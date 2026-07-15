HLV Deschamps chỉ trích trọng tài sau khi Pháp lỡ hẹn chung kết World Cup

TPO - HLV Didier Deschamps đặt dấu hỏi về năng lực của trọng tài Iván Barton, đặc biệt sau tình huống thổi phạt đền mở ra chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

Hành trình chinh phục World Cup 2026 của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết. Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps thẳng thắn thừa nhận các học trò chơi dưới sức trong cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu.



"Muốn có hy vọng giành chiến thắng, chúng tôi phải chơi với phong độ cao nhất. Đáng tiếc là hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó", Deschamps phát biểu sau trận.

Tây Ban Nha sớm vượt lên ở phút 22 nhờ quả phạt đền do Mikel Oyarzabal thực hiện thành công, trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 58 sau đường kiến tạo của Dani Olmo.

Các thống kê phản ánh rõ sự lép vế của tuyển Pháp. Trước thời điểm Porro ghi bàn, Tây Ban Nha đã tung ra 8 cú sút so với chỉ 2 của đối thủ và giành chiến thắng trong 60% số pha tranh chấp tay đôi. Kết thúc trận đấu, Pháp có 10 pha dứt điểm nhưng chỉ một lần thực hiện trong phạm vi 13 mét trước khung thành đối phương và chỉ 3 cú sút đi trúng đích.

"Hôm nay, Tây Ban Nha phòng ngự cực kỳ tốt. Họ gần như không để lại khoảng trống nào cho chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi lại mắc quá nhiều sai sót kỹ thuật nên càng khó tạo ra nguy hiểm. Chuyên môn của chúng tôi thấp hơn nhiều so với những gì đã thể hiện ở các trận trước", chiến lược gia 57 tuổi đánh giá.

Trong sáu trận đầu tiên tại World Cup 2026, bộ ba Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé và Michael Olise đã ghi 13 bàn và đóng góp 10 kiến tạo. Tuy nhiên, trước hàng thủ Tây Ban Nha, cả ba chỉ tung ra tổng cộng 5 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,15.

"So với chúng tôi, Tây Ban Nha vượt trội ở khả năng phối hợp, luân chuyển bóng và tổ chức tấn công. Họ đọc trận đấu rất tốt, cắt được nhiều đường chuyền và khiến chúng tôi hoàn toàn không tìm ra giải pháp", HLV Deschamps phân tích.

Dù thất bại, ông cũng ghi nhận những gì tuyển Pháp đã làm được trước đó: "Tôi không muốn nói rằng khả năng tấn công và chất lượng kỹ thuật của chúng tôi tự nhiên biến mất. Đó vẫn là điểm mạnh của đội bóng. Nhưng cũng phải ghi nhận công lao của đối thủ. Trước một đội như Tây Ban Nha ở bán kết World Cup, bạn phải đạt trạng thái tốt nhất. Tối nay, chúng tôi không ở đẳng cấp đó".

HLV Deschamps đặt dấu hỏi về trọng tài

Bên cạnh việc thừa nhận đối thủ chơi hay hơn, HLV Deschamps cũng công khai chỉ trích về màn điều khiển của trọng tài Iván Arcides Barton.

Quả phạt đền mở tỷ số được thực hiện sau khi Lamine Yamal bị Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm. Trước đó, Digne khống chế bóng bằng đầu không tốt và đang cố gắng phá bóng thì Yamal lao tới tranh chấp. Bóng chạm vào khuỷu tay của tài năng trẻ người Tây Ban Nha khi anh bật lên, trước khi bị Digne đá trúng.

"Nếu tôi nói quá nhiều thì mọi người sẽ cho rằng tôi đang cay cú vì đội nhà thua. Nhưng tôi muốn hỏi mọi người một câu: liệu trọng tài hôm nay có đủ năng lực để điều khiển một trận bán kết World Cup hay không? Không chỉ riêng tình huống phạt đền mà còn nhiều quyết định khác nữa. Đã có khá nhiều tình huống bất lợi cho chúng tôi", HLV Deschamps nói.

Thất bại này khiến tuyển Pháp lỡ cơ hội trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử góp mặt ở ba trận chung kết World Cup liên tiếp, sau Tây Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).

Dẫu vậy, "Les Bleus" vẫn nối dài chuỗi thành tích ấn tượng với lần thứ ba liên tiếp vào bán kết, lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở tứ kết World Cup và chỉ nhận thất bại thứ hai trong 90 phút ở 21 trận gần nhất tại các vòng chung kết World Cup.

"Chúng tôi đã không kiểm soát trận đấu đủ tốt. Đối thủ buộc chúng tôi phải mắc sai lầm. Đây là một trận bán kết World Cup và chúng tôi có hai cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu này. Điều đó không làm giảm giá trị những gì tập thể đã xây dựng", HLV Deschamps nhấn mạnh.

Trận tranh hạng Ba với đội thua trong cặp bán kết Anh - Argentina vào cuối tuần sẽ là lần cuối cùng HLV Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp, khép lại hành trình 14 năm trên cương vị HLV trưởng. Theo ESPN, huyền thoại Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận tiếp quản đội tuyển và sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ sau khi World Cup 2026 khép lại.