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Bán kết World Cup 2026 qua những con số: Đội bóng nào đang chiếm ưu thế?

Trọng Đạt

TPO - Bốn đội mạnh nhất World Cup 2026 đều sở hữu những vũ khí riêng trên hành trình chinh phục cúp vàng. Theo thống kê của BBC Sport sau 6 trận đấu, Pháp nổi bật ở khả năng tấn công, Tây Ban Nha gây ấn tượng với hàng thủ và khả năng kiểm soát bóng, Argentina đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất, trong khi Anh lại sở hữu lợi thế ở những pha không chiến.

Sau khi vòng tứ kết khép lại, World Cup 2026 đã xác định bốn đội tuyển cạnh tranh chức vô địch là Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Do Argentina đã thi đấu nhiều hơn Pháp và Tây Ban Nha 60 phút, còn Anh nhiều hơn 30 phút vì phải trải qua hiệp phụ, BBC Sport đã quy đổi toàn bộ thống kê theo 90 phút thi đấu nhằm phản ánh chính xác hơn sức mạnh của từng đội.

Pháp sở hữu hàng công toàn diện nhất, Argentina dứt điểm hiệu quả nhất

Dù Argentina đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 17 pha lập công, Pháp mới là đội có hàng công toàn diện nhất nếu xét theo hiệu suất.

Les Bleus ghi trung bình 2,76 bàn mỗi 90 phút, cao nhất trong bốn đội bán kết. Đội bóng của HLV Didier Deschamps cũng đồng dẫn đầu về số cú sút với 19,8 lần/90 phút (ngang Tây Ban Nha) và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (Expected Goals - xG) cao nhất với 2,34/90 phút.

Điều đó cho thấy Pháp không chỉ tạo ra nhiều cơ hội mà còn thường xuyên tiếp cận khung thành đối phương ở những vị trí thuận lợi.

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Đội tuyển Pháp.

Argentina xếp ngay sau với 2,16 bàn, 10,9 cú sút trúng đích và 1,93 xG/90 phút, trong khi Tây Ban Nha đạt 1,98 bàn cùng 2,08 xG/90 phút. Anh là đội tạo ra ít cơ hội nhất với 1,62 xG/90 phút, nhưng vẫn ghi trung bình 2,13 bàn nhờ khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của Jude Bellingham và Harry Kane.

Nếu Pháp là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất thì Argentina lại là tập thể lạnh lùng nhất trước khung thành. Nhà đương kim vô địch chuyển hóa 18% số cú dứt điểm thành bàn thắng, cao nhất trong bốn đội bán kết. Pháp đạt tỷ lệ 14%, Anh 13%, còn Tây Ban Nha chỉ đạt 10%.

Điều này lý giải vì sao Tây Ban Nha dù tung ra 110 cú sút, ngang bằng Pháp, nhưng mới ghi 11 bàn, ít hơn đối thủ bán kết tới 5 pha lập công, tương đương gần một bàn mỗi trận.

Tây Ban Nha dựng 'tấm khiên' chắc chắn nhất giải đấu

Nếu Pháp nổi bật ở khả năng ghi bàn, Tây Ban Nha lại gây ấn tượng nhờ hàng phòng ngự gần như không có kẽ hở.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente chỉ để thủng lưới một bàn sau 6 trận và chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) chỉ là 0,54/90 phút, thấp nhất trong bốn đội bán kết cũng như toàn bộ World Cup 2026. Phải đến trận thắng Bỉ ở tứ kết, Tây Ban Nha mới lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng.

Pháp cũng thể hiện sự chắc chắn đáng nể khi mới nhận 2 bàn thua, với xGA đạt 0,61/90 phút, chỉ xếp sau Tây Ban Nha.

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Đội tuyển Tây Ban Nha.

Với hàng công cực kỳ hiệu quả của Pháp đối đầu hệ thống phòng ngự vững chắc của Tây Ban Nha, trận bán kết giữa hai đội hứa hẹn sẽ là màn so tài giữa "ngọn giáo sắc nhất" và "tấm khiên cứng nhất".

Ở cặp bán kết còn lại, khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng được đánh giá cao hơn khi cả Argentina và Anh đều chưa tạo được sự yên tâm nơi hàng thủ. Hai đội cùng để thủng lưới 6 bàn sau sáu trận.

Thống kê cũng cho thấy Anh là đội để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nhất, với 11,3 cú sút phải chịu mỗi 90 phút, trong khi Argentina là đội có xGA lên tới 1,29/90 phút, cao nhất trong bốn đội bán kết.

