Haaland, Bellingham, Dembele và dấu ấn Borussia Dortmund tại World Cup 2026

TPO - Một số ngôi sao nổi bật nhất tại World Cup 2026 từng có điểm chung là khoác áo Borussia Dortmund. Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé và Mikel Merino đều trưởng thành hoặc tạo bước ngoặt trong sự nghiệp tại đội bóng vùng Ruhr, trước khi toả sáng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Haaland vẫn là cỗ máy săn bàn đáng sợ

Lối chơi giàu năng lượng của tuyển Na Uy cùng màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ tại World Cup 2026. Tuy nhiên, cái tên nổi bật nhất của đại diện Bắc Âu vẫn là Erling Haaland.

Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City ghi tới 7 bàn sau 5 trận, góp công lớn đưa Na Uy vào tứ kết ngay trong lần đầu góp mặt ở World Cup kể từ năm 1998. Đỉnh cao là siêu phẩm vào lưới Brazil ở vòng 1/8, cú sút uy lực mang đậm dấu ấn của chân sút từng khiến Bundesliga phải khiếp sợ.

Phong độ ấy không khiến người hâm mộ Dortmund bất ngờ. Trong màu áo đội bóng áo vàng-đen, Haaland ghi 86 bàn chỉ sau 89 trận chính thức. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng, anh vươn mình thành một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới.

Kho tàng bàn thắng của anh còn có cú đúp vào lưới RB Leipzig ở chung kết Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) năm 2021, góp công giúp Dortmund chấm dứt 4 năm trắng tay.

Bellingham trở thành linh hồn của tuyển Anh

Chỉ chưa đầy một năm trước, HLV Thomas Tuchel từng gây nhiều tranh cãi khi gạch tên Jude Bellingham khỏi danh sách tuyển Anh trong các trận gặp Xứ Wales và Latvia. Thế nhưng tại World Cup 2026, tiền vệ sinh năm 2003 đã chứng minh anh là nhân tố không thể thay thế.

Ngoài Harry Kane, không cầu thủ Anh nào ghi nhiều bàn hơn Bellingham. Sáu pha lập công, trong đó có hai cú đúp trước Mexico và Na Uy, không chỉ giúp "Tam sư" giành vé vào bán kết mà còn đưa tổng số bàn thắng của anh cho đội tuyển quốc gia tăng gấp đôi.

Gia nhập Dortmund năm 2020 khi mới 17 tuổi, Bellingham nhanh chóng trưởng thành vượt bậc. Trước sinh nhật lần thứ 20, anh đã đóng góp trực tiếp vào 49 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) sau 132 trận cho đội bóng nước Đức.

Việc được trao băng đội trưởng Dortmund khi còn rất trẻ cũng trở thành cột mốc đáng nhớ. Chính Bellingham từng gọi đó là "giấc mơ trở thành hiện thực", cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo đội bóng vùng Ruhr.

Dembélé bùng nổ giữa dàn sao tuyển Pháp

Trong đội hình sở hữu Kylian Mbappé, Michael Olise cùng nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu, Ousmane Dembélé vẫn biết cách trở thành tâm điểm.

Tiền đạo của Paris Saint-Germain đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026, trong đó nổi bật là cú hat-trick vào lưới Na Uy ở vòng bảng. Những màn trình diễn ấy tiếp tục khẳng định đẳng cấp của chủ nhân Quả bóng vàng 2025 và nhà vô địch Champions League hai lần.

Bước ngoặt đưa Dembélé lên đỉnh cao bắt đầu từ mùa hè năm 2016, khi Borussia Dortmund chiêu mộ cầu thủ chạy cánh còn rất trẻ từ Rennes.

Chỉ sau một mùa giải, Dembélé trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Dortmund. Anh tham gia trực tiếp vào một bàn thắng tại Bundesliga sau mỗi 113 phút thi đấu, đồng thời tạo nên cặp bài trùng đầy ăn ý với Pierre-Emerick Aubameyang để giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia Đức năm 2017.

Merino trở thành 'siêu dự bị' của Tây Ban Nha

Nếu Haaland, Bellingham và Dembélé nổi bật nhờ số lượng bàn thắng, thì Mikel Merino lại ghi dấu ấn bằng khả năng tạo khác biệt đúng thời điểm.

Tiền vệ 30 tuổi mới thi đấu 136 phút tại World Cup 2026 nhưng đã ghi hai bàn thắng mang ý nghĩa quyết định. Anh lập công chỉ sáu phút sau khi vào sân giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, trước khi tiếp tục chỉ mất hai phút để ghi bàn quyết định vào lưới Bỉ tại tứ kết.

Trong quá khứ, Merino cũng từng có quãng thời gian khoác áo Borussia Dortmund sau khi chuyển đến từ Osasuna năm 2016.

Trong mùa giải 2016/17, anh chỉ có 9 lần ra sân nhưng thể hiện sự đa năng khi thậm chí hai lần được bố trí đá trung vệ. Tuy nhiên, sự nghiệp sau này cho thấy điểm mạnh lớn nhất của Merino vẫn nằm ở khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi những bàn thắng quan trọng.

Di sản Dortmund tiếp tục tỏa sáng

Không chỉ bốn cái tên kể trên, World Cup 2026 còn chứng kiến nhiều cựu cầu thủ Borussia Dortmund để lại dấu ấn.

Christian Pulisic khởi đầu ấn tượng trong màu áo tuyển Mỹ trước khi chấn thương bắp chân khiến anh phải sớm dừng bước.

Axel Witsel và Thomas Meunier cùng tuyển Bỉ, Manuel Akanji với Thụy Sĩ, Achraf Hakimi cùng Maroc đều tiến vào tứ kết, trong khi Raphaël Guerreiro góp mặt ở vòng 1/8 cùng Bồ Đào Nha.

Dẫu vậy, khi World Cup bước vào chặng cuối, chỉ còn Jude Bellingham, Ousmane Dembélé và Mikel Merino tiếp tục cuộc đua hướng tới chiếc cúp vàng trên sân New York New Jersey vào ngày 19/7.

Dù khoác màu áo của những đội tuyển khác nhau, cả ba đều mang theo dấu ấn của Borussia Dortmund, CLB đã góp phần quan trọng tạo nên những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ nhất tại World Cup 2026.