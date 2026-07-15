Bán kết Anh vs Argentina: Cuộc đối đầu của hai nghệ thuật ghi bàn

TPO - Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina là màn so tài giữa hai cách ghi bàn rất khác nhau. Một bên tạo ra sức ép liên tục bằng những quả tạt, khai thác triệt để bóng hai. Bên kia dựa vào khả năng chớp thời cơ của Lionel Messi cùng nghệ thuật kết liễu trận đấu khi áp lực lên tới đỉnh điểm.

Anh - chuyên gia gây sức ép

Từ đầu giải, hành trình của đội tuyển Anh giống như một chuỗi bài kiểm tra chiến thuật liên tiếp. Đội bóng của Thomas Tuchel không duy trì một bộ mặt cố định. Có thời điểm họ chơi phóng khoáng như trận thắng Croatia ở vòng bảng. Có lúc họ bế tắc trước những hàng phòng ngự lùi sâu. Cũng có những trận đấu mà Jude Bellingham gần như phải kéo cả đội tiến về phía trước bằng những khoảnh khắc xuất thần.

Bellingham xâm nhập khu cấm địa Na Uy và tung cú sút ghi bàn cho Anh ở tứ kết.

Nhưng giữa những thay đổi ấy vẫn tồn tại một mẫu số chung: Tam sư ghi bàn chủ yếu bằng cách tạo áp lực liên tục lên khu vực cấm địa đối phương. 6 tình huống ghi bàn của Anh trong giải đấu có liên quan đến những pha không chiến. 5 bàn thắng được tạo ra từ các quả tạt thành công. 5 tình huống khác xuất phát trực tiếp hoặc gián tiếp từ các pha bóng cố định.

Những con số kể trên cho thấy Tam sư không phải đội bóng quá phụ thuộc vào các pha phối hợp ngắn phức tạp ở trung lộ. Họ thường tìm cách đưa bóng nhanh nhất vào những khu vực nguy hiểm, bố trí nhiều cầu thủ trong vòng cấm rồi chờ đợi sai sót hoặc khoảng trống xuất hiện.

Harry Kane và Jude Bellingham là hai chân sút hàng đầu của Anh với cùng 6 bàn thắng, nhưng đáng chú ý là nguồn cung cấp bóng cho họ lại đến chủ yếu từ hai biên. Từ đầu giải, Anthony Gordon và Bukayo Saka đã thực hiện tổng cộng 6 pha kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cặp cầu thủ nào của Anh.

Điều đó phản ánh rõ định hướng tấn công của Tuchel. Tam sư trung bình thực hiện 21,5 quả tạt mỗi trận, thuộc nhóm cao nhất giải đấu. Trong các tình huống bóng sống, họ cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về số quả tạt thành công.

Nói cách khác, đội tuyển Anh không ngại sử dụng một thứ bóng đá mang hơi hướng truyền thống. Họ dồn ép đối thủ về gần khung thành, liên tục đưa bóng vào khu vực 16m50 rồi khai thác bóng hai, những tình huống lộn xộn ở khu cấm địa hoặc các pha tranh chấp trên không.

Những pha bóng bổng của Anh nhắm đến trung phong Harry Kane luôn tạo ra áp lực cực lớn cho đối thủ.

Các số liệu thống kê càng làm nổi bật xu hướng này. Trong các trận knock-out, Anh trung bình thực hiện 1,4 cú sút trong mỗi chuỗi tấn công dẫn đến bàn thắng, cao nhất trong 4 đội vào bán kết. Họ cũng có trung bình 4,7 lần chạm bóng trong vòng cấm ở mỗi tình huống ghi bàn.

Điều đó cho thấy bàn thắng của Tam sư thường không đến từ một pha dứt điểm duy nhất hoàn hảo. Thay vào đó là quá trình tích lũy sức ép. Một cú đánh đầu, một pha cản phá, một tình huống bóng bật ra và sau cùng là cú đá kết liễu.

Trận thắng Na Uy là ví dụ điển hình. Đó không phải màn trình diễn của những pha xử lý ngẫu hứng, mà là chiến thắng của khả năng chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm. Cách tiếp cận ấy đã giúp Anh vượt qua nhiều thử thách khác nhau tại World Cup năm nay.

Argentina - bản lĩnh “vua lì đòn”

Tuy nhiên, trận bán kết có thể là bài toán hoàn toàn khác. Argentina không phải đội dễ bị bào mòn bởi các đợt tấn công dồn dập. Nhà đương kim vô địch thường chỉ để thủng lưới từ những khoảnh khắc xuất sắc của đối phương hơn là từ sức ép kéo dài. Đó là lý do người ta đặt câu hỏi liệu thứ bóng đá thiên về áp lực tích lũy của Anh có đủ hiệu quả trước hàng phòng ngự Nam Mỹ hay không.

Ở chiều ngược lại, Argentina lại là đội bóng của những thời khắc. Nhìn vào bảng thống kê, có thể dễ dàng kết luận rằng họ ghi bàn nhờ Lionel Messi. Điều đó không sai. Messi đã ghi 8 bàn và kiến tạo 2 lần, trực tiếp tham gia vào hơn một nửa số bàn thắng của Argentina tại giải đấu. Messi cũng đang dẫn đầu World Cup 2026 về tổng chỉ số xG+xA (bàn thắng kỳ vọng và kiến tạo kỳ vọng cộng gộp), đạt 8,67.

Những vệ tinh xung quanh Messi, như Mac Allister, cũng rất biết cách ghi bàn.

Ngay cả những bàn thắng không mang tên Messi, dấu ấn của anh vẫn xuất hiện trong quá trình hình thành cơ hội. Tuy nhiên, nếu quy toàn bộ thành công của Argentina cho siêu sao 39 tuổi thì sẽ là cách nhìn chưa đầy đủ. Xu hướng đầu tiên của Albiceleste nằm ở các tình huống cố định.

Argentina đã ghi 5 bàn từ “bóng chết” sau 6 trận, nhiều nhất giải đấu. Đáng chú ý hơn, còn có 3 tình huống ghi bàn khác được bắt nguồn từ những quả phạt góc. Dù bàn thắng không đến ngay sau quả phạt góc, mà còn qua một pha chạm bóng khác nhưng rõ ràng, xuất phát điểm của nó cũng là một tình huống cố định.

Một phần khác biệt nằm ở chất lượng thực hiện các tình huống cố định của Argentina. Những quả phạt góc của Messi không chỉ tạo cơ hội ghi bàn trực tiếp mà còn giúp Argentina duy trì quyền kiểm soát bóng trong các đợt tấn công tiếp theo. Đối thủ nhiều khi thoát được cú đánh đầu đầu tiên nhưng không thể thoát khỏi áp lực liên tục kéo dài sau đó.

So với World Cup 2022, nơi Argentina chỉ ghi 2 bàn từ các pha bóng cố định, đây là bước chuyển biến đáng kể. Trong một giải đấu mà khoảng cách trình độ giữa các đội không quá lớn, “bóng chết” trở thành nguồn bàn thắng ổn định và có giá trị đặc biệt.

Nhưng điều khiến Argentina trở nên đáng sợ nhất có lẽ nằm ở xu hướng thứ hai: họ ghi bàn khi thời gian gần như không còn.

Từ đầu giải, đội bóng của Lionel Scaloni không ít lần tự đẩy mình vào thế khó. Họ bị Ai Cập dẫn 2-0 cho đến phút 79 ở vòng 1/8. Họ vẫn hòa Cape Verde ở phút 111 của trận đấu vòng 1/16. Trước Thụy Sĩ tại tứ kết, tỷ số vẫn cân bằng khi trận đấu bước sang phút 112.

Trong cả 3 lần đó, Argentina đều tìm được bàn thắng quyết định. Trước Cape Verde, Lisandro Martinez và một pha phản lưới nhà của đối thủ đã giải cứu đội bóng. Trước Ai Cập, Romero, Messi và Enzo Fernandez lần lượt lên tiếng. Khi Messi không thể xuyên thủng hàng thủ Thụy Sĩ, Julian Alvarez và Lautaro Martinez hoàn tất nhiệm vụ.

Điểm chung không nằm ở người ghi bàn mà ở cách Argentina gia tăng sức ép trong giai đoạn cuối trận. Khi đồng hồ đếm ngược về những phút cuối cùng, họ thường không hoảng loạn. Ngược lại, Albiceleste chơi với nhịp độ cao hơn, luân chuyển bóng nhanh hơn và duy trì áp lực lâu hơn.

Nếu không ghi bàn, Messi vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng những quả phạt góc cực hiểm.

Messi vẫn là trung tâm của mọi phương án tấn công, nhưng điều đáng chú ý là Argentina không còn phụ thuộc tuyệt đối vào khả năng ghi bàn của anh. Những người xung quanh đã nhiều lần chứng minh họ đủ khả năng kết thúc trận đấu khi cơ hội xuất hiện.

Đó là lý do trận bán kết với Anh hứa hẹn trở thành cuộc đấu trí hấp dẫn hơn nhiều so với những gì bảng tỷ số cuối cùng có thể phản ánh.

Chờ một cuộc đấu trí đỉnh cao

Tuchel nhiều lần cho thấy sự thực dụng trong các trận đấu loại trực tiếp. Khi có lợi thế, ông không ngần ngại kéo đội hình xuống thấp để bảo vệ thành quả. Chiến lược ấy đã giúp Anh sống sót qua nhiều thời khắc khó khăn.

Nhưng đây lại chính là kịch bản Argentina yêu thích. Nếu Tam sư dẫn trước và chủ động lùi sâu, trận đấu có thể biến thành cuộc bao vây kéo dài của Albiceleste trong những phút cuối. Khi đó, các tình huống cố định, những quả tạt của Messi hay một khoảnh khắc lóe sáng từ Alvarez, Lautaro Martinez có thể trở thành khác biệt.

Ngược lại, nếu Anh buộc Argentina phải phòng ngự liên tục trong vòng cấm bằng những quả tạt và các pha bóng hai, đội bóng Nam Mỹ sẽ phải đối mặt với dạng áp lực mà họ chưa gặp quá nhiều tại giải năm nay.

Atlanta chờ một cuộc so tài đỉnh cao giữa Anh và Argentina.

Vì thế, trận bán kết tại Atlanta có thể không được quyết định bởi đội nào kiểm soát bóng nhiều hơn hay sở hữu nhiều ngôi sao hơn. Câu trả lời nhiều khả năng nằm ở việc liệu sức ép tích lũy của tuyển Anh có đủ sức bào mòn hàng thủ Argentina, hay nghệ thuật sống sót trong những thời khắc cuối cùng của Messi và các đồng đội sẽ tiếp tục phát huy tác dụng.

Giữa hai con đường dẫn tới bàn thắng, World Cup 2026 sắp chứng kiến cuộc đối đầu hứa hẹn rất kịch tính. Và những ai có mặt trên khán đài sân Mercedes-Benz vào rạng sáng 16/7 có thể sẽ cảm thấy mình vô cùng may mắn, vì được chứng kiến cuộc đấu trí nhiều khả năng là hấp dẫn nhất kỳ World Cup năm nay.