Tây Ban Nha pressing mạnh nhất, Argentina tiết kiệm sức nhất

Argentina là đội có tổng quãng đường di chuyển lớn nhất giải với 706,5 km. Tuy nhiên, con số này chịu ảnh hưởng bởi việc họ đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ. Khi quy đổi theo 90 phút, đội bóng của Lionel Scaloni lại là tập thể hoạt động ít nhất.

Argentina chỉ di chuyển khoảng 89,4 km mỗi 90 phút, thấp nhất trong bốn đội bán kết. Họ cũng thực hiện ít pha bứt tốc nhất và là đội duy nhất chạy ít hơn đối thủ ở cả sáu trận đấu đã qua.

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Đội tuyển Argentina.

Khả năng pressing của Argentina cũng không quá nổi bật. Nhà đương kim vô địch chỉ thực hiện khoảng 5,2 lần đoạt bóng ở phần sân đối phương mỗi 90 phút, thấp hơn Anh (6,5), Pháp (6,9) và Tây Ban Nha (7,4).

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha đang là đội giàu năng lượng nhất giải đấu. Họ dẫn đầu về quãng đường di chuyển với khoảng 104 km/90 phút, thực hiện khoảng 164 pha bứt tốc/90 phút, đồng thời là đội pressing quyết liệt nhất trong bốn đội bán kết.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội, Messi vẫn là "ông vua" chọc khe

Khả năng kiểm soát bóng tiếp tục là dấu ấn rõ nét của Tây Ban Nha. Đội bóng của Luis de la Fuente cầm bóng trung bình 66% thời lượng trận đấu, cao nhất World Cup 2026. Họ cũng đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90,4%, ngang bằng Argentina và cao hơn Anh cũng như Pháp.

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Lionel Messi đặc biệt nguy hiểm ở những đường chuyền xuyên tuyến.

Dù vậy, điểm khác biệt lớn nhất của Argentina nằm ở Lionel Messi. Đội trưởng Albiceleste đã thực hiện thành công 15 đường chọc khe, nhiều nhất World Cup 2026.

Những đường chuyền xuyên tuyến của siêu sao 39 tuổi vẫn là vũ khí đặc biệt nguy hiểm, buộc hàng thủ tuyển Anh phải dành sự quan tâm đặc biệt.

Bóng bổng là vũ khí lợi hại của tuyển Anh

Trong khi Argentina sở hữu những đường chuyền quyết định từ Messi, Anh lại nổi bật ở khả năng khai thác bóng bổng.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel có tỷ lệ tạt bóng sống chính xác cao nhất trong bốn đội bán kết, với 25% số quả tạt tìm đúng đồng đội.

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Đội tuyển Anh.

Hiệu quả ấy được phản ánh rõ qua các thống kê. Anh đồng dẫn đầu World Cup 2026 về số bàn thắng bằng đầu với 4 bàn, đồng thời thực hiện 24 cú đánh đầu, nhiều nhất giải.

Đây là điểm mà Argentina phải đặc biệt lưu ý bởi nhà đương kim vô địch đang là đội có tỷ lệ thắng tranh chấp trên không thấp nhất trong bốn đội bán kết.

Ngoài ra, "Tam sư" cũng là đội có tỷ lệ thắng cao nhất trong các pha tranh chấp tay đôi 50-50, dù khoảng cách so với ba đối thủ còn lại không quá lớn.

Messi vẫn khác biệt, Pháp sở hữu hàng công giàu đột biến

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là một trong những cầu thủ rê bóng xuất sắc nhất World Cup 2026. Chỉ có hai cầu thủ vượt qua bằng những pha đi bóng thành công nhiều hơn siêu sao người Argentina.

Tuy nhiên, ngoài Messi, các cầu thủ Argentina lại không thường xuyên tạo ra đột biến bằng những tình huống rê dắt cá nhân.

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Pháp sở hữu hàng công giàu đột biến.

Ngược lại, đó lại là điểm mạnh nổi bật của tuyển Pháp. Les Bleus sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng đi bóng trực diện, thường xuyên vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một và tạo ra khoảng trống cho hàng công.

Đây được xem là một trong những vũ khí lợi hại nhất của đội bóng áo lam trên hành trình vào bán kết, đồng thời sẽ là thử thách không nhỏ dành cho hàng phòng ngự vốn rất chắc chắn của Tây Ban Nha.

Trọng Đạt
#World Cup 2026 #bán kết #đội tuyển #thống kê #pháp #tây ban nha #argentina

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