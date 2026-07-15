Đánh bại tuyển Pháp, Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026

TPO - Hai bàn thắng của Oyarzabal và Porro đã nhấn chìm tuyển Pháp 2-0 ở trận bán kết đầu tiên. Nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha xứng đáng giành vé vào chơi trận cuối cùng của World Cup 2026 gặp đội thắng ở cặp bán kết Anh vs Argentina.

time Hết giờ! Pháp 0-2 Tây Ban Nha Tây Ban Nha đã tiến vào chung kết World Cup 2026 sau màn trình diễn đầy thuyết phục trước đội tuyển Pháp của siêu sao Kylian Mbappe. Những nhà đương kim vô địch châu Âu làm chủ hoàn toàn thế trận, sau đó dễ dàng có được hai bàn thắng do công của Oyarzabal và Porro, cuối cùng khiến triều đại của Didier Deschamps kết thúc trong cay đắng. report Nỗ lực của Mbappe Phút 90+5: Mbappe quyết định dứt điểm từ xa. Bóng bay vọt xà kéo theo nỗi thất vọng của người Pháp. report Có 7 phút bù giờ! Phút 90+1: Pháp cách thất bại 7 phút nữa. Liệu họ có thể đảo ngược tình thế? report Không được! Phút 88: Pháp hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái nhưng Mbappe đã đưa bóng đi vọt xà. yellow Mbappe nổi nóng Phút 87: Mbappe phải nhận thẻ sau tình huống thô bạo với thủ môn Unai Simon, người đang cố làm chậm lại thời gian. substitution Người ghi bàn thứ hai cũng rời sân Phút 83: Porro và Baena là hai người tiếp theo được đưa ra nghỉ. Williams và Llorente vào thay thế. report Unai Simon khiến Les Bleus nản lòng Phút 82: Unai Simon băng ra cản phá bằng đầu đường chuyền dài của Pháp. Doue có bóng nhưng lại quá chậm, để Simon kịp quay về và dùng người chặn đứng cú sút của cầu thủ trẻ đang chơi cho PSG. report Cơ hội cho Ferran Torres Phút 78: Vừa vào sân, Ferran Torres suýt chút nữa đã có bàn thắng với cú đánh đầu cận thành, nhưng bóng chệch cột dọc. substitution Siêu dự bị Merino vào sân Phút 77: Tình huống phạm lỗi của Yamal với Mbappe mang về quả đá phạt cho Pháp. Nỗ lực đưa bóng vào sau đó dễ dàng bị Tây Ban Nha hóa giải. HLV Luis de la Fuente quyết định đưa Pedri và Mikel Merino vào sân. Olmo và Ruiz là hai người ra nghỉ. substitution Oyarzabal rời sân Phút 74: Người mở tỷ số trận đấu, Oyarzabal, rời sân. Thay anh là Ferran Torres. substitution Deschamps thay tiếp 2 cầu thủ Phút 72: Cherki và Hernandez được tung vào sân. Olise và Digne là hai người rời sân. report Thời gian không còn nhiều cho Pháp Phút 69: Pháp đang có dấu hiệu khởi sắc nhưng họ cần phải làm nhiều hơn thế. Cho đến nay, Les Bleus mới chỉ tung ra 5 cú sút nhưng không một lần trúng đích. report Không vào!!!! Phút 67: Nỗ lực của Dembele mang đến cơ hội dứt điểm cho Mbappe. Một cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch khung thành. report Nỗ lực của Mbappe Phút 64: Mbappe đi bóng bên cánh trái. Anh di chuyển xuống sát đường biên ngang và tạt vào trong, nhưng Unai Simon đã chặn lại. report Lưới của ĐT Pháp lại rung lên lần nữa Phút 61: Lamine Yamal thoát xuống và nhảy múa trước hàng thủ ĐT Pháp trước khi đưa bóng vào lưới sau cú sửa lòng bằng chân trái. Thật đáng tiếc, anh đã việt vị. goal 2-0 cho Tây Ban Nha Phút 58: Khi sự khác biệt chưa được tạo ra, Pháp lại thủng lưới. Đường chuyền đập nhả của Tây Ban Nha đã xé toang hàng thủ Les Bleus và Porro thoát xuống, đánh bại Maignan. substitution Doue vào sân Phút 56: Những phút đầu hiệp hai đang diễn ra khá giống hiệp một. Pháp vẫn chưa có câu trả lời cho những gì mà Tây Ban Nha mang lại. Họ chưa thể tạo nên sự khác biệt. Đó là lý do Deschamps quyết định thay đổi. Doue được tung vào sân thay Barcola. report Đến lượt Oyarzabal uy hiếp khung thành Maignan Phút 52: Oyarzabal bỏ lỡ một cơ hội tốt khi tung cú sút từ rìa vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Lẽ ra anh nên chuyền bóng cho Cucurella ở vị trí thuận lợi hơn. report Yamal bứt phá Phút 50: Yamal bứt phá bên cánh phải sau đường chuyền dài của đồng đội. Anh tiến sát tới cầu môn tuyển Pháp nhưng không thể dứt điểm. Sau đó, cờ báo việt vị cũng căng lên. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Bước vào hiệp hai, Pháp có sự thay đổi người. Kone vào sân thay Rabiot, người đã nhận thẻ vàng và chỉ hoàn thành 67% đường chuyền. Pháp cần sự cơ động hơn ở tuyến giữa. report 45 phút khó khăn của Mbappe Kylian Mbappe có số lần chạm bóng bằng với thủ môn Maignan trong hiệp một (15). Tuy nhiên chỉ có hai trong số đó diễn ra trong vòng cấm đối phương. report Thống kê đáng chú ý! Chỉ có hai đội từng vượt qua vòng bán kết World Cup sau khi bị dẫn trước ở hiệp một. Đó là Argentina trước Italia năm 1990 và Croatia trước Anh năm 2018. time Hiệp một khép lại! Pháp không thể tạo nên khoảnh khắc đặc biệt nào và hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Đó là khoảng thời gian khó khăn cho Les Bleus khi đội quân của Deschamps chơi đầy bối rối trước một La Roja linh hoạt, cơ động và tổ chức đặc biệt tốt. report Có 6 phút bù giờ! Phút 44+1: Nếu Pháp muốn ghi bàn trước khi ra nghỉ, họ có 6 phút để làm điều đó. report Quyết định gây ngạc nhiên của trọng tài Barton Phút 44: Thật ngạc nhiên, trọng tài Barton thổi phạt Tây Ban Nha sau khi Dembele ngã xuống. Nhưng sau đó ông thay đổi quyết định, cho trận đấu tiếp tục trở lại. report Không được! Phút 43: Mbappe bứt tốc và cố gắng thoát xuống đón đường chuyền, nhưng thủ môn Unai Simon đã bằng ra kịp thời. report Tiếp tục là La Roja Phút 38: Ngay sau cú sút xa của Pedro Porro, Tây Ban Nha tiếp tục khiến khung thành tuyển Pháp chao đảo với tình huống phối hợp đập nhả, xé toang hàng thủ Les Bleus, kết thúc bằng cú chạm bóng chệch cột dọc trong gang tấc của Fabian Ruiz. report Sự nguy hiểm của Tây Ban Nha Phút 34: Tây Ban Nha là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, và họ khi Pháp có bóng rồi đẩy cao, La Roja tỏ ra rất nguy hiểm với những đường bóng dài phản công. Baena vừa có tình huống bứt tốc đón đường chuyền dài xuống phía sau hàng thủ Les Bleus, nhưng anh đã việt vị. yellow Thẻ vàng cho Cucurella Phút 31: Marc Cucurella phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi thô bạo với Olise. substitution Saliba chấn thương Phút 29: Saliba khiến Les Bleus lo lắng khi nằm sân. Sau đó, anh rời ra đường biên với những bước đi tập tễnh. Lacroix là người thay thế. Đây là tổn thất lớn cho Pháp. report Thống kê đáng chú ý Phút 24: Lần đầu tiên tại World Cup 2026, Pháp bị dẫn trước. Và khó cho họ khi Tây Ban Nha đã không thua trong 5 trận gần nhất ghi bàn trước tại World Cup. goal Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha Phút 22: Không có sai lầm nào. Từ chấm phạt đền, Oyarzabal dứt điểm quyết đoán vào góc trái khung thành của Maignan, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. penalty Penalty!!!! Phút 20: Trọng tài Barton đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Digne phạm lỗi với Lamine Yamal. Một sai lầm tai hại của Digne khi không quan sát tầm di chuyển của đối phương. report Mbappe bứt phá! Phút 15: Pháp phản công. Mbappe tăng tốc nhưng các hậu vệ Tây Ban Nha lùi về rất nhanh khiến đội trưởng của Les Bleus không thể tiếp cận cầu môn. Một cơ hội qua đi đáng tiếc với tuyển Pháp. report Không được! Phút 9: Baena đá phạt không qua hàng rào. Bóng đến chân Lamine Yamal, người nỗ lực tạt vào trung lộ, đưa bóng cắt qua cầu môn ĐT Pháp. yellow Cơ hội cho Tây Ban Nha Phút 7: Rabiot phạm lỗi với Olmo và nhận thẻ vàng, đồng thời Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha chính thức bắt đầu! report Đội hình ra sân của hai đội report Mbappe 2026 đáng sợ hơn Mbappe 2022 report Kịch tính cuộc đua Vua phá lưới, của World Cup 2026 và lịch sử report Đường đến bán kết của Tây Ban Nha report Đường đến bán kết của Pháp report Thống kê ấn tượng của Tây Ban Nha Kể từ World Cup 2018 đến nay, Tây Ban Nha chỉ thua 1 trong 27 trận đấu tại các giải đấu lớn, bất bại 14 trận gần nhất và giữ sạch lưới 9 trận. La Roja hiện là đội duy nhất vượt qua mốc 1.000 đường chuyền ở khu vực 1/3 cuối sân, với độ chính xác đáng kinh ngạc 83,9%. report Hỏa lực của người Pháp Đội tuyển Pháp đã có 47 cú sút trúng đích tại World Cup 2026, nhiều nhất kể từ năm 1998, khi họ giành chức vô địch với 53 cú sút trúng đích. Trung bình 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận của họ cũng là thống kê cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1966, trong khi 3,3 cú sút trúng đích mỗi 90 phút của riêng Kylian Mbappe là con số cao nhất của một cầu thủ Pháp trong cùng khoảng thời gian.

