Michael Olise, 'quái kiệt' với đôi chân ma thuật và bộ não siêu phàm

TPO - Bóng đá hiện đại đang ngày càng bị rập khuôn bởi những cầu thủ như cỗ máy được lập trình sẵn. Giữa một hệ sinh thái đề cao sức mạnh thể chất và những thông số máy móc ấy, Michael Olise xuất hiện như một "quái kiệt" với đôi chân ma thuật và bộ não "đỉnh chóp".

Thế giới bóng đá không thiếu những ngôi sao có cá tính mạnh. Khi rời khỏi sân cỏ, phần lớn các cầu thủ như thế thường tìm đến thú vui "tiêu chuẩn" của giới thượng lưu. Đó là những bộ sưu tập siêu xe triệu đô, những buổi tiệc tùng thâu đêm hay các trận đấu game PlayStation ồn ào. Đó là cách họ xả stress sau thời gian thi đấu và tập luyện căng thẳng. Nhưng Michael Olise lại chọn một lối đi hoàn toàn khác biệt, một lối đi phản ánh chính xác con người và tư duy của anh: Cờ vua.

Năm 2024, một bài kiểm tra nội bộ đã tiết lộ chỉ số IQ của Olise đạt mức 127. Đây là một con số hiếm hoi và đặc biệt ấn tượng trong thế giới thể thao cường độ cao. Mức IQ này xếp anh vào nhóm những người có tư duy logic, khả năng nhận diện hình mẫu và tốc độ xử lý thông tin vượt xa người bình thường.

Có lẽ vì thế mà thay vì cầm tay cầm chơi game, Olise lại dành hàng giờ đồng hồ ngồi tĩnh lặng trước bàn cờ vua - một đam mê anh được mẹ truyền dạy từ thuở nhỏ.

Việc Olise đam mê cờ vua có lẽ là tấm gương phản chiếu phong cách sống và thi đấu của một cầu thủ dị biệt như anh. Trong cờ vua, bạn không thể chiến thắng bằng sự hấp tấp. Bạn phải biết nhẫn nại, quan sát toàn cục, giăng bẫy, hy sinh những quân cờ nhỏ để chiếm lĩnh không gian, và tung đòn quyết định khi đối phương lơi lỏng nhất. Olise dường như mang trọn vẹn triết lý ấy vào cuộc sống và bóng đá.

Olise thường đăng ảnh chơi cờ vua trên trang cá nhân

Anh nổi tiếng là một người hướng nội đến mức kỳ lạ. Trước truyền thông, Olise thường xuyên đưa ra những câu trả lời cụt lủn chỉ có một vài từ. Anh hiếm khi ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn hay kiến tạo. Khuôn mặt anh luôn giữ một nét lạnh lùng, dường như vô cảm trước mọi áp lực của những cầu trường hàng vạn khán giả. NHM đã quen với hình ảnh đó mỗi khi Bayern có bàn thắng, thậm chí đến mức họ phải tự hỏi liệu cầu thủ này có phải là người của Bayern không.

Sự "nổi loạn" ngầm của Oliise không xuất phát từ thái độ kiêu ngạo, mà nó đến từ sự tĩnh tại của một bộ óc luôn bận rộn phân tích. Đối với Olise, một đường kiến tạo xé toang hàng thủ đối phương không phải là một điều quá đặc biệt, mà đơn giản chỉ là nước cờ "chiếu tướng" tất yếu sau hàng loạt những nước đi đã được lập trình sẵn trong đầu.

Sự dị biệt ấy biến Olise thành một ẩn số khó lường. Các hậu vệ không thể bắt bài một cầu thủ không hành động theo bản năng mà hành động dựa trên những phép tính logic. Anh không bị cuốn vào nhịp độ điên cuồng của trận đấu; ngược lại, anh dùng tư duy để áp đặt nhịp độ của riêng mình lên phần còn lại.

