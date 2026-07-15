Ám ảnh 36 năm kêu gọi Argentina viết lại lịch sử trước tuyển Anh

TPO - Tại World Cup suốt 36 năm qua, có một “điệp khúc” đang diễn ra với đội tuyển Argentina. Kể từ vòng 1/8 của Italia 1990, Argentina chưa từng đánh bại bất kỳ một nhà cựu vô địch thế giới nào trong thời gian thi đấu chính thức hoặc 120 phút tính cả hiệp phụ.

Kể từ Italia 1990, hễ gặp nhà vô địch thế giới là Argentina chỉ hòa và thua trong 90/120 phút

Năm 1990, Argentina hạ Brazil 1-0 nhờ bàn thắng của Claudio Caniggia. Pha lập công diễn ra trong thời gian chính thức khi Caniggia đi bóng qua thủ môn Taffarel và ấn định chiến thắng. Và đó là lần cuối cùng Argentina thắng một đội tuyển từng vô địch thế giới trong thời gian chính thức và hiệp phụ.

Kể từ khoảnh khắc ở vòng 1/8 ấy, mỗi khi đụng độ các nhà cựu vô địch tại World Cup, Argentina đều gặp vô vàn khó khăn. Họ chỉ nhận về kết quả thất bại hoặc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Tiếng nói lịch sử đang chỉ rõ sự chật vật này. Ngay VCK 1990, Argentina đánh bại Italia trên chấm luân lưu ở bán kết nhưng gục ngã trước Đức ở chung kết. Đến năm 1998, họ không thể vượt qua tuyển Anh ở 120 phút (chỉ thắng nhờ loạt luân lưu). Đến năm 2002, Argentina tái ngộ Anh tại vòng bảng. Lần này, họ để thua 0-1 với pha lập công duy nhất của David Beckham.

Argentina thua Đức 0-4 ở World Cup 2010

Cơn ác mộng lớn nhất của Argentina mang tên tuyển Đức, khi họ liên tiếp ôm hận vào các năm 2006 (thua luân lưu), 2010 (đại bại 0-4) và chung kết 2014 (thua 0-1). Đến năm 2018, họ tiếp tục gục ngã 3-4 trước tuyển Pháp.

Ngay cả trên hành trình xưng vương rực rỡ tại Qatar 2022, Argentina cũng không thể thắng một nhà cựu vô địch thế giới ở thời gian thi đấu chính thức/hiệp phụ. Chiến thắng chung cuộc của Argentina trước người Pháp phải nhờ đến loạt sút luân lưu, nơi mà thủ thành Martinez đã hóa thành người hùng.

Ở World Cup 2026, Argentina đã trải qua 3 chiến thắng ở vòng knock-out, lần lượt trước Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ. Cả 3 đối thủ của Messi và đồng đội đều chưa từng vô địch thế giới. Đội tuyển Anh mới là nhà cựu vô địch đầu tiên xuất hiện để ngáng đường thầy trò Scaloni.

Người hâm mộ xứ Tango kỳ vọng Argentina sẽ thêm một lần tự tay viết lại lịch sử, giành chiến thắng thuyết phục trong thời gian thi đấu để chính thức khép lại lời nguyền 36 năm đầy ám ảnh.