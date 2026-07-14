Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyển Brazil ‘mất tích’, Tổng thống bức xúc

Hương Ly

TPO - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bức xúc khi chuyến bay chở Selecao về nước chỉ có một cầu thủ là Danilo. Phần còn lại của tuyển Brazil chọn ở lại Mỹ, hoặc có lịch trình đi nghỉ mát ở nơi khác.

brazil-v-norway-round-of-16-fifa-world-cup-2026-1-8.jpg

"Tôi đã nhắn tin cho Ancelotti, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Brazil. Ông ấy cùng học trò rời Brazil, dự World Cup 2026 trên một chiếc máy bay chật kín người. Khi chuyến bay hồi hương là sự cô độc. Gần như chẳng có cầu thủ nào trên chuyến bay về nước của tuyển Brazil. Thật đáng xấu hổ", Tổng thống Brazil lên tiếng.

"Chỉ có đúng một cầu thủ lên máy bay trở về. Tất cả những người khác đều ở lại đó. Nếu chúng ta vô địch World Cup 2026, hẳn là toàn bộ cầu thủ, thành viên tuyển Brazil đều đang nhảy múa ở đây rồi", Tổng thống Luiz Lula da Silva chia sẻ tiếp.

Trước đó, truyền thông Brazil chỉ trích đội nhà khi chỉ Danilo lên chuyến bay do Liên đoàn Bóng đá Brazil sắp xếp để về nước. Đi cùng Danilo còn có các nhân viên hậu cần và đội ngũ y tế. Phần còn lại trong dàn cầu thủ, ban huấn luyện Selecao đều không vội về nước.

Neymar ở lại Mỹ cùng gia đình và tiếp tục xem World Cup 2026. Vinicius Junior nhanh chóng bay sang Ibiza để nghỉ mát, tận hưởng những ngày được nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng Real Madrid. Phần lớn cầu thủ đều lên kế hoạch nghỉ mát, xả hơi ngay sau khi Brazil bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026.

Truyền thông Brazil cho rằng khi cả đội Selecao lên đường dự World Cup 2026, họ được bố trí các nghi lễ long trọng nhất. Một trong số đó là sân bay bố trí 2 chiếc xe cứu hỏa, phun vòi rồng để "rửa tội" cho cả đội. Đến khi Brazil thất bại, không một ai muốn trở về theo lịch trình. Chỉ Danilo về nước vì có kế hoạch chuẩn bị cùng CLB tại quê nhà.

Brazil dừng bước tại vòng 16 đội sau khi thua Na Uy 1-2. Bàn thắng của Neymar trên chấm 11m là không đủ để cứu Selecao. Trước đó, Brazil cần pha lập công quý giá của Gabriel Martinelli để thắng Nhật Bản vào phút chót.

Hương Ly
#Brazil #World Cup #Lula #cầu thủ #hồi hương #Selecao #brazil world cup #tin world cup #lịch world cup #trực tiếp world cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe