Tuyển Brazil ‘mất tích’, Tổng thống bức xúc

TPO - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bức xúc khi chuyến bay chở Selecao về nước chỉ có một cầu thủ là Danilo. Phần còn lại của tuyển Brazil chọn ở lại Mỹ, hoặc có lịch trình đi nghỉ mát ở nơi khác.

"Tôi đã nhắn tin cho Ancelotti, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Brazil. Ông ấy cùng học trò rời Brazil, dự World Cup 2026 trên một chiếc máy bay chật kín người. Khi chuyến bay hồi hương là sự cô độc. Gần như chẳng có cầu thủ nào trên chuyến bay về nước của tuyển Brazil. Thật đáng xấu hổ", Tổng thống Brazil lên tiếng.

"Chỉ có đúng một cầu thủ lên máy bay trở về. Tất cả những người khác đều ở lại đó. Nếu chúng ta vô địch World Cup 2026, hẳn là toàn bộ cầu thủ, thành viên tuyển Brazil đều đang nhảy múa ở đây rồi", Tổng thống Luiz Lula da Silva chia sẻ tiếp.

Trước đó, truyền thông Brazil chỉ trích đội nhà khi chỉ Danilo lên chuyến bay do Liên đoàn Bóng đá Brazil sắp xếp để về nước. Đi cùng Danilo còn có các nhân viên hậu cần và đội ngũ y tế. Phần còn lại trong dàn cầu thủ, ban huấn luyện Selecao đều không vội về nước.

Neymar ở lại Mỹ cùng gia đình và tiếp tục xem World Cup 2026. Vinicius Junior nhanh chóng bay sang Ibiza để nghỉ mát, tận hưởng những ngày được nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng Real Madrid. Phần lớn cầu thủ đều lên kế hoạch nghỉ mát, xả hơi ngay sau khi Brazil bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026.

Truyền thông Brazil cho rằng khi cả đội Selecao lên đường dự World Cup 2026, họ được bố trí các nghi lễ long trọng nhất. Một trong số đó là sân bay bố trí 2 chiếc xe cứu hỏa, phun vòi rồng để "rửa tội" cho cả đội. Đến khi Brazil thất bại, không một ai muốn trở về theo lịch trình. Chỉ Danilo về nước vì có kế hoạch chuẩn bị cùng CLB tại quê nhà.

Brazil dừng bước tại vòng 16 đội sau khi thua Na Uy 1-2. Bàn thắng của Neymar trên chấm 11m là không đủ để cứu Selecao. Trước đó, Brazil cần pha lập công quý giá của Gabriel Martinelli để thắng Nhật Bản vào phút chót.