Mbappé thừa nhận tuyển Pháp thua toàn diện trước Tây Ban Nha

TPO - Sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, Kylian Mbappé thừa nhận tuyển Pháp chơi chưa đủ tốt để giành quyền góp mặt trong trận chung kết lần thứ ba liên tiếp.

Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết rạng sáng nay. Sau trận đấu, Kylian Mbappé không né tránh trách nhiệm với tư cách thủ quân tuyển Pháp.

"Cuối cùng thì mọi vinh quang chỉ thuộc về đội chiến thắng. Khi bạn thua, đó là một phần của bóng đá. Với tư cách đội trưởng, tôi phải nhận mọi trách nhiệm. Chúng tôi muốn vào chung kết nhưng đã không làm được", Mbappé nói.

Mbappé thừa nhận tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước Tây Ban Nha trong phần lớn thời gian thi đấu. Theo đội trưởng Les Bleus, đội bóng của HLV Didier Deschamps đã đánh mất cuộc chiến ở khu trung tuyến và không thể ngăn đối thủ triển khai lối chơi sở trường.

"Tây Ban Nha là đội bóng rất giỏi kiểm soát bóng và điều khiển trận đấu. Chúng tôi đã để họ chơi theo cách họ muốn. Hàng tiền vệ của họ có quá nhiều thời gian xử lý bóng và với chất lượng như vậy, họ luôn biết cách áp đặt lối chơi. Rất khó để ngăn cản Tây Ban Nha khi họ vận hành đúng phong độ. Chúng tôi đơn giản chưa đạt đến đẳng cấp để vào chung kết", Mbappé thừa nhận.

Là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Les Bleus, Mbappé gần như bị hàng phòng ngự Tây Ban Nha vô hiệu hóa. Tiền đạo 27 tuổi có rất ít khoảng trống để có thể ghi bàn và khép lại trận đấu với màn trình diễn mờ nhạt hiếm thấy.

Trong hiệp một, Mbappé chỉ có 15 lần chạm bóng, ít nhất trong số các cầu thủ tấn công của tuyển Pháp. Dấu ấn đáng chú ý nhất của anh là tình huống phản ứng với trọng tài Ivan Barton sau khi Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal, dẫn đến quả phạt đền giúp Mikel Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 22.

Cơ hội rõ ràng nhất của Mbappé đến ở phút 67 khi cú dứt điểm của anh chạm chân Marc Cucurella đổi hướng rồi đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội trưởng tuyển Pháp có thể làm khi Tây Ban Nha đã dẫn trước 2-0.

Cuối trận, Mbappé còn phải nhận thẻ vàng ở phút 86 sau pha va chạm với thủ môn Unai Simón khi lao vào tranh bóng.



Vẫn còn cuộc đua Chiếc giày Vàng với Messi

Dù thất bại, Mbappé vẫn còn mục tiêu cá nhân ở World Cup 2026. Tiền đạo của tuyển Pháp đang có 8 bàn thắng, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày Vàng. Mbappé hiện tạm xếp trên nhờ có 3 pha kiến tạo, nhiều hơn Messi một lần.

Messi cùng Argentina sẽ gặp tuyển Anh ở trận bán kết còn lại. Cả Mbappé và Messi đều chắc chắn còn thi đấu thêm một trận nữa trước khi cuộc đua Vua phá lưới khép lại. Nếu Argentina vào chung kết, Messi sẽ có cơ hội chơi trận tranh cúp vàng, trong khi Mbappé sẽ cùng tuyển Pháp bước vào trận tranh hạng Ba gặp đội thua ở cặp bán kết còn lại.

Đáng chú ý, Mbappé từng giành Chiếc giày Vàng tại World Cup 2022 ở Qatar với 8 bàn thắng. Khi đó, tuyển Pháp thất bại trước chính Argentina của Messi trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Trước đó bốn năm, anh là nhân tố chủ chốt giúp Les Bleus vô địch World Cup 2018 trên đất Nga.

Bên phía Tây Ban Nha, tiền vệ Rodri dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ dù giành chiến thắng thuyết phục. "Pháp có thể trừng phạt bạn ở bất kỳ thời điểm nào. Vì thế, toàn đội phải duy trì sự tập trung trong từng phút. Mọi người đã có một trận đấu tuyệt vời", tiền vệ của La Roja chia sẻ.