1 lần lập công trong đường đua đến vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Sau khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và có 1 kiến tạo cho Dembele xé lưới Morocco ở tứ kết, Mbappe đang cực kỳ hưng phấn. Nhưng đáng sợ hơn cho các đối thủ, Pháp không chỉ có Mbappe biết tỏa sáng. Trái lại, hỏa lực trong tay HLV Deschamps đang cực kỳ dồi dào, có thể nói là dồi dào nhất giải.

Hiện tại, Quả bóng vàng thế giới Ousmane Dembele cũng đã có 5 bàn ở World Cup 2026. Chân sút trẻ Bradley Barcola đóng góp 2 bàn còn ngôi sao chạy cánh Michael Olise là cầu thủ kiến ​​tạo xuất sắc nhất của Pháp cũng như của kỳ World Cup này, với 5 pha đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Những con số đó đang khiến người hâm mộ Pháp so sánh đội hình Les Bleus hiện tại với các dàn sao huyền thoại trong quá khứ. Nhưng bất chấp chiến dịch World Cup vô cùng ấn tượng ở Bắc Mỹ, đội trưởng Mbappe cho biết lứa cầu thủ Les Bleus hiện tại vẫn chưa đạt đến tầm vóc ấy. Muốn sánh ngang các huyền thoại, họ cần phải cùng nhau chinh phục chiếc cúp thế giới 2026.

“Tôi từng là nhà vô địch [năm 2018] và á quân World Cup [năm 2022], còn đội tuyển này thì chưa đạt được thành tích gì cả,” Mbappe, người đã ghi 20 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở 3 kỳ World Cup, cho biết. “Tuy nhiên, đó là người có tiềm năng lớn nhất. Đội hình này sở hữu rất nhiều phẩm chất; điều đó cho phép bạn mơ ước”.

Nếu Pháp tự hào về hàng công “khủng” thì Tây Ban Nha lại có một chỉ số khiến mọi chân sút cảm thấy sờn lòng. Đội bóng đến từ bán đảo Iberia mới chỉ thủng lưới đúng 1 bàn từ đầu giải. Nhà vô địch EURO 2024 đang trình diễn thứ bóng đá cực kỳ hiệu quả và bản lĩnh dưới thời HLV Luis de la Fuente.

Không sở hữu hàng công bùng nổ như Pháp, nhưng Tây Ban Nha lại cho thấy khả năng kết liễu đối thủ ở những thời điểm quyết định. Mikel Merino đã trở thành "siêu dự bị" của giải đấu khi liên tiếp ghi bàn quyết định trước Bồ Đào Nha và Bỉ. Trong khi đó, những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal hay Pau Cubarsi tiếp tục mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho La Roja.

Nếu đánh bại Pháp, Tây Ban Nha sẽ tiến vào trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 2010, tiến gần hơn nữa đến chiếc cúp danh giá mà họ đã đánh mất ở kỳ World Cup 2014. Nhưng thắng được hay không, thì còn phải xét đến nhiều yếu tố, từ phong độ, lịch sử đối đầu cũng như tình hình lực lượng đôi bên.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha

Xét về phong độ, đây là màn so tài giữa hai đội tuyển ổn định nhất giải đấu, cả về kết quả thi đấu cũng như lối chơi và cả những màn bùng nổ cá nhân.

Pháp toàn thắng cả 6 trận từ đầu World Cup 2026. Họ lần lượt vượt qua Thụy Điển, Paraguay và Morocco ở vòng knock-out, ghi tổng cộng 16 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Đặc biệt, hàng công với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola của họ đang tạo nên một trong những bộ tứ nguy hiểm nhất giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha thể hiện hình ảnh của một quái kiệt lỳ lợm bậc nhất giải đấu. Đội bóng của HLV De la Fuente đã vượt qua Áo, Bồ Đào Nha và Bỉ trên đường vào bán kết. Tính từ sau World Cup 2022, La Roja đã trải qua chuỗi 14 trận bất bại tại các giải đấu lớn, giữ sạch lưới tới 9 trận.

Lịch sử đối đầu gần đây lại đang nghiêng về phía đại diện bán đảo Iberia. Tây Ban Nha thắng 7 trong 10 lần gặp Pháp gần nhất và giành chiến thắng ở cả hai cuộc đối đầu gần đây nhất.

Tại bán kết EURO 2024, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1 trước khi đăng quang ngôi vô địch. Một năm sau, họ tiếp tục hạ Les Bleus với tỷ số 5-4 ở UEFA Nations League trong trận cầu được xem là hấp dẫn nhất năm.

Dù vậy, ký ức World Cup duy nhất giữa hai đội lại thuộc về Pháp. Tại vòng 1/8 World Cup 2006, Les Bleus đã ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha 3-1 nhờ các pha lập công của Ribery, Vieira và Zidane.

Thông tin lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp bước vào trận đấu này với những lo ngại nhất định về thể lực. Kylian Mbappe đã gặp vấn đề nhẹ ở mắt cá chân trong trận thắng Morocco nhưng nhiều khả năng vẫn đủ khả năng đá chính.

Ngoài ra, tiền vệ phòng ngự Aurelien Tchouameni cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương cơ. Nếu cầu thủ của Real Madrid chưa đạt thể trạng tốt nhất, Manu Kone nhiều khả năng tiếp tục sát cánh cùng Adrien Rabiot ở khu trung tuyến.

Hàng thủ Pháp cũng được theo dõi sát sao khi William Saliba và Dayot Upamecano đều vừa trải qua những vấn đề thể lực nhỏ. Dẫu vậy, HLV Deschamps nhiều khả năng vẫn giữ nguyên bộ khung đã giúp đội nhà thắng liền 3 trận knock-out.

Bên phía Tây Ban Nha, tình hình nhân sự có vẻ khả quan hơn. Cầu thủ chạy cánh Nico Williams đã hoàn toàn bình phục chấn thương đùi và sẵn sàng cạnh tranh vị trí đá chính. Yeremy Pino cũng có thể trở lại sau vấn đề ở vai.

Tây Ban Nha cũng rất đáng gờm, với hàng tiền vệ đang đạt phong độ cực cao.

Cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất nằm ở hàng tiền vệ khi Pedri, Fabian Ruiz và Mikel Merino đều đang có phong độ rất cao. Trên hàng công, Lamine Yamal vẫn là niềm hy vọng lớn nhất bên hành lang phải, trong khi Mikel Oyarzabal được kỳ vọng tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng của mình.

Và tất nhiên, nếu những cái tên kể trên không khoan thủng hàng phòng ngự của Pháp, HLV De la Fuente hẳn sẽ tung vào sân “siêu dự bị” Merino. Tại giải đấu này, Merino đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn thắng quyết định trong hai trận đấu loại trực tiếp khác nhau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Bỉ và Bồ Đào Nha, những đội bóng rất cứng cựa, đã nếm trải sự lợi hại của Merino. Các CĐV Pháp tốt hơn là nên cầu nguyện rằng, đội bóng của họ không phải chịu chung cảnh ngộ khi đối mặt với cầu thủ đa năng này, ở những phút cuối trận, nếu anh được tung vào sân.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số: Pháp 1 - 1 Tây Ban Nha (Pháp thắng ở loạt luân lưu)