Tây Ban Nha lập kỷ lục sạch lưới ở World Cup: Bức tường đỏ làm bệ đỡ cho thành công

TPO - Khi tiếng còi kết thúc trận bán kết vang lên, hàng triệu người hâm mộ có lẽ phải ngả mũ thán phục Tây Ban Nha. Đội tuyển này chính thức ghi tên vào trận chung kết bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước cựu vương Pháp. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí giới chuyên môn là một trình diễn phòng ngự đạt đến cảnh giới của nghệ thuật của La Roja.

Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp ở bán kết là một minh chứng hùng hồn. Trước trận đấu, mọi phân tích đều hướng về sức mạnh vũ bão của hàng công tuyển Pháp - những người được đánh giá là sở hữu mũi đinh ba hay nhất World Cup 2026. Kylian Mbappe với tốc độ xé gió và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, Ousmane Dembele với những pha đi bóng lắt léo mang tính đột biến cao, và Michael Olise đang bay cao nhờ nhãn quan chiến thuật cùng cái chân trái ma thuật, người cũng dẫn đầu danh sách kiến tạo của VCK.

Chứng kiến Pháp vùi dập Na Uy, hạ Thụy Điển rồi “thuần phục” Morocco cho thấy bất cứ hàng thủ nào cũng sẽ phải run sợ trước viễn cảnh đối đầu với Les Bleus. Thế nhưng, Tây Ban Nha đã khiến tất cả phải câm lặng.

Xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức, hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội tuyển Pháp chỉ dừng lại ở con số 0,3. Trong ngôn ngữ của phân tích bóng đá hiện đại, khi xG bằng 0,3 trong một trận bán kết World Cup trước một đối thủ yếu hơn là một điều cực kỳ phi lý và vô cùng khó tin.

Nó đồng nghĩa với việc các chân sút thượng thặng của Pháp gần như không có bất kỳ một cơ hội rõ rệt nào trong vòng cấm, không có những cú sút ở tư thế thuận lợi, và hoàn toàn bị đẩy ra xa khỏi khu vực nguy hiểm. Thực tế, đây là thống kê thấp nhất về chỉ số bàn thắng kỳ vọng tại một trận bán kết World Cup sau 32 năm, kể từ màn so tài Brazil vs Thụy Điển năm 1994.

Nhưng xem ra, con số 0,3 xG không phải là kết quả của sự vô duyên từ các tiền đạo Pháp, mà là hệ quả trực tiếp từ sự áp đảo tuyệt đối của hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha. Đó đã là trận đấu thứ 6 liên tiếp tại vòng chung kết năm nay mà lưới của thủ thành Tây Ban Nha không rung lên bất cứ lần nào.

6 trận đấu, hàng nghìn phút thi đấu căng thẳng trước các đối thủ với những phong cách khác nhau, nhưng La Roja vẫn giữ sạch lưới. Họ chỉ nhận duy nhất bàn thua trước đội tuyển Bỉ. Với thành tích trắng lưới 6/7 trận, Tây Ban Nha đã chính thức xô đổ mọi cột mốc trong lịch sử, lập kỷ lục là đội tuyển giữ sạch lưới nhiều nhất trong một kỳ World Cup. Họ đã tạo ra một "Bức tường đỏ" bất khả xâm phạm, biến đường vào khung thành trở thành một mê cung không lối thoát đối với mọi tiền đạo.

Sự vĩ đại của hàng thủ Tây Ban Nha không đến từ việc họ lùi sâu đội hình, đổ bê tông hay dựng xe bus trước khung thành. Khác với triết lý phòng ngự bị coi là tiêu cực (Catenaccio) của người Ý thập niên trước, Tây Ban Nha tại World Cup 2026 đang trình diễn một thứ nghệ thuật "phòng ngự chủ động". Sự hiệu quả trong hệ thống này đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa hai yếu tố: khả năng kiểm soát bóng của tuyến tiền vệ và trí thông minh chiến thuật của các hậu vệ.

