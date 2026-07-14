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Giữ chân ngoại binh, Thể Công Viettel gửi tín hiệu đến Công an Hà Nội và các đối thủ ở V.League

Tiểu Phùng

TPO - CLB Thể Công Viettel vừa chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin cho mùa giải mới.

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Thể Công Viettel vẫn là ứng viên lớn ở V.League mùa sau

Wesley Nata là tiền vệ trung tâm sinh năm 1995 (cao 1m84). Cầu thủ quốc tịch Brazil này đã duy trì phong độ cực kỳ ổn định xuyên suốt mùa giải đã qua. Anh có tổng cộng 24 lần ra sân trên mọi đấu trường (với hơn 2.000 phút thi đấu) và trực tiếp ghi 2 bàn thắng. Nổi bật nhất là pha lập công quyết định bằng đầu ở phút 74 giúp Thể Công Viettel đánh bại đối thủ khó chịu Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0 ở vòng 19.

Paulinho Martin (Paulinho Curuá) là tiền vệ phòng ngự sinh năm 1997 sở hữu thể hình lý tưởng (1m87) cùng kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp dày dạn. Trong mùa giải V.League vừa qua, Paulinho là "cỗ máy quét" thực thụ ở khu trung tuyến của đội bóng áo lính với 15 lần ra sân chính thức. Lối chơi càn lướt, không ngại va chạm và tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công ở mức cao của anh đã tạo ra một "bức tường" đánh chặn từ xa vô cùng hiệu quả, góp công lớn giúp Thể Công Viettel là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất giải với số bàn thua ít nhất tại V.League.

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Việc giữ chân bộ đôi Nata và Paulinho minh chứng cho quyết tâm của Thể Công Viettel với những mục tiêu cao khi tham dự AFC Champion League 2 và V.League, Cúp Quốc gia thời gian tới.

HLV Velizar Popov cũng sẽ có lực lượng đủ để xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho đội bóng, hướng tới cạnh tranh cùng Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình...ở đấu trường quốc nội.

Tiểu Phùng
#Công an Hà Nội #V.League #Thể Công Viettel #HLV Velizar Popov #Wesley Nata

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