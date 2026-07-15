Đội trưởng tuyển Bỉ gia nhập MU ngay sau khi trở về từ World Cup

TPO - Hôm qua, Youri Tielemans đã chính thức ký hợp đồng và ra mắt Man United. Tiền vệ đội trưởng đội tuyển Bỉ sẽ gắn bó với Quỷ đỏ tới năm 2031.

MU vừa chính thức xác nhận hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ tiền vệ Youri Tielemans từ Aston Villa. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 35 triệu bảng để đưa cầu thủ người Bỉ về thi đấu. Tielemans sẽ gắn bó với "Quỷ đỏ" theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài đến tháng 6/2031.

Sự góp mặt của Tielemans diễn ra ngay sau khi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta đổ bể do cầu thủ này không vượt qua được bài kiểm tra y tế. Cùng với việc lão tướng Casemiro vừa rời đi dưới dạng tự do, HLV Michael Carrick đã buộc phải gấp rút bổ sung nhân sự chất lượng cho tuyến giữa. Thương vụ này được công bố chỉ một ngày sau khi MU đón tân binh 22 tuổi Andrey Santos từ Chelsea với giá 48 triệu bảng.

Ở tuổi 29, Tielemans mang đến kinh nghiệm dày dạn vô giá. Anh đã có 7 năm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City và Aston Villa. Anh vừa đóng vai trò quan trọng giúp Villa vô địch Europa League mùa trước. Ở cấp độ quốc tế, Tielemans đã có 90 lần ra sân và vừa vinh dự mang băng đội trưởng đội tuyển Bỉ, đưa đội nhà lọt vào tới tứ kết World Cup 2026 trước khi để thua Tây Ban Nha.

MU đã ra mắt Tielemans vào đêm qua

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Tielemans tự hào khẳng định: "Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Được khoác áo một CLB đặc biệt như Man United là điều tuyệt vời, là thành quả cho nhiều năm nỗ lực và cống hiến. Tham vọng của câu lạc bộ là rất rõ ràng, và tất cả chúng tôi đều quyết tâm hướng tới những danh hiệu lớn nhất".

Giám đốc bóng đá của MU, ông Jason Wilcox, cũng hết lời ca ngợi tân binh: "Youri luôn là một trong những tiền vệ xuất sắc và ổn định nhất Premier League. Cậu ấy có đầy đủ kỹ thuật, tham vọng và bản lĩnh để tỏa sáng. Sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo của cậu ấy sẽ là sự bổ sung quan trọng cho phòng thay đồ".

Với mức giá 35 triệu bảng trong thời giá hiện tại, đây được xem là khoản đầu tư thông minh và thực dụng của Man United. Họ không chỉ giải quyết bài toán tuyến giữa mà còn sở hữu một ngôi sao đẳng cấp, sẵn sàng đem lại sức mạnh tức thì cho mùa giải mới.