Đầu tiên là phòng ngự bằng cách cầm bóng. Đây là tấm khiên vô hình từ tuyến giữa. Nguyên lý phòng ngự này nghe thì rất đơn giản nhưng cực kỳ khó thực hiện: "Đối thủ không thể ghi bàn nếu họ không có bóng".

Mbappe gần như "tắt điện" cả trận

Sự xuất sắc của hàng thủ bắt nguồn ngay từ các tiền vệ. Với kỹ năng giữ bóng chắc chắn, tư duy thoát pressing thượng thừa và những đường chuyền ngắn, trung bình chuẩn xác, tuyến giữa của Tây Ban Nha đã biến việc kiểm soát quyền sở hữu bóng thành một phương thức phòng thủ tối ưu.

Khi đối đầu với Pháp, các tiền vệ Tây Ban Nha đã luân chuyển quả bóng liên tục, điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý muốn của mình. Việc phải chạy theo bóng không chỉ vắt kiệt thể lực của các cầu thủ tấn công bên phía đối phương mà còn khiến họ đánh mất đi nhịp độ thi đấu.

Mỗi khi Mbappe hay Dembele lùi về để tranh cướp bóng, họ đã bị đẩy cách xa khung thành hàng chục mét. Khi Pháp may mắn cướp được bóng, họ đã ở trong trạng thái thiếu hụt thể lực và ngay lập tức bị hệ thống pressing chống phản công của Tây Ban Nha vây ráp.

Các tiền vệ Tây Ban Nha không ngần ngại ập vào áp sát chỉ trong vòng 3 đến 5 giây đầu tiên sau khi mất bóng, cắt đứt ngay lập tức các nỗ lực triển khai bóng lên tuyến trên. Chính khả năng giữ bóng và đoạt lại bóng từ xa này đã làm giảm tải áp lực cực lớn cho bộ tứ vệ phía dưới.

Thứ 2 là sự khôn ngoan và phán đoán xuất thần của hàng hậu vệ. Một khi đối phương vượt qua được lớp pressing đầu tiên, họ lại phải đối mặt với một bức tường thép được xây dựng bằng tư duy thay vì cơ bắp.

Hàng thủ Tây Ban Nha không phòng ngự bằng những pha tắc bóng thô bạo hay những cuộc đua tốc độ đơn thuần. Họ phòng ngự bằng cái đầu. Khả năng chọn vị trí của các trung vệ và hậu vệ biên là không thể chê vào đâu được. Nhận thức rõ sự thua thiệt về mặt tốc độ nếu phải đua nước rút với những cỗ máy F1 như Mbappe hay Olise, hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha luôn duy trì một cự ly đội hình hoàn hảo.

Họ bọc lót cho nhau nhịp nhàng đến mức, mỗi khi một cầu thủ Pháp vượt qua được cầu thủ này, ngay lập tức có một hoặc hai cầu thủ khác xuất hiện để bịt kín không gian.

Sự xuất sắc của Cubarsi giúp Tây Ban Nha sạch lưới tới 6 trong tổng số 7 trận đã đấu

Bên cạnh đó, khả năng phán đoán tình huống của các trung vệ như Laporte hay Cubarsi đã đạt đến mức thượng thừa. Họ luôn biết khi nào cần dâng cao để bẫy việt vị, khi nào cần lùi sâu để cắt những đường chuyền chọc khe và khi nào cần lao ra để thu hẹp góc sút. Những đường chuyền quyết định của tuyến giữa đội tuyển Pháp gần như luôn bị các hậu vệ Tây Ban Nha đọc vị từ trước.

Họ bước lên một nhịp để cắt bóng ngay trước mũi giày tiền đạo đối phương một cách điềm tĩnh và đầy thanh thoát. Sự khôn ngoan này triệt tiêu hoàn toàn tính đột biến, buộc đối phương phải sử dụng những đường tạt bóng cầu may hoặc sút xa trong vô vọng - những phương án có tỷ lệ ăn bàn cực thấp, lý giải hoàn hảo cho con số 0,3 xG mà Pháp có được, và cũng lý giải cho hành trình cực kỳ vững vàng của Tây Ban Nha ở chiến dịch năm nay.