Tư duy chiến thuật và chỉ số thông minh logic của Olise đã được cụ thể hóa thành những thông số thống kê biến anh thành một trong những chân kiến tạo xuất sắc nhất châu Âu. Quỹ đạo phát triển của Olise, từ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship trong màu áo Reading, đến ngòi nổ không thể thay thế tại Crystal Palace, và giờ là mũi khoan phá hạng nặng của Bayern Munich cũng như đội tuyển Pháp, là minh chứng cho việc kỹ năng của anh không ngừng được mài giũa để đạt đến độ hoàn mỹ.

Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của Olise chính là khả năng tạo ra sự đột biến thông qua nhãn quan chiến thuật khó lường. Khi bóng luân chuyển đến chân Olise bên hành lang phải, thời gian dường như chậm lại. Với IQ 127, bộ não của Olise “quét” toàn bộ cấu trúc phòng ngự của đối phương chỉ trong một tích tắc. Anh không vội vàng dốc bóng đâm sầm vào hậu vệ. Thay vào đó, anh sử dụng kỹ năng kiểm soát bóng dính chặt vào cái chân trái ma thuật, dừng lại nửa nhịp để chờ đợi các đồng đội di chuyển vào vị trí thuận lợi, đồng thời kéo giãn cự ly hàng phòng ngự.

Khả năng xử lý bóng của Olise mang tính đột biến cực cao vì nó phá vỡ những dự đoán thông thường. Khi một hậu vệ đối mặt với anh, họ luôn rơi vào trạng thái lưỡng lự. Nếu họ áp sát quá nhanh, Olise sẽ dùng những nhịp chạm bóng tinh tế và khả năng thăng bằng xuất sắc để vặn sườn, vượt qua họ một cách nhẹ nhàng.

Nếu họ lùi lại để giữ vị trí, Olise sẽ lập tức trừng phạt họ bằng một quả tạt bóng sớm với quỹ đạo cong hình quả chuối nhắm thẳng vào cột xa, hoặc một đường chọc khe xuyên tuyến loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Các tình huống ghi bàn vào lưới PSG, Heidenheim, Wolfsburg... hay mới nhất, đường chọc khe qua hàng loạt đôi chân hậu vệ Thụy Điển để Mbappe sút tung lưới trong trận đấu vòng 1/16 là ví dụ.

Sự đáng sợ của cầu thủ sinh năm 2001 nằm ở chất lượng và "sức nặng" của những đường chuyền. Olise sở hữu khả năng chia bài không kém gì một tiền vệ trung tâm hào hoa. Những đường cong anh vẽ ra từ chấm phạt góc, những cú bấm bóng điểm rơi chuẩn xác đến từng centimet, hay các pha đập nhả ở khu vực hành lang trong luôn đặt đồng đội vào tư thế không thể không ghi bàn.

Olise trong pha ngả người bắt volley đập khung gỗ ở trận gặp Thụy Điển

Tại Ngoại hạng Anh trước đây, dù thi đấu cho một đội bóng tầm trung như Crystal Palace và thường xuyên vật lộn với chấn thương, Olise vẫn liên tục lọt tốp cầu thủ sở hữu chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) và số đường chuyền quyết định cao nhất giải đấu, sánh ngang với hàng loạt cỗ máy kiến tạo như Kevin De Bruyne hay Martin Odegaard.

Sang đến Bayern Munich, với việc được thi đấu bên cạnh những vệ tinh đẳng cấp thế giới, trí thông minh của Olise càng có "đất" để bùng nổ. Anh biến những pha tổ chức tấn công của Hùm xám trở nên mềm mại, khó lường và đa dạng hơn rất nhiều. Không chỉ kiến tạo, kỹ năng dứt điểm từ xa hoặc xâm nhập vòng cấm cũng được anh tính toán. Những tố chất phi thường ấy biến Olise thành vua kiến tạo của Bundesliga mùa vừa qua (19 lần) và hiện tại đang là vua kiến tạo của World Cup 2026 (5 lần).

Đêm nay, trong trận bán kết với Tây Ban Nha, chắc chắn người Pháp rất cần những tố chất ấy của Olise để mở toang hàng thủ chắc chắn nhất giải, hàng thủ mới vào lưới nhặt bóng đúng 1 lần sau 6 trận của La Roja.