Ngay từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Pháp và Tây Ban Nha đã được xem là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Giờ đây, sau hành trình gần một tháng tranh tài trên đất Bắc Mỹ, cả hai đều giữ nguyên được vị thế ấy và chỉ còn cách trận đấu cuối cùng đúng một chiến thắng.

Với đội tuyển Pháp, đây là cơ hội để họ viết tiếp một chương lịch sử. Sau khi vào chung kết các kỳ World Cup 2018 và 2022, Les Bleus đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử, sau Đức và Brazil, góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup liên tiếp.

Đội quân của HLV Didier Deschamps cũng đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục. 6 chiến thắng liên tiếp, 16 bàn thắng ghi được cùng 3 trận liền giữ sạch lưới ở vòng knock-out cho thấy uy lực cân bằng đáng sợ giữa tấn công và phòng ngự của đội bóng áo lam.

Trung tâm của mọi sự chú ý bên phía Les Bleus dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe. Tiền đạo thủ quân đội tuyển Pháp đã có 8 bàn thắng tại giải, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng và chỉ còn kém M10 vỏn vẹn 1 lần lập công trong đường đua đến vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Sau khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và có 1 kiến tạo cho Dembele xé lưới Morocco ở tứ kết, Mbappe đang cực kỳ hưng phấn. Nhưng đáng sợ hơn cho các đối thủ, Pháp không chỉ có Mbappe biết tỏa sáng. Trái lại, hỏa lực trong tay HLV Deschamps đang cực kỳ dồi dào, có thể nói là dồi dào nhất giải.

Hiện tại, Quả bóng vàng thế giới Ousmane Dembele cũng đã có 5 bàn ở World Cup 2026. Chân sút trẻ Bradley Barcola đóng góp 2 bàn còn ngôi sao chạy cánh Michael Olise là cầu thủ kiến ​​tạo xuất sắc nhất của Pháp cũng như của kỳ World Cup này, với 5 pha đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Những con số đó đang khiến người hâm mộ Pháp so sánh đội hình Les Bleus hiện tại với các dàn sao huyền thoại trong quá khứ. Nhưng bất chấp chiến dịch World Cup vô cùng ấn tượng ở Bắc Mỹ, đội trưởng Mbappe cho biết lứa cầu thủ Les Bleus hiện tại vẫn chưa đạt đến tầm vóc ấy. Muốn sánh ngang các huyền thoại, họ cần phải cùng nhau chinh phục chiếc cúp thế giới 2026.

Nếu Pháp tự hào về hàng công “khủng” thì Tây Ban Nha lại có một chỉ số khiến mọi chân sút cảm thấy sờn lòng. Đội bóng đến từ bán đảo Iberia mới chỉ thủng lưới đúng 1 bàn từ đầu giải. Nhà vô địch EURO 2024 đang trình diễn thứ bóng đá cực kỳ hiệu quả và bản lĩnh dưới thời HLV Luis de la Fuente.

Không sở hữu hàng công bùng nổ như Pháp, nhưng Tây Ban Nha lại cho thấy khả năng kết liễu đối thủ ở những thời điểm quyết định. Mikel Merino đã trở thành "siêu dự bị" của giải đấu khi liên tiếp ghi bàn quyết định trước Bồ Đào Nha và Bỉ. Trong khi đó, những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal hay Pau Cubarsi tiếp tục mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho La Roja.

Nếu đánh bại Pháp, Tây Ban Nha sẽ tiến vào trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 2010, tiến gần hơn nữa đến chiếc cúp danh giá mà họ đã đánh mất ở kỳ World Cup 2014. Nhưng thắng được hay không, thì còn phải xét đến nhiều yếu tố, từ phong độ, lịch sử đối đầu cũng như tình hình lực lượng đôi bên.