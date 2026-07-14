Mùa World Cup lại nhớ về Paul, chú bạch tuộc tiên tri huyền thoại

TPO - Cho đến nay, vô số động vật từng thử tài dự đoán kết quả các trận bóng đá. Tuy nhiên chú bạch tuộc Paul của World Cup 2010 vẫn là một huyền thoại.

Trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha, chú mèo được ca ngợi có khả năng ngoại cảm Nimbus Pronos đã dự đoán Les Bleus là đội giành chiến thắng. Ở cặp đấu còn lại, sau khi dừng lại trước lựa chọn Argentina, Nimbus Pronos lại quay sang Anh, mang đến niềm vui cho người hâm mộ xứ sương mù.

Liệu những dự đoán này có thực sự chính xác? Tỷ lệ đoán đúng của Nimbus Pronos hiện là 23/34 (67,76%), không phải hoàn toàn chuẩn xác nhưng tương đối cao, nếu không muốn nói là ấn tượng trong bối cảnh nhiều động vật khác cũng tham gia trò chơi dự đoán và thất bại thảm hại.

Tại Brazil, một con cá mập mang tên Ritinha sống trong thủy cung ở Rio de Janeiro đã bơi đến lá cờ Brazil trước trận mở màn, nhưng rốt cuộc Selecao lại hòa 1-1 với Morocco. Ngay khi bắt đầu, uy tín của Ritinha đã mất.

Chú cá mập Ritinha dự đoán tại thủy cung ở Rio de Janeiro.

So với Ritinha, chú voi Ashanti ở vườn thú tại Guadalajara, Mexico, thành công hơn một chút. Sau khi đánh bại một con khỉ đột, một con báo và một con chuột lang nước trong cuộc đua trở thành nhân vật dự đoán, Ashanti liên tiếp đoán đúng 4 trận đầu tiên của Mexico. Nọ bị bỏ rơi vì chọn Mexico một lần nữa trong trận đấu vòng 1/8 với Anh.

Ở New Zealand, chú chó Bear đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi xuất hiện ngay trên sóng truyền hình. Tuy nhiên không phải bởi tài dự đoán, vì đã chọn New Zealand trong trận ra quân (trên thực tế, tỷ số là hòa 2-2 với Iran), mà do Bear đã... "bĩnh" ngay trên sân khấu sau một hồi loay hoay giữa hai cái bát in quốc kỳ các đội.

Cho đến nay, với vô số động vật từng thử tài dự đoán, chú bạch tuộc Paul của World Cup 2010 vẫn là một huyền thoại. Tại thủy cung ở Oberhausen (Đức), người ta đưa ra hai hộp thức ăn (với món trai mà Paul yêu thích), một hộp được đánh dấu bằng cờ Đức, hộp còn lại in cờ đối thủ. Việc của Paul chỉ là chọn một trong hai. Bằng cách phi thường nào đó, nó luôn chọn đúng.

Paul dự đoán chính xác mọi trận đấu tham gia ở World Cup 2010.

Nhớ lại kỳ World Cup đó, Paul đã đoán đúng việc Đức sẽ đánh bại Australia và Ghana ở vòng bảng, sau đó gây kinh ngạc khi tiên đoán chính xác thất bại bất ngờ của Die Mannschaft trước Serbia. Tiếp theo, chú bạch tuộc này lại chọn Đức, đội bóng trẻ thiếu kinh nghiệm, thay vì tuyển Anh đầy rẫy ngôi sao ở vòng 1/8.

Trước vòng tứ kết, đám đông phóng viên, nhiếp ảnh gia và người hâm mộ đổ dồn về Oberhausen, vây quanh bể của Paul để xem liệu nó sẽ chọn Đức hay Argentina. Sau 64 phút chờ đợi đầy căng thẳng, Paul đã chọn Đức. Giới truyền thông có mặt reo hò cổ vũ. Và kết quả: Đức đã thắng với tỷ số 4-0.

Lúc này thì cơn sốt lên đến đỉnh điểm. Nhiều kênh truyền hình trên khắp thế giới đã phát sóng trực tiếp buổi dự đoán của chú bạch tuộc tiên tri. Không may cho Đức, ở bán kết, Paul lại chọn Tây Ban Nha.

Paul đã chọn Tây Ban Nha là đội đăng quang World Cup 2010.

Một ngày sau, với cú đánh đầu như búa bổ của Carles Puyol, Paul một lần nữa chính xác. Nó cũng đoán đúng kết quả trận tranh hạng ba giữa Đức và Uruguay, đặc biệt là chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Andres Iniesta, người ghi bàn thắng duy nhất giúp La Roja đăng quang thậm chí còn nhắc đến Paul trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Những người ở thủy cung Oberhausen tiết lộ, Paul sau đó nhận được rất nhiều lời chào mời quảng cáo, và một nhà cái lớn của Nga còn đề nghị mua lại với giá khởi điểm lên đến 100.000 euro. Đáng buồn là chỉ ba tháng sau trận chung kết World Cup 2010, Paul được phát hiện đã chết trong bể, mang theo bí ẩn về vị tiên tri huyền thoại.

World Cup vẫn tiếp diễn kể từ đó và vô số động vật và cả siêu máy tính trổ tài dự đoán. Chỉ có điều, tỷ lệ chính xác hoàn hảo 100% như Paul không bao giờ được lặp lại. Chú bạch tuộc vẫn là một, và duy nhất.