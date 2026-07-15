HLV Tây Ban Nha: 'Pháp thua đội bóng mạnh nhất thế giới'

TPO - Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở bán kết World Cup 2026, HLV Luis de la Fuente khẳng định Tây Ban Nha đang đạt phong độ đỉnh cao và xứng đáng được xem là "đội bóng hay nhất thế giới". Nhà cầm quân 64 tuổi tin La Roja đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong trận chung kết.

Tại bán kết trên sân Dallas, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Pháp, ứng viên vô địch hàng đầu của giải. Mikel Oyarzabal mở tỷ số từ chấm phạt đền trong hiệp một trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 58, giúp La Roja lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Sau trận đấu, HLV De la Fuente gửi lời cảnh báo tới đối thủ ở chung kết khi nhấn mạnh Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất.

"Chúng tôi đang cảm thấy không thể bị đánh bại. Họ (Pháp) vừa phải đối đầu với đội bóng hay nhất thế giới. Các cầu thủ này xứng đáng với mọi điều tốt đẹp bởi mỗi ngày họ đều thể hiện sự tận tâm, tinh thần cống hiến, sự đoàn kết và tài năng của mình.

Thật tuyệt vời khi được chứng kiến họ thi đấu. Hôm nay là một màn trình diễn mãn nhãn. Những điều tưởng như rất khó khăn thì đội bóng này lại khiến chúng trở nên dễ dàng", HLV Tây Ban Nha chia sẻ sau trận đấu.

Chiến thắng trước Pháp giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 37, cân bằng kỷ lục của một đội tuyển nam châu Âu do Italy thiết lập trong giai đoạn 2018-2021.

Khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa bất ngờ 0-0 trước Cape Verde, nhưng càng vào sâu, La Roja càng thể hiện sức mạnh. Từ vòng knock-out, họ lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp, đồng thời chỉ để lọt lưới đúng một bàn.

Theo HLV De la Fuente, đó là kết quả của quá trình chuẩn bị có tính toán, khi ban huấn luyện hướng đến mục tiêu đạt phong độ cao nhất ở thời điểm quyết định.

"Chúng tôi biết mình cần cải thiện từng bước. Dĩ nhiên ai cũng muốn thắng ngay trận đầu tiên, nhưng đây là cả một quá trình. Kế hoạch của chúng tôi là đạt trạng thái tốt nhất ở những thời điểm mang tính quyết định. Hiện tại chúng tôi đang có phong độ rất cao và xét về chất lượng lối chơi, đội bóng đã đạt đến đỉnh cao", HLV De la Fuente nhấn mạnh.

Đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.

Nếu gặp Argentina, đó sẽ là màn so tài giữa nhà đương kim vô địch châu Âu và nhà đương kim vô địch thế giới. Nếu đối đầu Anh, Tây Ban Nha sẽ tái ngộ đối thủ từng bị họ đánh bại trong trận chung kết EURO 2024.

Tuy nhiên, HLV De la Fuente khẳng định ông không bận tâm đến việc sẽ gặp đội nào.

"Lúc này, chúng tôi không nghĩ về việc gặp đối thủ nào hơn. Mỗi đội đều có những điểm mạnh riêng. Tôi sẽ rất hào hứng nếu gặp Argentina vì Lionel Scaloni là bạn thân của tôi, nhưng tôi cũng rất thích tuyển Anh. Chúng tôi sẽ sẵn sàng với bất kỳ đối thủ nào".

Đáng chú ý, đây cũng là mùa hè thứ ba liên tiếp Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở bán kết một giải đấu lớn. Sau chiến thắng 2-1 tại EURO 2024 và màn rượt đuổi tỷ số 5-4 ở bán kết UEFA Nations League 2025, La Roja tiếp tục khuất phục "Les Bleus" để tiến gần hơn tới chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 2010.